Güçlü tırnaklar için tırnak banyosu

Ellerin bakımlı görünmesi için tırnaklarınızın da sağlıklı ve güçlü olması gerekir.

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Güçlü tırnaklar için tırnak banyosu
Ezgi Ece Aşkıngil

Tırnaklarınızı güçlendirmek için tırnak banyosu tarifimizi deneyin!

  

Malzemeler:

  • 1/4 su bardağı taze portakal suyu
  • 1 diş sarımsak
  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

 

Sarımsakları iyice ezip portakal suyu ile karıştırın. Tırnaklarınızı yaklaşık 15 dakika kadar bu karışımın içinde bekletin. Ardından durulayıp zeytinyağına batırın. Bir 15 dakika da zeytinyağında bekletin. Haftada 2-3 kez uyguladığınızda yaklaşık 2 hafta içinde tırnaklarınızın çok daha güçlendiğini ve sağlıklı uzadığını fark edeceksiniz.

 

Bu karışım nasıl işe yarıyor?

Portakal suyu, içerdiği antioksidan ve çok sayıda vitaminle tırnaklarınızın uzamasına yardımcı olur. Ayrıca asidik bir yapıya sahip olan portakal suyu, kütiküllerinizi yumuşatarak temizlemenizi kolaylaştırır. Sarımsaksa bol miktarda selenyum içerir. Vücudunuzda selenyum eksikse tırnaklarınız çok kırılgan ve zayıf olacaktır. Sarımsak aynı zamanda antibakteriel ve antifungal bir içeriğe sahiptir. Bu da tırnaklarınızın daha sağlıklı uzamasını sağlayacaktır. Zeytinyağı ise çok iyi bir nemlendiricidir, tene nüfus etme konusunda da çok başarılıdır. Kütiküllerinizi de yumuşatır ve tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olur.

 

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