Kendin yap: Evde ayak bakım kremi yapımı

Sandallar ve terlikler yazın vazgeçilmeziyken kuru, çatlak ayaklarla dışarı çıkmamak için ayaklarınıza da ilgi göstermeniz gerekir.

Kozmetik ürünlerinin fiyatlarının gittikçe arttığını göz önünde bulundurursak evde kolayca kendiniz yapabildiğiniz bakım ürünleri hayat kurtarıcı olacaktır. Ayaklarınız özgürce güneşi görebilsin diye evde yapabileceğiniz ayak bakım kremi tarifimizi paylaşmak istedik.

İhtiyacınız olan malzemeler:

Hindistancevizi yağı

Shea yağı

Bal mumu

Nane yağı

Okaliptüs yağı

Küçük bir kavanoz

Yapılışı:

Öncelikle iki çay kaşığı bal mumu, iki çay kaşığı shea yağı, iki çay kaşığı hindistancevizi yağını benmari usulü eriterek iyice karıştırın. Daha sonra on damla kadar nane yağı, on damla kadar da okaliptüs yağı ekleyip homojen bir hale gelincye kadar güzelce karıştırın. Karışımı saklayacağınız küçük kavanoza boşaltıp donması için bir süre bekleyin.

Kullanımı:

Geceleri ayaklarınızı temizleyip kuruttuktan sonra özellikle topuk bölgesinde yoğunlaşarak tüm ayağınıza sürün. Üstüne pamuklu bir çorap giyip bütün geceyi böyle geçirin. Sabah uyandığınızda yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız.