Hamilelikte karın büyüklüğü cinsiyeti belli eder mi?

Hamileliğin gizemli yolculuğunda pek çok işaretin bebeğin sağlığı, cinsiyeti ve hatta olası huyları ile ilgili işaretler verebileceğine inanılıyor.

Hamilelikte karın büyüklüğü cinsiyeti belli eder mi?
Hamilelik
21 Mart 2022 Pazartesi

Hamilelikte karnın büyümesi, her kadında aynı şekilde gerçekleşmediği için pek çok farklı işarete yorulabilir.


Embriyo rahim içerisine yerleştikten sonra hafta hafta, hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Rahim de vücuttaki en esnek organlardan biri olarak, bebekle birlikte büyür. Hamile kalmadan önce yaklaşık 80-90 gram ağırlığında ve yumruk büyüklüğünde olan rahim, adet dönemlerinde bir miktar büyür ve küçülür ancak hamilelikte, büyükçe bir karpuz boyutuna kadar ulaşabilir; hatta çoğul (ikiz, üçüz veya daha fazla) gebeliklerde, rahmin ve karnın çok ciddi şekilde büyüdüğü ve sonrasında küçülebildiği de görülebilir.


Hamileliğin ilk üç ayı tamamlandığında, rahim artık leğen kemiğinin bulunduğu hizayı geçecek kadar büyümüştür ve hamile göbeği de ufak ufak kendini belli etmeye başlar. Elbette anne adayının boyu, kilosu ve hamilelikte aldığı kilolar da karnın ne şekilde büyüdüğü üzerinde son derece etkilidir. Bazı kadınlarda hamileliğin 20. haftasına kadar bile belirgin bir hamile göbeği oluşmayabilir. Eğer gebeliğinizde her şey yolundaysa ve bebeğinizin sağlığı yerindeyse, göbeğin ne kadar büyüdüğü ile ilgili endişe etmenizi gerektirecek herhangi bir durum yoktur.


İkinci gebelikte karnınız neden daha erken büyür?
İkinci gebelikte karnınız neden daha erken büyür?

Hamile göbeği cinsiyetle mi alakalı?

Halk arasında yaygın söylentilerden biri de, hamile göbeğinin şeklinin bebeğin cinsiyeti ile ilgili olup olmadığı üzerinedir. Bu söylentilere göre göbeğiniz yukarıdaysa kız, aşağıdaysa oğlan bebeğiniz olacağı ifade edilir. Aynı şekilde yuvarlak bir hamile göbeğinin kız çocuğa, daha dar ve sivri bir hamile göbeğinin ise oğlan çocuğa işaret ettiği düşünülür.


Elbette bu inanışların bilimsel bir dayanağı yoktur ancak eskilerin bir bildiği vardır diyerek yine de cinsiyet tahmini oyunu oynamanızda herhangi bir sakınca bulunmaz!


Aynı şekilde, hamilelikte karın üzerinde, göbek deliği hizasında beliren çizginin de bebeğin cinsiyeti ile ilgili ipucu verebileceği düşünülür. Linea nigra adı verilen bu koyu kahverengi çizgi, hamileliğin 20. haftası civarında belirginleşmeye başlar. Östrojen hormonu artışıyla birlikte hamilelikte melanosit tetikleyici hormonda da artış görülür ve bu da ciltte hiperpigmentasyona neden olabilir. Meme uçlarının ve genital bölgenin de koyulaşmasına neden olabilen bu değişim, genellikle doğumdan sonraki birkaç ay içerisinde normale döner.


Hamile göbeğinin üzerinde oluşan bu koyu renkli çizginin göbek deliğinin altında olmasının kız, üstünde olmasının ise oğlan bebeğe işaret ettiğine inanılıyor ancak bu inanışın da herhangi bir bilimsel temeli bulunmuyor.


Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?
Hamilelikte hangi belirti hangi cinsiyete işaret ediyor?


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