10 dakikada modunuzu değiştirecek öneriler

Kendinizi keyifsiz hissettiğiniz anlarda 10 dakikadan kısa sürede size iyi gelecek şeyleri derledik!

Sağlık
Giriş: 12 Şubat 2024 14:19
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  • 1- Yürüyüşe çıkın

    Fiziksel aktivite ruh halinizi yükseltmenin en hızlı yollarından biridir. Sadece birkaç dakikalık yürüyüş, vücudun doğal ruh halini yükselten endorfinlerin salgılanmasını sağlayabilir. Dışarıda hava kötü mü? Hızlı esneme hareketleri yapmayı, bloğun etrafında yürümeyi ve hatta birkaç zıplama yapmayı deneyin.

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  • 2- Derin nefes alın

    Derin nefes almak güçlü bir araçtır. Zihninizi sakinleştirmeye ve vücudunuzu rahatlatmaya yardımcı olur. 4-7-8 nefes yöntemini deneyin. Dört saniye boyunca derin nefes alın, yedi saniye tutun ve sonra bırakın... Sekiz saniye boyunca nefes verin. Bunu birkaç kez tekrarlayın; muhtemelen bir fark hissedeceksiniz.

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  • 3- Dans edin

    Dans etmek sadece eğlenceli değil aynı zamanda ruh halinizi iyileştirmenin de harika bir yoludur. Bir şarkı açın ve kendinizi müziğe bırakın. Dans etmek özgürleştirici bir deneyim olabilir, gerginliği gidermeye ve duyguları sözsüz olarak ifade etmeye yardımcı olabilir.

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  • 4- Müzik dinleyin

    Müziğin duygularımız üzerinde derin bir etkisi vardır. En sevdiğiniz şarkıyı açın ve ritmin, şarkı sözlerinin modunuzu yükseltmesine izin verin. Ruh halinizi hızla değiştirmenin basit ama etkili bir yoludur.

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  • 5- Sağlıklı bir atıştırmanın tadını çıkarın

    Bazı çalışmalar, düşük ruh halinin düşük kan şekerinden kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Sağlıklı bir atıştırmalık alın. Bir parça meyve veya bir avuç fındık seçenekler arasında yer alabilir. Besleyici bir şeyler yemek size hızlı bir enerji artışı sağlayabilir ve ruh halinizi iyileştirebilir.

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  • 6- Sizi rahatlatan bir şeye dokunun

    Dokunma hissi inanılmaz derecede rahatlatıcı olabilir. Yumuşak bir battaniye, stres topu veya hatta bir hayvanı sevmek gibi iyi hissettiren bir şeye tutunun. Fiziksel his, ruh haliniz üzerinde sakinleştirici bir etki sağlayarak topraklayıcı ve rahatlatıcı olabilir.

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  • 7- Olumlu ifadeler kullanın

    Aynada olumlu ifadeler kullanmak, zihniyetinizi değiştirmede güçlü bir araç olabilir. Size hitap eden birkaç canlandırıcı ifadeyi seçin ve bunları tekrarlayın. Bu uygulama, olumsuz düşünce kalıplarının yeniden düzenlenmesine yardımcı olabilir ve kendine şefkat duygusu aşılamaya yardımcı olabilir.

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  • 8- Minnettar olun

    Minnettar olduğunuz bir şeyi düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Güneşli bir gün ya da güzel bir fincan kahve kadar basit olabilir; bunu günlüğünüze not ederek beyninize kaydedin. Hayatınızdaki olumlu şeylere odaklanmak bakış açınızı değiştirebilir. Böylece karamsarlığın sisini kaldırabilir ve güneş ışığını gününüze geri getirebilir.

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  • 9- Mutluluğu görselleştirin

    Gözlerinizi kapatın ve sizi mutlu eden bir yeri veya anı hayalinizde canlandırın. Bu zihinsel kaçış, mevcut ruh halinizden kısa bir süreliğine uzaklaşmanızı sağlayabilir ve zihniyetinizi daha olumlu bir hale getirmenize yardımcı olabilir.

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  • 10- Küçük iyilikler yapın

    Küçük bir iyilik yapmak başka birinin gününü aydınlatabilir ve sizin karamsarlığınızı ortadan kaldırabilir. Bir iltifat etmek, birine kapıyı tutmak ya da düşünceli bir mesaj göndermek kadar basit bir şey olabilir. Bu eylemler olumlu etkileşimler yaratır ve size bir bağlantı hissi verir.

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  • 11- Gülümseyin

    Kulağa basit gelebilir ama gülümsemek ve gülmek beyninizi daha mutlu hissetmesi için kandırabilir. Komik bir video izleyin veya komik bir anınızı düşünün. Gülmek en iyi ilaçtır.

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  • 12- Aromaterapi kullanın

    Kokuların ruh halimiz üzerinde güçlü bir etkisi olabilir. Kokulu bir mum yakın veya canlandırıcı esansiyel yağlar kullanın. Lavanta, narenciye veya nane gibi kokular özellikle kötü bir ruh hali için canlandırıcı olabilir.

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  • 13- Farklı aydınlatma deneyin

    Ortamınızdaki aydınlatma ruh halinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Perdeleri açarak veya pencerenin yanında vakit geçirerek doğal ışığın içeri girmesini sağlayın. Alternatif olarak yumuşak, sıcak ışıklar kullanmayı deneyin. Bu değişiklik daha rahatlatıcı ve ruh halini iyileştiren bir ortam yaratabilir.

    Referanslar:

    Kristin Butler. "15 Ways To Break Your Bad Mood (In Under 10 Minutes)". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/bad-mood-break-under-10-minutes/ (25.01.2025).

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