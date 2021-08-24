Haftanın film ve dizileri (23-29 Ağustos 2021)

Haftanın filmleri:
Düşler Ülkesi
Türü: Gerilim, Dram, Tarihi
Yönetmen: Miles Joris-Peyrafitte
Kar Kırmızı
Türü: Dram
Yönetmeni: Atalay Taşdiken
Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit
Türü: Aksiyon, Polisiye
Yönetmeni: Adil Oğuz Valizade
Alfa Kurt
Türü: Dram, Tarihi
Yönetmeni: Albert Hughes
Kurye
Türü: Gerilim, Dram
Yönetmeni: Dominic Cooke
Haftanın dizileri:
Clickbait
Türü: Dram
Yapımcıları: Tony Ayres ve Christian White
Luce
Türü: Dram, Gizem
Yönetmeni: Julius Onah
Chesapeake Shores: 1. Sezon
Türü: Dram
Yapımcıları: John Tinker ve Nancey Silvers
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