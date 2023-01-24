Haftanın film ve dizileri (23 - 29 Ocak 2023)

Haftanın filmleri
Demir Kadın: Neslican
Türü: Biyografik, Dram
Yönetmen: Özgür Bakar
Çizmeli Kedi: Son Dilek
Türü: Animasyon, Komedi, Macera, Aile
Yönetmen: Januel P. Mercado, Joel Crawford
Uçak
Türü: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: Jean-François Richet
Haftanın dizileri
Bitmeyen Karanlık
Türü: Drama
Yaratıcısı:Gustavo Lipsztein
Bir gece kulübünde çıkan yangında 242 kişi hayatını kaybeder. Kurbanların ailelerinin elinden gelen tek şey yas tutmak ve adaletin yerini bulması için mücadele etmektir.
Against the Ropes
Türü: Komedi
Yaratıcısı: Carolina Rivera
Hapisten çıkan Ángela, gizemli bir karakter olarak ringe çıkıp lucha libre güreşi seven kızının saygısını yeniden kazanmaya çalışır.
Karlar Kızı
Türü: Gizem
Málaga'daki bir geçit töreni sırasında küçük bir kız çocuğu kaybolur ve genç bir gazeteci, ebeveynlerinin Amaya'yı bulmasına yardım etmeye kararlıdır.
The Interest of Love
Türü: Romantik - Dram
Yaratıcısı: Yoo Yeon-seok,Mun Ka-young,Keum Sae-rok
Aynı bankada çalışan dört erkek ve kadın, aşk için ne kadar ileri gidebileceklerini keşfedince kendilerini karmaşık bir aşk öyküsünün ortasında bulur.
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