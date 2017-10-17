Makyaj süngeri nasıl temizlenir?

Makyaj süngeri kullanan kadınların en büyük şikayetlerinden biri o süngeri nasıl temizleyeceğidir. Peki makyaj süngerlerinizi nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz?

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Makyaj süngeri nasıl temizlenir?

Cilt ürünleri uygulamak için sürekli yeni ürünler çıksa da likit fondötenleri uygulamak için favori hala makyaj süngerleri. Peki içine çektiği onca fondötenden sonra makyaj süngeri nasıl temizlenir? Makyaj süngerleri dokuları ve yapıları gereği içine ürün çekmeye müsait bir yapıya sahiptir. Fırçalardan ürün temizlemek çok kolay olsa da makyaj süngeri temizlemek biraz zahmetli olabiliyor. Makyaj süngerinizi daha kolay temizlemek için yapmanız gerekenler şöyle:

 

Öncelikle ılık su dolu bir bardağın içine süngerinizi batırın ve bir süre bekletip iyice şişmesini sağlayın. Daha sonra fındık büyüklüğünde bir miktar bebe şampuanı ile biraz zeytinyağını karıştırıp süngerinizin yoğunlukla kirli olduğu yerlerden başlayarak süngerinizi bu karışıma bulayın ve köpürtün. Süngeri yoğurdukça içindeki ürünü dışarı kustuğunu göreceksiniz. Elinizin eklemlerine sürterek iyice temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Suyun altında durulayın ve derinlemesine temizlendiğine emin olmak için bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Tamamen temizlendiğinde havayla temas edecek şekilde kurumaya bırakın. (Kapalı bir yere koyarsanız küflenme ihtimali var.)

 

Bu işlemden sonra gönül rahatlığıyla süngerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

 

SİLİKON MAKYAJ SÜNGERİ NEDİR? Makyaj süngeri çeşitlerine bir y... FONDÖTEN NASIL SÜRÜLÜR? Cildinize uygun fondöteni seçtik...

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