Haftalık burç yorumları (9 - 15 Ağustos 2021)

Merhaba. İkili ilişkilerde zor başlayıp güçlendirici ve dönüştürücü etkiler ile devam edecek bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta başında Venüs’ün Neptün ile yapacağı kare açı ile ikili ilişkilerde yanlış anlamalara, aldanmalara/aldatmalara açık bir hale gelebiliriz veya hayal gücümüz öyle güçlenir ki negatif senaryolar kurabilir, ilişkiyi zedeleyici hareketlerde bulunabiliriz. Tabii bu açının romantizmi artırıcı bir etkisi de söz konusu fakat açının tipi karşıtlık olduğu için enerjinin dengesiz olma potansiyeli oldukça yüksek. Yani çok abartılmış bir romantizm veya abartılmış hayaller, idealler söz konusu olabilir. Fakat haftanın ilerleyen günlerinde Venüs Plüton ile güçlendirici, arındırıcı bir kombinasyon yapacak. Bu kombinasyon hafta başında sarsılan ilişkisel konular üzerinde yapıcı iletişim kurarak belki geçmişten gelen ve ilişkiyi negatif etkileyen konuların bulunup elenmesi yoluna gideceğimiz günlerde olduğumuza işaret ediyor.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde kendimizi güçlü ifade ettiğimiz, iletişim trafiğinin hızlandığı, kendimiz hakkında daha çok düşündüğümüz veya kendimizden çokça bahsettiğimiz özgüveni yüksek bir gün.

Salı

Ay, Başak burcuna geçiyor ve iş odağımız, yoğunluğumuz artıyor. Gün içerisinde Mars ile kavuşum gerçekleştirecek olan ay, Venüs Neptün karşıtlığının da etkisiyle günü tartışmaya çok açık bir hale getiriyor.

Çarşamba

Ay, Başak burcundaki seyrine devam ederken dünün aksine bugün Venüs ile kavuşacak olan ay günü düne nazaran çok daha pembe ve romantik bir hale getirebilir. İkili ilişkilerde gerginlikler olduysa bu gün temizlenebilir.

Perşembe

Ay, Terazi burcuna geçiyor ve ilişki odağımız daha da artıyor. Venüs’ün de Plüton’a yaklaşması ile birlikte ikili ilişkilerde daha iyi zamanların bizi beklediğini söyleyebilirim. Ay’ın Satürn ile yaptığı üçgen açı ise iş odağımızın ve disiplinimizin devam etmesini sağlıyor.

Cuma

Ay, Terazi burcunda ilerliyor ve Güneş ile bir olumlu açı gerçekleştiriyor. Haftanın kadın erkek ilişkileri açısından en güzel ve uyumlu günü. Ayrıca kendimizi ifade etmemiz, ihtiyaçlarımızın karşılanması hissi açısından da oldukça verimli.

Cumartesi

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Ay Akrep’i fazla sevmez, daha derin duygular, kıskançlıkların yaşanabileceği, sarkastik günlere işaret eder fakat ayın Merkür ile yapacağı uyumlu açı bugünü derinlemesine araştırmalar ve yüzleşmeler için oldukça verimli kılıyor.

Pazar

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş ve Uranüs ile sert bir açı gerçekleştirecek günün ilerleyen saatlerinde ve bu tüm ilişkiler açısından, özellikle ebeveyn ilişkileri açısından sert bir zamana işaret edebilir. Ani çıkışlar ve isyanlar söz konusu olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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