Haftanın film ve dizileri (23 - 29 Ocak 2023)

Haftanın filmleri

Demir Kadın: Neslican

Türü: Biyografik, Dram

Yönetmen: Özgür Bakar

Çizmeli Kedi: Son Dilek

Türü: Animasyon, Komedi, Macera, Aile

Yönetmen: Januel P. Mercado, Joel Crawford

Uçak

Türü: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Jean-François Richet

Haftanın dizileri

Bitmeyen Karanlık

Türü: Drama

Yaratıcısı:Gustavo Lipsztein

Bir gece kulübünde çıkan yangında 242 kişi hayatını kaybeder. Kurbanların ailelerinin elinden gelen tek şey yas tutmak ve adaletin yerini bulması için mücadele etmektir.

Against the Ropes

Türü: Komedi

Yaratıcısı: Carolina Rivera

Hapisten çıkan Ángela, gizemli bir karakter olarak ringe çıkıp lucha libre güreşi seven kızının saygısını yeniden kazanmaya çalışır.

Karlar Kızı

Türü: Gizem

Málaga'daki bir geçit töreni sırasında küçük bir kız çocuğu kaybolur ve genç bir gazeteci, ebeveynlerinin Amaya'yı bulmasına yardım etmeye kararlıdır.

The Interest of Love

Türü: Romantik - Dram

Yaratıcısı: Yoo Yeon-seok,Mun Ka-young,Keum Sae-rok

Aynı bankada çalışan dört erkek ve kadın, aşk için ne kadar ileri gidebileceklerini keşfedince kendilerini karmaşık bir aşk öyküsünün ortasında bulur.