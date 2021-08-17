Haftanın film ve dizileri (16-22 Ağustos 2021)

Haftanın filmleri:
Kara Ada
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Miguel Alexandre
Zihin Gezgini
Türü: Bilimkurgu, Romantik, Gerilim
Yönetmeni: Lisa Joy
Körkütük
Türü: Dram, Komedi
Yönetmeni: Thomas Vinterberg
Annette
Türü: Müzikal, Dram
Yönetmeni: Leos Carax
Depresif İkizler
Türü: Dram, Komedi
Yönetmeni: Craig Johnson
Haftanın dizileri:
Mr. Robot: Yeni Sezon
Türü: Suç, Gerilim
Yaratıcı: Sam Esmail
Modern Love: 2. Sezon
Türü: Komedi
Yönetmeni: John Carney
İlk ve Son
Türü: Romantik
Yönetmeni: Cem Karcı
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