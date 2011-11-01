Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol

Mat rujlar dudaklarınızı kurutur bu nedenle parlak rujları tercih edin. Çünkü parlaklık inci pigmentleri ile sağlanır, texture ile değil. Krem bir ruj kadar nemli olmayacağından kalıcılığı daha uzun olacaktır.
Ruj en iyi pürüzsüz bir zeminde kalıcı olur. Rujunuzu uygulamadan önce dudaklarınızı iyice temizleyin. Kurumuş ve çatlamış dudaklarınız için rujunuzu uygulamadan önce sildikten sonra bir parça nemlendirici ile kuruluğunu giderin daha sonra ise rujunuzu uygulayın. Uyguladığınız nemlendiricinin fazlalığını bir mendille almayı unutmayın.
Dudak kalemleri de fazlaca renk pigmenti barındırdığından uzun süreli kalıcılık sağlayacaktır. Rujunuza uygun olacak ya da bir ton açık bir tane seçin ve dudağınızın ortasından başlayıp kenarlarına doğru uygulayın.
Kadınlar, ruju pudra ile bütünleyince dudaklarının kuruyacağını düşünürler. Fakat bir de böyle deneyin. Önce ağzınızı kapatın, sonra gülün, daha sonra yumuşak bir fırça ile alacağınız hafif pudrayı dudaklarınıza uygulayın.
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verdiğiniz tüyolar için çok teşekkür ederim. : ) bende ruj sürerken pudra kullanıyordum, ama önce pudrayı sürüp, sonra rujumu sürüyordum.Cevapla