Diz kapağı nasıl inceltilir?

Ne yazık ki ince yapılı kadınlar dahi, belli başlı bölgelerde yağ birikimi meydana gelebiliyor. Ancak en zor tedavi edilebileni hiç kuşkusuz diz bölgesi. İşte diz bölgesi bakımı hakkında bilmeniz gerekenler...

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Diz kapağı nasıl inceltilir?

Başta genetik faktörler olmak üzere; sıklıkla kilo alıp verme, yerçekiminin etkisi ve yaş almaya bağlı olarak, ciltte sarkmalar oluşabiliyor. Ne kadar diri bir vücuda sahip olursak olalım, vücudumuzun farklı bölgelerindeki deformasyonlar, yaşımızı ele verebiliyor. Diz kapağının yaşımızı ele veren bölgeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya,“Yüz, göz çevresi, çene, dirsekler kadar diz kapakları da zamanla deformasyona uğrar. Diz kapakları üstünde biriken fazla derinin sıkılaştırılması ve diz içinde biriken yağların kırılmasında Endolift Lazer Ağı Uygulaması ile çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Sarkmaların ve yağ kitlesinin fazla olduğu durumlarda ise diz germe operasyonları en uygun çözümü sunuyor. Kök Hücre Uygulaması da diz kapağındaki derinin yenilenmesini sağlıyor. Evde yapılabilen Dermarollar Uygulaması ile de diz kapağı bölgesinde kan akışının hızlandırılarak bağ dokularının güçlendirilmesi sağlanabilir” diyor.

 

Dizlerdeki sarkmalar nasıl giderilir?

Dizlerdeki sarkmaların diz estetiği uygulamaları ile tamamen ortadan kaldırılabildiğine değinen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Cildin gençliğinin, parlaklığının ve diriliğinin devam etmesi için kolajen ve elastine ihtiyacı vardır. Ancak biz yaşlandıkça kolajen ve elastine üretimi azalır ve ciltte kırışıklık ve sarkma oluşur. Bu sarkmaları Endolift Lazer Ağı Uygulaması ile ortadan kaldırmak, tek seferde kolajen bantlarını kontrollü bir şekilde uyarmak ve uzun süreli kalıcılık sağlamak mümkün.  Saç teli inceliğindeki bu teknoloji ile direkt cildin altına ısı vererek yarım saatte, acı, ağrı, morarma, kesi ve dikiş olmadan tek seferde istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. İstediğimiz uzunlukta, derinlikte ve şiddette ısıyı cildin alt tabakasına ulaştırabiliyoruz” diyor.

 

Kök hücre ile ömür boyu kalıcı sonuç

Kök Hücre Uygulaması ile diz kapağında yaşa bağlı olarak kaybolan deri altı yağ dokusunun tekrar yerine konulabildiğine, diz kapaklarının daha diri ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Kök hücre uygulaması ile dokuların kendini onarmasını ve yenilemesini sağlıyoruz. Kök hücreleri yağ ile birleştirilerek, cilt altına vererek ömür boyu kalıcı bir sonuç elde edebiliyoruz. Kök Hücre tedavisi ile tek seansta, yaklaşık bir, bir buçuk saat süren bir işlemle, alerji, reddedilme ve yabancı madde reaksiyonu taşımadan kalıcı bir etki sağlayabiliyoruz. Çünkü aldığımız kök hücreler enjekte edilen bölgedeki hücrelere dönüşüp, hemen aktif hale gelerek, hızlı bir değişimin başrol oyuncusu oluyor.” diye belirtiyor.

 

Dermaroller ile sağlıklı görünüm

Evde çok kolay yapılabilen bir uygulama olan Dermaroller Uygulaması’nın ağrısız ve acısız bir uygulama olduğunu belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Dermaroller’ın ucundaki ince uçlu iğneler, cilt üzerinde hasar oluşturarak ölü derinin atılmasını ve hücrelerin yenilenerek yerine sağlıklı hücrelerin gelmesini sağlar. Uygulamadan sonra gözenekler 10-15 saniye açık kalır. Böylece uygulama sonrasında bölgeye uygulanan vitamin, nemlendirici, antioksidan kremler ya da Hyalüronik asit desteği, daha hızlı ve daha kolay deri altına ulaşır. Hiçbir ürün kullanmasanız bile, uygulama sonrasında gözenekler açılacağı için cildiniz oksijen alacak, kanlanma artacak ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşacaksınız. Düzenli kullanım sayesinde diz kapaklarında sağlıklı bir görünüm elde etmek mümkün” diyor.

 

DİZ AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

 

En şık diz kapağı dövmeleri

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Yorumlar
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0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • misafir
     
    23 Haziran 2013 Pazar 01:04

    böyle bir tetavi olduguna çok sevındim en kısa zamanda türkiyede yapılmasını isterim çok acele benim ihtıyacım var,

    Cevapla

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