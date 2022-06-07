Haftanın film ve dizileri (6-12 Haziran 2022)

Haftanın filmleri:
Jurassic World: Hakimiyet
Türü: Aksiyon, Bilimkurgu
Yönetmeni: Colin Trevorrow
Mutlu Oyuncak Dükkanı
Türü: Animasyon
Yönetmenleri: H. Sinan Güngör ve Semih Turalı
Issız Ev
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Dave Franco
Masumlar
Türü: Gerilim, Dram
Yönetmeni: Eskil Vogt
Hustle
Türü: Komedi, Dram, Spor
Yönetmeni: Jeremiah Zagar
No Time To Die
Türü: Aksiyon, Gerilim
Yönetmeni: Cary Fukunaga
Haftanın dizileri:
Fairfax 2. Sezon
Türü: Animasyon
Kuş Uçuşu
Türü: Dram
Yönetmeni: Deniz Yorulmazer
Peaky Blinders 6. Sezon
Türü: Tarihi
Yönetmeni: Steven Knight ve Anthony Byrne
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