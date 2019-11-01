Hamilelikte öksürükle mücadele yöntemleri

Hamilelikte öksürük nasıl geçer?

Hamilelik döneminde çeşitli hastalıklara bağlı olarak öksürük şikâyeti gelişebilir. Gebelikte güvenle kullanılabilecek ilaçlar ve doğal tedaviler çok kısıtlı olduğundan, öksürüğü ilerlemeden kontrol altına almak önemli.

Hamilelikte öksürük şikâyeti pek çok anne adayının kafasını karıştıran bir konu. Yediğimiz içtiğimiz her şeyi iki defa düşündüğümüz bu hassas dönemde öksürüğü kesmek için kullandığımız basit yöntemler bile gebelik ve bebek için zararlı olabileceğinden ne yazık ki çoğu zaman öksürüğün kendiliğinden geçmesini bekliyoruz.

Hamilelikte öksürük neden olur?

Çeşitli sebeplerde boğazda ve üst solunum yollarında tahriş irritasyonların oluşması öksürüğe neden olur. Hamilelikte de alerjik durumlar, soğuk algınlığı, astım, mide reflüsü gibi durumlar öksürüğe neden olabilir, hamilelikte görülen öksürüğün hamilelikle doğrudan bağlantısı yoktur.

Hamilelikte öksürük şurubu kullanımı

Hamile değilken kullanabildiğimiz ilaçların içeriğindeki etken maddelerin çoğu hamilelikte anneye ve bebeğe ciddi zararlar verebileceğinden, doktorunuzun özellikle önermediği hiçbir ilacı ve öksürük şurubunu kullanmamanız gerekir.

Hamilelikte aşırı öksürük bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte sürekli öksürmek, karnın kasılmasına da neden olur ve bazen bebeğin hareketlerini de etkileyebilir. Ancak karnınızda hissettiğiniz rahatsızlığa rağmen öksürüğün bebeğe doğrudan bir zararı yoktur.

Hamilelikte öksürük nasıl geçer?

Üst solunum yollarını rahatlatmak için bolca sıvı alınması önemlidir. Sağlıklı bir hamilelik için günde en az 2 litre su içilmesi önerilir. Öksürük şikâyeti olduğunda bu miktarı biraz daha artırabilirsiniz. Özellikle ılık su içmek boğazı rahatlatacağından sıklıkla önerilir.

Grip ve soğuk algınlığı şikâyetine bağlı öksürük için yeterli miktarda C vitamini aldığınızdan emin olmalısınız. Portakal, kivi, brokoli, tatlı kırmızıbiber, çilek, kuşburnu, soğan ve sarımsak bol miktarda C vitamini içeren besinlerdir ve böyle durumlarda sıklıkla tüketilmelidir.

Günde bir bardak zencefil çayı içilebilir. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmeye, bulantı ve kusmaların azaltılmasına ve öksürük şikâyetinin giderilmesine yardımcı olur.

Günde 1-2 bardak ballı ıhlamur çayı da göğsü yumuşatarak öksürüğün kesilmesine yardımcı olur.

Her şeye rağmen öksürük şikâyeti bir haftadan uzun süre devam ederse mutlaka bir doktora danışmanız önerilir.

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