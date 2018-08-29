Pürüzsüz bir vücut için ne yapılmalı?

Beden temizliği, vücut bakımının temel yapısını oluşturur. Cilt ve vücut güzelliği birbirini tamamlayan bir bütündür. Peki, gerçekten vücudumuza gereken özeni gösteriyor muyuz?

+ Sonra Oku
Pürüzsüz bir vücut için doğal reçeteler

Vücut temizliğinde ilk adım, beden temizliği ile başlar. Temiz bir banyo yapmak, vücudu sakinleştirir ve dinlendirir. İyi bir banyo, ciltteki kan akışını hızlandırır ve nefes almasını sağlar. Su, hayattır. Bedeninizi ve ruhunuzu su ile güzelleştirebilirsiniz. 

Banyo kalitenizi artırmak için; banyo suyuna doğal yağlar ekleyebilirsiniz. Bu yağlar arasında; kakao yağı, lavanta yağı, gül yağı ve jojoba yağı ön plana çıkar. Bu doğal yağlar, vücudunuzun nemini korumasına yardımcı olur. Buarada önemli bir ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Cilt tipinize uygun banyo yağı seçmeniz sizin için faydalı olacaktır. 

 

Hollanda'da cilt koçu olarak çalışan Döndü Mens Yılmaz "Ev Yapımı Doğal Güzellik" adlı kitabında, doğal vücut bakımı için yapılması gerekenleri anlattı. 

 

 

Pürüzsüz bacaklar için portakallı peeling

Bacaklar, kadın vücudunda dikkat çeken yerlerden biridir. Pürüzsüz bir bacak için evdeki malzemeleri kullanmanız yeterli olacaktır. 

 

Portakallı bacak peelingi için malzemeler

  • 2 yemek kaşığı yulaf
  • 1 yemek kaşı rendelenmiş portakal kabuğu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker 
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt 

Bütün malzemeleri, krem kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Karışımı, bacaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Peelingi bacağınızda 5 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli kullanımda farkı siz de göreceksiniz!

 

Kuru vücutlar için bal ve limon

Bu karışım sayesinde, vücudunuzu derinlemesine nemlendirebilirsiniz. Karışım aynı zamanda, kurumaya bağlı olarak ortaya çıkan deri döküntülerine de iyi gelir. 

 

Bal ve limon kürü için malzemeler: 

  • 1 yemek kaşığı limon suyu 
  • 2 yemek kaşığı bal 

Tüm malzemeleri küçük bir sos tencerisinin içerisinde iyice karıştırın. Karışımı kısık ateşte ısıtın. Kür, soğuduktan sonra vücudunuzdaki kuru bölgelere sürün. 30 dakika sonra ılık su ile yıkayın. 

 

DOĞAL YOLLARLA KURU CİLT NASIL NEMLENDİRİLİR? Cildiniz kuruysa ve aradığınız n... 5 FARKLI AVOKADO YÜZ MASKESİ TARİFİ Cilt sağlığı söz konusu olduğund...

 

Genel vücut bakımı için gül yağı

Genel vücut bakımı, her kadın için oldukça önemlidir. Banyo yaparken, genel vücut bakımını yapmak cilt güzelliği için temel bir şarttır. 

 

Genel vücut bakımı için malzemeler:

  • 1 su bardağı badem
  • Gül yağı 

Bademi blender yardımıyla iyice öğütün. İçine 7-8 damla gül yağı damlatın. Banyo yapmadan önce bu maskeyi vücudunuza masaj yaparak uygulayın. 

 

Diz, kol ve dirseklerdeki siyahlığı gidermek için peeling ve yağ

 

Peeling için malzemeler: 

  • 1 ölçü mısır unu
  • 1 ölçü kil
  • 1 ölçü krem 

Küçük bir kavanoz içerisinden tüm malzemeleri boza kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışım ile siyah olan bölgeleri dairesel hareketlerle ovun. Bu kür, ciltteki ölü deriyi temizler, aydınlık bir görünüm kazandırır. 

 

Yağ için malzemeler: 

  • 1 ölçü Hindistancevizi yağı
  • 1 ölçü limon yağı
  • 1 ölçü portakal yağı
  • 1 ölçü limon suyu
  • 1 yemek kaşığı bebe pudrası 
  • 1 tane E vitamini kapsülü 

Malzemelerin hepsini bir kabın içerisinde iyice karıştırın. Bu karışımı, siyahlıkların oluştuğu bölgelere masaj yaparak yedirin. 

 

KENDİN YAP: EVDE AYAK BAKIM KREMİ YAPIMI

 

Doğadan gelen güzellik: Cilt temizleyen sabun tarifleri
+4
Havuç sabunu Havuç içerisinde beta-karoten barındırır. Beta karoten maddesi cildin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildin nem dengesini korur. Havuç sabunu, akne oluşumunu engeller. Kuru bir cilt yapısına sahipseniz bu sabunu kullanabilirsiniz.   Havuç sabunu için malzemeler: 300 ml Hindistan cevizi yağı 400 ml zeytinyağı 100 ml badem yağı 200 ml su 200 gram pişmiş havuç 1 yemek kaşığı işlenmemiş bal 20 damla havuç özü yağı 110 gram sodyumhidroksit   Hazırlanışı: Dilimlenmiş havuçları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çatal yardımıyla havuçları püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz havuçları, sodyum hidroksit ile karıştırın. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı, sabun kalıbında bir gün boyunca bekletin.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kil maskesi tarifleri
Kil maskesi tarifleri
2 malzemeli peeling tarifi
2 malzemeli peeling tarifi
Cilt tonunu eşitleyen maske
Cilt tonunu eşitleyen maske
Evde yapabileceğiniz 5 güzellik ürünü
Evde yapabileceğiniz 5 güzellik ürünü
4 doğal cilt bakım önerisi
4 doğal cilt bakım önerisi
5 farklı avokado yüz maskesi tarifi
5 farklı avokado yüz maskesi tarifi
Bu maskeler cilt temizliyor!
Bu maskeler cilt temizliyor!
11 dermatologtan harika cilt tavsiyeleri
11 dermatologtan harika cilt tavsiyeleri

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X