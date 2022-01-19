Hamilelik testi nedir? Hamilelik testi nasıl yapılır?

Hamile olup olmadığınızı anlamak için yapılan gebelik testleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Hamilelik testi nedir? Hamilelik testi nasıl yapılır?
Hamilelik
19 Ocak 2022 Çarşamba

Hamileliğin oluşup oluşmadığını tespit edebilmek için yapılan testlere gebelik testi denir. Hamilelik oluştuktan sonra vücutta meydana gelen hormonel değişiklikleri tespit ederek hamile olup olmadığınızın anlaşılmasını sağlayan bu gebelik testlerinin farklı çalışma prensipleri vardır. Tüm gebelik testleri, hamile kaldıktan hemen sonra üretilmeye başlanan ve asıl hamilelik hormonu olarak bilinen hCG hormonunu ölçerek gebelik olup olmadığı hakkında fikir verirler.


Hamilelik testleri nelerdir?

Hamileliğin oluşup oluşmadığı idrar tahlili ya da kan tahlili yoluyla anlaşılabilmektedir. Hamilelik oluştuktan sonra vücutta salgılanmaya başlanan hCG hormonu idrarda ya da kanda tespit edilerek bu testler sayesinde hamileliğin gerçekleşip gerçekleşmediği öğrenilebilir.


İdrar ile gebelik testi: İdrardaki hCG miktarına göre sonuç veren testlerdir. Eczanelerde satılırlar ve evde kolaylıkla yapılabilirler. Eğer döllenmiş yumurta rahmin içine yerleştiyse ve vücutta hCG hormonu salgılanmaya başladıysa, bu hormon bir süre sonra idrara da karışır ve bu testler sayesinde hamilelik hormonları idrarda tespit edilebilir.


Kan ile gebelik testi: Laboratuvar ortamında yapılan kan tahlili ile kandaki hCG hormonu seviyesinin belirlenebilmektedir. Bu sayede gebelik olup olmadığı öğrenilebilir. Kan ile gebelik testi, idrar tahliline göre daha avantajlıdır çünkü hem daha kesin sonuç verir, hem de kandaki hCG hormonu miktarı net olarak ölçülebildiği için kan tahlili ile gebelik testi, gebeliğin ne kadarlık olduğu hakkında da fikir verebilir. Aynı zamanda kan tahlili yoluyla dış gebelik, mol gebelik gibi durumlar da anlaşılabilmektedir.


hCG hormonu nedir?

Gebeliğin başlangıcında kadının yumurta hücresi sperm ile birleştikten sonra, rahim duvarına yerleşmek üzere harekete geçer. Yumurtlamayı takiben 6 ila 10 gün arasında gerçekleşen bu yerleşme aşamasında vücutta hamilelik hormonu salgılanmaya başlar. Hamilelik boyunca salgılanan ve gittikçe seviyesi artan bu hormona hCG hormonu adı verilir.


Gebeliğin 5 önemli hormonu
Gebeliğin 5 önemli hormonu


Hamilelik testi adet gecikmesinden kaç gün sonra yapılır?

hCG hormonu, döllenmeden sonraki 10 gün içinde salgılanmaya başlar. Yerleşme aşamasında hCG salgılanıyor olmasına rağmen bu hormonun idrarla dışarı atılabilmesi ya da kanda tespit edilebilmesi için birkaç gün daha geçmesi gerekebilir. Bu nedenle evde idrarla yapılan gebelik testlerini ya da kan tahlili yapmak için, beklenen adet tarihi geçtikten sonra bir hafta kadar beklemek gerekir. Testin sonucu negatif çıkmasına rağmen Testin sonucu negatif çıkmasına rağmen birkaç gün içinde adet kanaması başlamazsa, gebelik testi tekrarlanabilir.


Kanda gebelik testi nasıl yapılır?

Kan ile yapılan gebelik testleri klinik ortamda yapılmalıdır. Bu nedenle bir kliniğe başvurduğunuzda, normal kan tahlili yaptırır gibi, damar yoluyla küçük bir tüp kan alınır ve bu kandaki hCG hormonu seviyesi tespit edilir. Yeterli miktarda hCG hormonuna rastlanırsa gebelik olduğu anlaşılır. Sonuçlar genellikle 1-2 saat içinde alınabilir.


Evde hamilelik testi nasıl yapılır?

Eczanelerde satılan gebelik testi kitlerinin içinde kullanma talimatları yazmaktadır. Herkesin yapabileceği bu hamilelik testleri genellikle plastik bir çubuktan ibarettir. Çubuğun üzerinde idrar damlatılan bir alan ve sonucu gösteren bir başka alan daha bulunur. Uygun yere birkaç damla idrar damlatıldıktan sonra bir süre beklenir ve sonuç alanında çizgilerin çıkması beklenir. Eğer tek bir çizgi oluşursa sonuç negatiftir, yani hamilelik yoktur. Eğer ikinci çizgi de oluşursa, bu hamilelik var demektir. Çizgiler silik bir şekilde oluşursa veya hiç oluşmazsa testin tekrarlanması gerekir. Eczaneden alınan gebelik testlerinin son kullanma tarihlerine de özellikle dikkat edilmelidir.


Tarihi geçmiş olan testler çoğunlukla yanlış sonuç verebilmektedir. Eğer idrar testi sonucundan emin olamıyorsanız veya ne kadarlık hamile olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız, kesin sonuç almak için bir kliniğe başvurup kan tahlili yaptırmanız gerekir. Daha sonrasında ultrason muayenesi de yapılarak gebeliğiniz hakkında net bir fikir edinilebilir.


Hamile olduğumu test yapmadan anlayabilir miyim?

Erken hamilelik belirtileri, hamile olup olmadığınızı anlamanız için size fikir verebilirler. Ancak bazı kadınlar psikolojik olarak etkilendiklerinde de bu belirtileri göstermeye başlayabilirler. Bu nedenle erken gebelik belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız, beklenen adet tarihinizin birkaç gün geçmesini bekledikten sonra bir hamilelik testi yaptırmanız en doğrusudur.


Gebelik testleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey!
Gebelik testleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey!


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