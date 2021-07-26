Haftanın film ve dizileri (26 Temmuz-1 Ağustos 2021)

Haftanın Filmleri:
Mantarların Gizemli Dünyası
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Louie Schwartzberg
Jungle Cruise
Türü: Macera, Aile, Aksiyon, Komedi
Yönetmeni: Jaume Collet-Serra
Made of Honor
Türü: Romantik, Komedi
Yönetmeni: Paul Weiland
Kazanma Sanatı (Moneyball)
Türü: Biyografi, Dram, Spor
Yönetmen: Bennett Miller
Emekli Ajan
Türü: Aksiyon, Aksiyon ve Macera
Yönetmeni: David Charhon
Haftanın dizileri:
Delicious
Türü: Dram
Yönetmeni: Clare Kilner ve John Hardwick
Outer Banks: 2. Sezon
Türü: Macera, Gençlik
Yaratıcıları: Shannon Burke, Jonas Pate ve Josh Pate
Bosch: 7. Sezon
Türü: Suç, Dram
Yaratıcı: Eric Ellis Overmyer
Tattoo Redo: 1. Sezon
Türü: Reality Programı
Facebook Yorumları