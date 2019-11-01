Hamilelikte öksürük nasıl geçer?

Hamilelik döneminde çeşitli hastalıklara bağlı olarak öksürük şikâyeti gelişebilir. Gebelikte güvenle kullanılabilecek ilaçlar ve doğal tedaviler çok kısıtlı olduğundan, öksürüğü ilerlemeden kontrol altına almak önemli.

+ Sonra Oku
Hamilelikte öksürükle mücadele yöntemleri

Hamilelikte öksürük şikâyeti pek çok anne adayının kafasını karıştıran bir konu. Yediğimiz içtiğimiz her şeyi iki defa düşündüğümüz bu hassas dönemde öksürüğü kesmek için kullandığımız basit yöntemler bile gebelik ve bebek için zararlı olabileceğinden ne yazık ki çoğu zaman öksürüğün kendiliğinden geçmesini bekliyoruz.

 

Hamilelikte öksürük neden olur?

Çeşitli sebeplerde boğazda ve üst solunum yollarında tahriş irritasyonların oluşması öksürüğe neden olur. Hamilelikte de alerjik durumlar, soğuk algınlığı, astım, mide reflüsü gibi durumlar öksürüğe neden olabilir, hamilelikte görülen öksürüğün hamilelikle doğrudan bağlantısı yoktur.

 

Hamilelikte öksürük şurubu kullanımı

Hamile değilken kullanabildiğimiz ilaçların içeriğindeki etken maddelerin çoğu hamilelikte anneye ve bebeğe ciddi zararlar verebileceğinden, doktorunuzun özellikle önermediği hiçbir ilacı ve öksürük şurubunu kullanmamanız gerekir.

 

HAMİLELİKTE IHLAMUR İÇİLİR Mİ?

 

Hamilelikte aşırı öksürük bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte sürekli öksürmek, karnın kasılmasına da neden olur ve bazen bebeğin hareketlerini de etkileyebilir. Ancak karnınızda hissettiğiniz rahatsızlığa rağmen öksürüğün bebeğe doğrudan bir zararı yoktur.

 

Hamilelikte öksürük nasıl geçer?

  • Üst solunum yollarını rahatlatmak için bolca sıvı alınması önemlidir. Sağlıklı bir hamilelik için günde en az 2 litre su içilmesi önerilir. Öksürük şikâyeti olduğunda bu miktarı biraz daha artırabilirsiniz. Özellikle ılık su içmek boğazı rahatlatacağından sıklıkla önerilir.

 

  • Grip ve soğuk algınlığı şikâyetine bağlı öksürük için yeterli miktarda C vitamini aldığınızdan emin olmalısınız. Portakal, kivi, brokoli, tatlı kırmızıbiber, çilek, kuşburnu, soğan ve sarımsak bol miktarda C vitamini içeren besinlerdir ve böyle durumlarda sıklıkla tüketilmelidir.

 

  • Günde bir bardak zencefil çayı içilebilir. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmeye, bulantı ve kusmaların azaltılmasına ve öksürük şikâyetinin giderilmesine yardımcı olur.

 

  • Günde 1-2 bardak ballı ıhlamur çayı da göğsü yumuşatarak öksürüğün kesilmesine yardımcı olur.

 

  • Her şeye rağmen öksürük şikâyeti bir haftadan uzun süre devam ederse mutlaka bir doktora danışmanız önerilir.

 

HAMİLELİK NEZLESİNE KARŞI ÖNLEMİNİZİ ALIN Op. Dr. Atilla Şengör, hamilelik... HAMİLEYKEN GRİP OLMAK... Hamileyken soğuk algınlığı ya da...

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    28 Şubat 2019 Perşembe 16:21

    Merhaba arkadaşlar Ben dört gündür adetten çıktım test getirdim Çift çizgi çıktı 4 günde gebelik hemen çıkar mı

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bu şarkılar tam ‘doğurmalık’!
Bu şarkılar tam ‘doğurmalık’!
Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?
Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?
Ovülasyon (yumurtlama dönemi) nedir?
Ovülasyon (yumurtlama dönemi) nedir?
Ovülasyon testi hakkında bilmeniz gereken şeyler var!
Ovülasyon testi hakkında bilmeniz gereken şeyler var!
Göbek kordonu hemen kesilmeli mi?
Göbek kordonu hemen kesilmeli mi?
Suyun gelmesiyle doğum başlar mı?
Suyun gelmesiyle doğum başlar mı?
Emzirmek memeyi nasıl etkiler?
Emzirmek memeyi nasıl etkiler?
Kadınlar ikinci çocuğa neden hamile kalamıyor?
Kadınlar ikinci çocuğa neden hamile kalamıyor?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler
    Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler

    Süresi : 01:41 İzlenme : 5785

  • Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı
    Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı

    Süresi : 05:02 İzlenme : 3980

  • Muzun bilinmeyen 10 faydası
    Muzun bilinmeyen 10 faydası

    Süresi : 01:29 İzlenme : 3936

  • Bebek nasıl uyutulur?
    Bebek nasıl uyutulur?

    Süresi : 07:29 İzlenme : 10734

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X