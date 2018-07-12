Fotoğraflarda güzel çıkmak için makyaj hileleri

Sosyal medyada gezerken denk geldiğiniz harika fotoğraflara özeniyorsanız, bu makyaj hilelerini denemeye ne dersiniz?

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Fotoğraflarda güzel çıkmak için makyaj hileleri
Ezgi Ece Aşkıngil

Her ne kadar bazı uzmanlar tarafından günümüzün hastalığı olarak yansıtılsa da selfie çekmeyen kimse kalmadı herhalde. Bazen kendinizi iyi hissetmek, bazen ne kadar iyi göründüğünüzü dünyaya duyurmak için çektiğiniz selfieleri paylaşabilirsiniz. Ama bu akım yaygınlaştıkça insanlar da kendilerini diğer kulanıcılarla karşılaştırmaya başlıyor. Eğer siz de daha havalı fotoğraflar çekmek ve paylaşmak istiyorsanız yazımıza bir göz atın!

 

İşte pratik makyaj hileleri...

 

Makyaj bazı kullanın

Makyajınıza başlamadan önce cildinizi bir baz ile makyaja hazırlayın. Kullandığınız baz mümkünse cildinizdeki gözenekleri küçülten ve saklayan bazlardan olsun. Cildinizin pürüzsüz ve mükemmel görünmesi için bu adımı kesinlikle atlamayın.

 

Işık oyunlarından yararlanın

Makyaj hilelerinin ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle kontür sanatından yararlanmayı unutmayın. Öne çıkarmak istediğiniz bölgeleri daha açık renk bırakarak, kapatmak ve geriye itmek istediğiniz bölgeleri de koyu bir fondöten ile renklendirerek yüzünüze şekil verebilirsiniz. Böylece çok daha fotojenik bir görüntü elde edebilirsiniz.

 

MÜKEMMEL MAKYAJ NASIL OLMALI?

 

Kusurları iyi örtün

Günlük hayatta ne kadar doğal gösteren incecik fondötenleri tercih etseniz de fotoğraflar yüzünüzdeki kusurları ışık nedeniyle yakalayıp büyütebilir. Bu nedenle kapatıcılığı yüksek, cilt kusurlarını tamamen örten fondötenleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Fondöteni bir sünger yardımıyla tüm yüzünüze dağıttıktan sonra kusurlu olan bölgelerin üzerinden bir kez daha geçebilirsiniz. Fakat dengeyi iyi kurun ve fondötenin maske gibi durmamasına özen gösterin. Fondöteninizi boynunuza doğru yaymayı da unutmayın.

 

Göz makyajına özen gösterin

Fotoğraf makineleri renkleri zaman zaman yutar o yüzden çok nude renkler kullandığınızda fotoğraflarda istediğiniz etkiyi elde edmeyebilirsiniz. Günlük hayat abartıyı kaldırmasa da fotoğraf makineleri için biraz abartı size artı olarak dönebilir. Kirpik diplerini belirginleştirmeyi kesinlikle unutmayın. Takma kirpik kullanarak gözlerinizi daha çekici gösterebilirsiniz.

 

Dudak makyajı

Dudaklarınızı mutlaka bir kalem yardımıyla çerçeveleyin. Böylece dudaklarınızın şekli fotoğraflarda daha net ortaya çıkacaktır.

 

DUDAK KONTÜRÜ NEDİR?

 

Yaz makyajı püf noktaları
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Makyaj yapmadan önce cildi makyaja hazır hale getirmek gerekiyor. Sağlıklı bir cilde yapılan makyaj daha fresh görünür.

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