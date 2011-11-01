Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol

Rujunuzun daha kalıcı olması için yapılması gerekenler nelerdir?

Basit ipuçları ile rujunuzun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz!

Parlak tercih edin

Mat rujlar dudaklarınızı kurutur bu nedenle parlak rujları tercih edin. Çünkü parlaklık inci pigmentleri ile sağlanır, texture ile değil. Krem bir ruj kadar nemli olmayacağından kalıcılığı daha uzun olacaktır.

Dudaklarınızı hazırlayın

Ruj en iyi pürüzsüz bir zeminde kalıcı olur. Rujunuzu uygulamadan önce dudaklarınızı iyice temizleyin. Kurumuş ve çatlamış dudaklarınız için rujunuzu uygulamadan önce sildikten sonra bir parça nemlendirici ile kuruluğunu giderin daha sonra ise rujunuzu uygulayın. Uyguladığınız nemlendiricinin fazlalığını bir mendille almayı unutmayın.

Dudak kalemi kullanın

Dudak kalemleri de fazlaca renk pigmenti barındırdığından uzun süreli kalıcılık sağlayacaktır. Rujunuza uygun olacak ya da bir ton açık bir tane seçin ve dudağınızın ortasından başlayıp kenarlarına doğru uygulayın.

Son dokunuşu pudra ile yapın

Kadınlar, ruju pudra ile bütünleyince dudaklarının kuruyacağını düşünürler. Fakat bir de böyle deneyin. Önce ağzınızı kapatın, sonra gülün, daha sonra yumuşak bir fırça ile alacağınız hafif pudrayı dudaklarınıza uygulayın.

Kırmızı ruj sürerken bunlara dikkat!