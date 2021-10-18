Haftanın film ve dizileri (18-24 Ekim 2021)

Haftanın filmleri:
Annette
Türü: Müzikal, Dram
Yönetmeni: Leos Carax
Dune: Çöl Gezegeni
Türü: Bilimkurgu, Dram
Yönetmeni: Denis Villeneuve
Pi Sonsuzluk
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Yılmaz Aydın
Böyle Kaldık
Türü: Komedi
Yönetmeni: Dany Boon
Still Alice
Türü: Dram
Yönetmenleri: Richard Glatzer ve Wash Westmoreland
Haftanın dizileri:
Locke & Key: 2. Sezon
Türü: Fantastik, Korku
Yaratıcıları: Meredith Averill, Aron Eli Coleite ve Carlton Cuse
Maradona: Blessed Dream: İlk Sezon
Türü: Biyografik, Spor
Yaratıcısı: Alejandro Aimetta
Inside Job: 1. Kısım
Türü: Komedi
Yaratıcıları: Alex Hirsch ve Shion Takeuchi
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