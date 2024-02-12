10 dakikada modunuzu değiştirecek öneriler

10- Küçük iyilikler yapın

Küçük bir iyilik yapmak başka birinin gününü aydınlatabilir ve sizin karamsarlığınızı ortadan kaldırabilir. Bir iltifat etmek, birine kapıyı tutmak ya da düşünceli bir mesaj göndermek kadar basit bir şey olabilir. Bu eylemler olumlu etkileşimler yaratır ve size bir bağlantı hissi verir.