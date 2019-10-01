Makyaj dersleri: Fondöten

Fondöten nasıl kullanılır?

Profesyonel bir makyaj görünümü için önemli olan düzgün bir zemin. Bu nedenle fondöten mükemmel makyajın ilk ipuçu.

“Fondöten neden kullanılır?” diye düşünüyorsanız öncelikle fondötenin ne olduğuna bir göz atmak gerekir. Makyaja yeni başlayanların hemen heyecanla gidip edindikleri bir makyaj ürünü olan fondöten cildi makyaja hazırladığı için oldukça önemli bir aşama. Cilt tipinize, renginize göre farklılık gösteren fondötenler makyaja güzel bir zemin hazırlamak için üretilir.

Fondöten nedir?

Fransızcadan dilimize giren fondöten zemin ve yüz rengi kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Günlük rutinlerin bir parçası olan fondötenin asıl görevi cilteki kusurları örtmek, sivilce lekelerini kapatmak ve siyah noktaları kapatmak, renk eşitsizliklerini düzenlemek , ciltteki lekeleri gizlemek için kullanılır. Eskiden kısıtlı bir yapı ve renk skalasına sahipken şimdi çok farklı markaların, çok farklı renklerle çıkardıkları çok farklı yapıda fondötenler mevcut.

Kaç çeşit fondöten vardır?

Cilt tiplerine ve cilt kusurlarına göre üretilen fondötenlerin farklı çeşitleri vardır. Bunlar likit, stik, krem, köpük, krem-toz ve pudra olmak üzere 6’ya ayrılır.

Likit fondötenler: Az kapatıcılıklarıyla çok kusurlu olmayan ve doğal bir görünüm elde etmek isteyenlerin tercih edebileceği fondötenlerdir. Sıvı yapılarıyla cilt ile bütünleşmeleri çok kolaydır. Büyün cilt tiplerine uyum sağlayabilir. Sünger, kabuki fırça ya da parmaklarınız ile uygulandığında maksimum verim almanızı kolaylaştırır.

Stik fondötenler: Kapatıcılık oranı en yüksek fondötenlerdir. Genellikle yağlı bir yapıya sahip oldukları için kuru ya da normal bir cilde sahip olanların kullanımına daha uygundur. Kapatıcılığı yüksek olduğu için çok doğal bir görünüm elde etmeseniz de harika fotoğraflar vermenize yardımcı olur. Kaşık fırçalar, stippling fırçalar ve parmaklarınızla yaydığınızda maksimum verim alabilirsiniz.

Krem fondötenler: Oldukça yoğun yapıda olan krem fondötenler orta kapatıcılığa sahiptir. Özellikle uzun saatler çalışıyorsanız ya da makyaj tazeleyemiyorsanız bu fondötenleri kullanabilirsiniz. Yağlı ciltlerde çok parlama yapacağından önerilmez fakat kuru ve normal ciltlerin kullanımına uygundur. Parmaklarınız ile uygulayarak en yüksek verimi alabilirsiniz.

Köpük fondötenler: Yapısı ve kıvamı sıvı fondötenden biraz daha yoğundur. Fakat doğallık açısından aynı sıvı fondöten gibi etkilidir. Kıvamı daha koyu olmasına rağmen çizgilere dolmaz. Uygularken parmaklarınızı ya da ince makyaj süngerlerini kullanabilirsiniz.

Krem-toz fondötenler: Yapısı uygulerken kremsi olan ancak kuruduğında pudramsı bir his yaratan fondötenlerdir. Kırışıklıklara dolma olasılığı yüksektir. Genellikle yağlı ciltlerin kullanımına uygundur. Nemli bir sünger ile uygulanması verimliliği artırır.

Pudra: Sıkıştırılmış ya da toz halinde bulunan bu fondötenler orta kapatıcılıktadır. Yapılar sayesinde kırışıklıklara dolmaz. Yağlı ciltler için çok uygundur. Sıkıştırılmış olanları ince bir sünger ile, toz olanları ise yumuşak bir fırça ile uygulanmaya elverişlidir.

Fondöten nasıl seçilir?

“Hangi fondöteni kullanmalıyım?” diye merak edenler için fondöten seçerken öncelikle cilt tipini iyi bilmek gerekir. Yağlı ciltler için pudra, krem-toz, likit ya da köpük fondöten uygun olacaktır. Kuru ciltler içinse likit, krem ve köpük fondötenler uygundur. Karma ciltler seçtiği fondöteni bir pudra ile desteklemeli, normal ciltler ise en şanslı olanlardır her çeşit fondöteni uygulayabilirler. Fondöten tipini seçtikten sonra ikinci aşama ise renk belirlemektir. Öncelikle fondöteniniz ten renginizden açık ya da koyu olmamalıdır. Fondöteninizi seçerken elinizde değil boyun ile yüzünüz arasında kalan bölgede deneyerek renk tercihi yapmanız gerekir. Kontrolünüzü de mağaza spotlarında değil gün ışığında yapmanız kötü sürprizlerle karşılaşmanızı engelleyecektir.

Fondöten nasıl kullanılır?

Fondöten kullanmadan önce cildinizin iyice temizlendiğinden emin olmalısınız. Daha sonra ise cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirmelisiniz. Cildiniz nemlendiriciyi emdikten sonra sıra makyaj bazında. Makyaj bazınızı uyguladıktan sonra fondöteninizi uygulyabilirsiniz. Fondöten uygularken ilk dikkat etmeniz gereken şey fondötenin miktarı. Çok miktarda fondöten kullanmak maske etkisi yaratacak ve çizgilerinize dolup sizi yaşlı gösterektir. Çok az mktarda fondöten kullanmak ise kusurlarınızı örtmeyecek ya da parça parça duracaktır. O nedenle az az alıp yavaş yavaş miktarı arttırmak gereklidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise fondöten uygularken kullanılacak olan enstrümandır. Islak sünger likit ve krem fondötenler için uygunken toz ve krem toz fondötenler için uygun değildir.