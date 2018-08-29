Pürüzsüz bir vücut için doğal reçeteler

Vücut temizliğinde ilk adım, beden temizliği ile başlar. Temiz bir banyo yapmak, vücudu sakinleştirir ve dinlendirir. İyi bir banyo, ciltteki kan akışını hızlandırır ve nefes almasını sağlar. Su, hayattır. Bedeninizi ve ruhunuzu su ile güzelleştirebilirsiniz.
Banyo kalitenizi artırmak için; banyo suyuna doğal yağlar ekleyebilirsiniz. Bu yağlar arasında; kakao yağı, lavanta yağı, gül yağı ve jojoba yağı ön plana çıkar. Bu doğal yağlar, vücudunuzun nemini korumasına yardımcı olur. Buarada önemli bir ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Cilt tipinize uygun banyo yağı seçmeniz sizin için faydalı olacaktır.
Hollanda'da cilt koçu olarak çalışan Döndü Mens Yılmaz "Ev Yapımı Doğal Güzellik" adlı kitabında, doğal vücut bakımı için yapılması gerekenleri anlattı.
Bacaklar, kadın vücudunda dikkat çeken yerlerden biridir. Pürüzsüz bir bacak için evdeki malzemeleri kullanmanız yeterli olacaktır.
Bütün malzemeleri, krem kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Karışımı, bacaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Peelingi bacağınızda 5 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Düzenli kullanımda farkı siz de göreceksiniz!
Bu karışım sayesinde, vücudunuzu derinlemesine nemlendirebilirsiniz. Karışım aynı zamanda, kurumaya bağlı olarak ortaya çıkan deri döküntülerine de iyi gelir.
Tüm malzemeleri küçük bir sos tencerisinin içerisinde iyice karıştırın. Karışımı kısık ateşte ısıtın. Kür, soğuduktan sonra vücudunuzdaki kuru bölgelere sürün. 30 dakika sonra ılık su ile yıkayın.
Genel vücut bakımı, her kadın için oldukça önemlidir. Banyo yaparken, genel vücut bakımını yapmak cilt güzelliği için temel bir şarttır.
Bademi blender yardımıyla iyice öğütün. İçine 7-8 damla gül yağı damlatın. Banyo yapmadan önce bu maskeyi vücudunuza masaj yaparak uygulayın.
Küçük bir kavanoz içerisinden tüm malzemeleri boza kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışım ile siyah olan bölgeleri dairesel hareketlerle ovun. Bu kür, ciltteki ölü deriyi temizler, aydınlık bir görünüm kazandırır.
Malzemelerin hepsini bir kabın içerisinde iyice karıştırın. Bu karışımı, siyahlıkların oluştuğu bölgelere masaj yaparak yedirin.
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