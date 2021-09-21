Haftanın film ve dizileri (20-26 Eylül 2021)

Haftanın filmleri:
Bir Nefes Daha
Türü: Dram
Yönetmeni: Nisan Dağ
İyi Olan Kazansın
Türü: Komedi, Aile
Yönetmeni: Tim Hill
Ölümcül Snowboard
Türü: Gerilim
Yönetmeni: Stanislav Kapralov
Ev Baskını
Türü: Gerilim
Yönetmeni: Adam Salky
The Starling
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Theodore Melfi
Haftanın dizileri:
Gece Yarısı Ayini: Mini Dizi
Türü: Gizem, Korku
Yaratıcıları: Mike Flanagan ve Trevor Macy
Goliath: 4. Sezon
Türü: Drama
Yönetmenleri: Lawrence Trilling, Alik Sakharov, Bill D'Elia ve Anthony Hemingway
We’ll Meet Again: 1. Sezon
Türü: Belgesel
İçimdeki Canavarlar Billy Milligan'ın 24 Yüzü
Türü: Suç
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