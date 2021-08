İkinci gebelikte karın ne zaman büyür?

Hamilelikte en heyecan verici zamanlardan biri de, hamile göbeğinin artık belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladığı zamanlardır. Sonunda içeride büyümekte olan bebeğin somut bir kanıtını görmek, birçok ebeveyn adayını heyecanlandırır. İkinci veya daha sonraki hamileliklerde ise bu gelişmenin, biraz daha erken haftalarda görülmesi mümkündür.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Lynn L. Simpson, tipik olarak hamilelerin 14 ila 24. haftalar arasında hamile karnının büyümeye başladığını ifade ediyor ve "10 haftalıkken karnın belirgin bir şekilde görülmeye başlaması kesinlikle erkendir ancak ikinci hamileliklerde, karnın ne zaman büyüyeceğine dair net kurallar yoktur" diyor. "Her kadın farklıdır ve bir kadının hamile olduğunun ne kadar erken belli olacağını belirleyen birçok faktör vardır. Genel olarak rahim, 14 haftalık gebelikte pelvis kemiklerinin ötesine genişler, bu nedenle çoğu kadında, ilk trimesterden sonra karın belli olmaya başlar."

Kişinin kilosuna bağlı olarak da karnın büyümeye başladığı vakit değişebilir. Düşük kilolu kadınlarda hamile göbeği, 12. haftada da belirginleşmeye başlayabilir.

Dr. Kelly Culwell ise, ikinci hamilelikte karnın belirginleşmesinin büyük olasılıkla karın kaslarının tonu ile ilgili olabileceğini söylüyor. İlk gebelikte bebeğin gelişmesiyle birlikte büyüyen rahim ve karın bölgesindeki kaslar, ikinci gebelikte artık biraz daha zayıflama eğilimi gösterebilir.

Hamilelikte karın kaslarının gevşemesi yaygın olarak görülen bir durumdur ancak bazen de bu, "diastasis recti" denilen bir durumun belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Karındaki rektus kaslarının ayrılması, gebelikte olası bir komplikasyondur ve sonraki gebeliklerde karnın daha erken büyümesine de neden olabilir.

İkiz ya da daha fazla çoklu gebeliklerde ise elbette durum biraz daha farklı gelişir. Rahim tekli gebeliğe göre çok daha erken genişlemeye başlar ve bu da 6 hafta gibi erken bir sürede bile gebeliğin görünür olmaya başlayabileceği anlamına gelir.

Hamileliğin ilk haftalarından itibaren yükselmeye başlayan hormonlar da vücutta birçok değişikliğin görülmesine neden olurlar. Hamilelik hormonları vücutta şişkinliğe de neden olabileceği için, bebek henüz dışarıdan görülecek şekilde büyümemiş olmasına rağmen karın bölgesinde bir "gebelik şişkinliği" görülmesi de oldukça yaygındır.

Uzmanlar, rahmin şeklinin de kişiden kişiye değişebileceğini ve hamilelikte rahmi geriye doğru yönelen kişilerin karnının belirginleşmeye başlamasının biraz daha uzun sürebileceğini ifade ediyorlar.

İkinci gebelikte daha farklı görülebilen diğer bazı belirtiler ise şunlardır:

İlk gebeliğe kıyasla daha fazla bel ağrısı görülebilir,

Son haftalarda görülen ve "yalancı kasılmalar" olarak bilinen Braxton-Hicks kasılmaları daha sık yaşanabilir,

Bebeğin ilk hareketleri de daha erken fark edilebilir,

Memelerdeki değişimler daha az olabilir,

Doğum süreci bir öncekine göre daha kısa sürebilir,

Doğumdan sonraki sızılar biraz daha yoğun hissettirebilir.

Referans: Wendy Wisner & Brian Levine. "Why You May Show Earlier in Your Second Pregnancy". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/why-you-may-show-earlier-in-your-second-pregnancy-5184938. (30 Haziran 2021).