El bakımı için ne yapılmalı?

El bakımının önemini hepimiz biliyoruz peki temiz ve bakımlı eller için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? İşte "El bakımı için ne yapılmalı?" sorusunun yanıtı...

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Bakımlı eller için bilmeniz gerekenler

Ellerimiz kışın soğuk ve rüzgardan, yazın ise aşırı sıcak nedeniyle su kaybı, güneşin zararlı ışınları ve deterjanlardan olumsuz etkilenir. Kuruma meydana gelebilir. Düzenli olarak yaz ya da kış mevsimi ayırt etmeksizin özellikle güneş koruma faktörü içeren nemlendiriciler tercih edilmeli. Evde iş yaparken kimyasallardan korunmak için plastik eldiven kullanılmalıdır.

 

Manikür, bakımlı eller için bir uygulamadır. Bu bakımı dışarıda yaptırabileceğiniz gibi evde de bazı ürünlerle yapabilirsiniz. Aslında tırnak etlerini kesmek hem sağlık hem de kolaylık açısından uygun olmayan zahmetli bir yöntemdir. Bunun yerine tırnak etlerini gidermek için hazırlanmış ürünlerle tırnak etlerini kesmeden peeling yöntemi veya bu işlem için üretilmiş ürünlerle geriye itebilirsiniz. Güzel bir manikür için törpü, güneş koruma faktörlü el bakım kremleri, farklı işlevleri olan tırnak güçlendiriciler ve görüntüyü tamamlayan ojeler kullanabilirsiniz. Ayrıca edineceğiniz bir manikür takımı ile bu işlemi rahatlıkla dışarıda da uygulatabilirsiniz.

 

Koyu renk oje kullanmayı çok seviyorsanız ancak asla uzun süre kalıcı olmalarını sağlayamıyorsanız. Ellerin bakımlı olduğunu garantileyen görüntü, düzgün sürülmüş ojelerdir. Özellikle koyu renkli ojeler güzel olduğu kadar zor bakımı olan renklerdir. Çünkü sürüldükten bir gün sonra bile uçları çatlayabilir. Ojelerin daha uzun süre kullanılmasını sağlamak için geliştirilmiş koruyucular bulunmakta. Bunlar sadece ojenin kalıcı olmasını sağlamakla kalmaz, uzun süre parlak olmalarını ve çok kısa sürede kurumalarını sağlarlar. Oje kurutucular, ojenin kuruma süresini yarıdan bile daha aza indirirken ayrıca renginin de daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar.

 

Yağ kıvamında olan oje kurutucular, hızlı kuruma sağlarken, bir yandan da tırnak etlerini nemlendirerek cilde bakım yapıyor. Manikür zamanın geçirdiğinizde, tırnak diplerine az miktarda oje kurutucu yağ sürerek anında manikürlü bir görünüme kavuşabilirsiniz.

 

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Evde el bakımı nasıl yapılır?

Manikürden 1 hafta sonra elleriniz tekrar kötü görünmeye başlayabilir fakat haftada bir manikür sağlıklı değildir. O nedenle manikür sürenizi uzatmak aynı zamanda da ellerinizi hala bakımlı göstermek için evde maksimum 10 dk ayırmanız ve aşağıdakileri yapmanız yeterlidir. Önce ojelerinizi çıkarın, ardından sıkılmış limon kabuğu ile tırnaklarınızı 3 dk ovun, ardından ellerinizi durulayın ve kurulayın. 1 – 2 dk bekledikten sonra sağ ve sol avuç içlerinize 1’er çay kaşığı gerçek zeytinyağı damlatın ve tırnaklarınızı avuç içinde yarım daire çizecek şekilde ovun. Her iki elinizi de aynı şekilde tekrarlayın… Ardından tüm ellerinizi elinizin içinde kalan gerçek zeytinyağı kalıntısı ile ovarak 3 dk süren bir masaj uygulayın.

 

Hepsi bu kadar böylece manikürünüz bu işlemden sonra 5 ile 7 gün daha sizi idare edecek güzellikte olacaktır.

 

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Güzel eller için bunları yapın
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Gündüz veya gece, evde ya da dışarıda ellerimiz her zaman göz önünde bulunuyor. Size tavsiye edeceğimiz basit 12 yol ile ellerinize ve tırnaklarınıza canlılık gelecek.

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