Makyaj hangi sırayla yapılmalı?

"Hangi makyaj malzemesi ne zaman kullanılır?" sorusu makyaja özellikle yeni başlayanlar için ciddi bir merak konusu olabilir. Kafanız karışmadan makyaj yapmanız için size hangi ürünleri hangi sırayla kullanabileceğinize dair bir yazı hazırladık.

Nemlendirici

Öncelikle cildinizi nemlendirerek makyaja hazırlamanız gerekir. Makyaja başlamadan önce cildinizi güzelce temizleyip cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile nemlendirmeniz gerekir. Böylece daha sonra cildinize uygulayacağınız ürünler cildinizi kurutmaz ya da pul pul dökülme yapmaz.

Makyaj bazı

Genellikle es geçilen bir aşama olsa da eğer fondöten kullanılıyorsa daha profesyonel bir görüntü için mutlaka uygulanması gerekir. Gözenek görünümünü küçültür ya da fondötenin daha iyi renk eşitleyebilmesi için bir baz oluşturur.

Göz bazı

Eğer far kullanacaksanız bu aşamada göz farı kullanmanız gerekir böylece siz diğer ürünleri uygularken göz makyajına geçene kadar göz bazınız kurumuş olur. Göz bazı göz kapağına sürdüğünüz farların kalıcı olmasını sağlarken, pigmentasyonlarını artırarak renklerin daha yoğun görünmesine yardımcı olur.

Fondöten

Yüzünüzü tamamen makyaja hazırladıktan sonra artık renkli kozmetik ürünlerine geçme vakti. Cilt tipinize ve cilt renginize uygun fondöteninizi uygun aparat ile cildinize yaymanız gerekir. Yüzünüzün ortsından dışlara doğru yaymanız daha verimli bir sonuç almanızı sağlar. Fondötenlerle

Corrector

Bu aşama yalnızca yoğun gözaltı problemi olan kişiler için gereklidir. Onun dışında eğer ihtiyaç yoksa bu aşama atlanabilir. Somon rengi bir corrector ile gözaltı morlukları nötrlenir.

Kapatıcı

Kapatıcı kesinlikle fondötenden sonra uygulanmalıdır. Kapatıcı özellikle gözaltı problemleri için kullanılsa da ciltte fondötenin kapatamadığı sivilce ve lekeleri de kapatmak için kullanılabilir.

Pudra

Bu aşama fondöteni ve kapatıcıyı sabitlemek için kullanılır. Aynı zamanda cildinize daha sonra uygulayacağınız ürünlerin daha kolay dağılması için bir baz oluşturacaktır. Transparan pudralar uygulama açısından daha kolaydır. Özellikle yağlı ve karma cilde sahip olanların bu aşamayı atlamaması önemlidir.

Far

Ten makyajının ilk aşaması bittikten sonra sıra gözlere gelir. Öncelikle ten renginize yakın açık renklerde bir far ile gözünüze diğer farların daha iyi karışması için bir baz uygulamanız gerekir. Daha sonra kontür oluşturabilecek renkteki bir far ile gözlerin katlanma yeri gölgelendirilir. Daha sonrası ise makyaj yapanın zevkine ve becerisine göre şekillenir.

Eyeliner

Far aşamasını bitirdikten sonra kirpiklerin daha belirgin olması için kirpik diplerine eyeliner geçilir. İster kalem ister jel ister keçe uçlu olsun hepsinin de amacı aynıdır yalnızca edineceğiniz görünüm biraz değişebilir.

Maskara

Göz makyajını tamamlamak için bu aşamada maskara sürülür. Eğer takma kirpik kullanacaksanız kirpikleri mutlaka maskara kullanmadan önce takmalısınız.

Kontür

Bu aşama tamamen kişinin tercihlerine kalmıştır. Eğer oval bir yüze sahipseniz kontör uygulamanız gerekmez ama diğer yüz şekillerine sahipseniz o zaman yüzünüzü ovale yaklaştırmak için kontör uygulayabilirsiniz. Kontör için dikkat etmeniz gereken en önemli şey sıcak alttonlu olmayan bir bronzer kullanmaktır.

Allık

Sağlıklı görünüm için pembe yanaklar kontörden hemen sonra uygulanabilir. Allığınızı uygularken gülümseyin ve beliren elmacık kemiklerinizin tam üstüne uygulayın.

Aydınlatıcı

Yüzünüzde herhangi bir mimik yokken öne çıkmasını istediğiniz yerlere uygulanır. Genellikle yüzün en yüksek bölgeleri olan elmacık kemiklerinden şakaklara, alnın ortasına, burun ucuna üst dudak çizgilerine ve çene ucuna.

Dudak kalemi

Rujun daha kalıcı olması ve daha kolay sürülebilmesi için dudak kalemi uygulanmalıdır. Dudak kalemi uygularken dudak şekliniz çok önemlidir. Eğer çok ince dudaklarınız varsa dudak kalemini çok abartmamak kaydıyla biraz taşırarak sürebilirsiniz. Belirgin ve dolgun dudaklar ise dudaklarını içerden çerçeveleyebilir.

Ruj

Makyajınızı ruj ile tamamlayabilirsiniz. Rujunuzu sürerken dudaklarınızı açıp germeden sürerseniz çok daha doğal bir görünüm elde edersiniz.

Sabitleme spreyi

Bu aşama düğün gibi makyajınızın çok kalıcı olmasını istediğiniz zaman uygulayabileceğiniz bir aşama. Onun dışında çok şart olmasa da makyaja daha doğal bir görünüm katarken kalıcılığı artırır.