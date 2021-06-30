Haftanın yeni film ve dizileri (28 Haziran-4 Temmuz)

Haftanın filmleri:
Nadia, Butterfly
Türü: Dram
Yönetmeni: Pascal Plante
The Tomorrow War
Türü: Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmeni: Chris McKay
Audible: Engel Tanımayan Başarı
Türü: Spor, Belgesel
Yönetmeni: Matthew Ogens
The Lady In The Van
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Nicholas Hytner
Undine
Türü: Romantik, Dram
Yönetmeni: Christian Petzold
Haftanın dizileri:
Professor T: 1. Sezon
Türü: Suç, Dram
Big Timber: 1. Sezon
Türü: Reality
The Art of Crime: 1. Sezon
Türü: Suç, Dram, Gizem
Yaratıcıları: Angèle Herry-Leclerc ve Pierre-Yves Mora
Young Royals: 1. Sezon
Türü: Dram
Yönetmeni: Lisa Ambjörn
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