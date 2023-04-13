Hatay kömbesi nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, Hatay mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan kömbe tarifi verdi! İşte Hatay kömbesi yapılışı...

Hatay kömbesi nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 13 Nisan 2023 10:23 Güncelleme: 13 Nisan 2023 10:34
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Hatay mutfağından;

Hatay'da hemen her evde bayram için yapılan bol baharatlı kıyır kıyır lezzetteki susamlı leziz kurabiyeleri bayram öncesi kadınlar bir araya gelerek el birliğiyle tepsiler dolusu hazırlıyorlar. Özellikle yöre halkı ve her birimiz için depremden dolayı bayramın hüzünlü geçeceği muhakkak : ( Yine de güçlü kadınlarımızın gelenekleri ellerinden geldiğince sürdüreceklerine gönülden inanıyorum...


Baharatlı kömbeyi geçen yıllardaki Hatay ziyaretimizde her yerde bizlere ikram ettiklerinde lezzetini çok beğenmiştik, göz kararı yaptıklarından net ölçü verememişlerdi. Aşağıda ölçülendirerek kendi yorumladığım halini yazdım...


Kömbede kullanılan baharat kömbe baharatı olarak aktarlarda satılıyor veya benim yaptığım gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz, ayrıntılar ve kısa notlar tarif sonunda... Kömbeye şekil veren ahşap kalıplar da zanaatkarlar tarafından elle oyularak çeşitli biçimlerde işleniyor. Eskiden sadece oralarda çarşı içlerinden alınıyordu, şimdilerde Eminönü'nden ve online sitelerden de sipariş verebilirsiniz. Bu arada kurabiyelerin hamurunda yumurta olmadığından kapalı kapta uzun süre saklanabilir...


Servis: 35 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Hatay kömbesi için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

  • Yarım bardak ılık süt

  • 1 bardak toz şeker

  • Yarım bardak sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 150 gr tereyağı, oda ısısında

  • 4,5 bardak sarı un

  • 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı

  • 1 paket kabartma tozu, 10 gr

  • 1 paket vanilya

  • Yarım bardak kavrulmamış susam


Hatay kömbesi yapılışı:

*Ilık süte toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın, süt, sirke ve oda ısısındaki yumuşak tereyağını ilave ederek elinizle yoğurmaya başlayın. Un, kömbe baharatı, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyip yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz, gerekirse 1 - 2 yemek kaşığı ekstra unu kontrollü ekleyin).


*Hamurdan kabuklu ceviz boyutunda yuvarlaklar yaparak susama bulayın, kalıba alıp bastırarak şekil almasını sağlayın ve hafifçe tezgaha vurarak kalıptan çıkartıp ters çevirerek fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın.


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırının üst rafında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.


Kömbe baharatı:

*Birer çay kaşığı rendelenmiş muskat, yenibahar, tarçın, karanfil tozu, toz zencefil, mahlep ve 3 - 4 adet damla sakızını havanda iyice dövün. 1 tatlı kaşığını kömbeye ekleyin, kalanı diğer kek ve kurabiyelerinizde kullanmak üzere cam kavanozda saklayın.


Bu arada damla sakızını dondurucuda muhafaza ederseniz havana yapışmadan kolaylıkla toz haline gelecektir.


Kısa notlar:

*Kömbede yöresel sarı un kullandım, normal çok amaçlı unla da yapabilirsiniz.


*Kömbe hamuru açıkta kalınca çabuk kuruduğundan şekil vermeden önce üzerlerini streç film ile kaplarsanız susamın hamura yapışması daha kolay olacaktır.


*Fırında pişerken altları daha çabuk kızardığından fırının üst rafında pişirin derim.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla sevdiklerimizle geçireceğimiz nice güzel bayramlar dileğiyle...



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