Zeytinyağıyla güzellik formülleri

Zeytinyağı ile güzellik formülleri

Zeytinyağını kullanarak cildiniz için, saçlarınız için el, ayak ve tırnaklarınız için bakım kremleri hazırlayabilirsiniz.

Dünyaca ünlü üç güzel kadın, Jane Saymour, Sophia Loren ve Juilette Binoche’un güzellikleri için zeytinyağı kullandıklarını biliyor muydunuz? Jane Saymour sahip olduğu alımlı ve güzel saçlarını zeytinyağına borçlu olduğunu söylüyor. Sophia Loren günde iki çorba kaşığı zeytinyağı içiyor. Juiette Binoche ise zeytinyağı özünden yapılmış şampuan ve kremleri kullanıyor. Çünkü zeytinyağı güzelleştiriyor. ‘Zeytinyağı Tutkusu’ isimli kitabında da Carol Firenze, cilt, saç ve eller için çeşitli yöntemler öneriyor. Cilt temizliğinden vücut temizliğine, yüz maskelerinden saç bakım komplekslerine el ve tırnak bakımlarına kadar yirmi çeşit formülden birkaçı şöyle:

Nemlendirici krem formülü

1 çay kaşığı taze maydanozu 1 çay kaşığı sıcak su ile karıştırın. 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin ve tekrar iyice karıştırın. Yüzünüzü ılık suyla yumuşattıktan sonra karışımı yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. 5 dakika kadar yüzünüzde tuttuktan sonra yumuşak bir bezle silin.

Kırışık önleyici gece kremi formülü

1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı ile birkaç damla limon suyunu karıştırın. Karışımı yüzünüze gözaltı ve kapaklarını dışarıda bırakarak sürün. Gözaltı ve göz kapaklarına sadece sızma zeytinyağı sürün. Gece boyunca yüzünüzde tutun.

Çatlak ve kuru ayakları tedavi formülü

2 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, 3 damla lavanta yağı, 1 damla papatya yağı, 1 damla sardunya yağını bir kapta karıştırın. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra karışımı iyice yedirin. Fazla yağı emmesi için çorap giyin. Bırakın sabaha kadar ayaklarınıza canlılık gelsin.

Dudakları harika yapmak için formül

Yarım olgun muz ve 2 tatlı kaşığı sızma zeytinyağını bir kaba koyun. Kıvama gelinceye kadar çırpın. Dudaklarınıza sürün. 20 dakika kadar bekletin. Durulayın ve dudaklarınızın ne kadar harika göründüğüne bir bakın.

Kurumuş saçlara krem formülü

Yarım bardak sızma zeytinyağı ve bir yumurta sarısını bir kapta karıştırın. Birkaç damla limon suyu ekleyin ve karıştırın. Önce saçlarınızı normal şampuanla yıkayıp durulayın. Zeytinyağı, yumurta sarısı ve limon suyundan hazırladığınız karışımı saçınıza uygulayın. 5 dakika bekletin. Tüm karışımın iyice temizlendiğinden emin olacak şekilde saçınızı yeniden şampuanlayın ve durulayın.

Tırnak bakımı için formül

1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 buçuk tatlı kaşığı deniz tuzunu karıştırın. Az miktarını tırnaklarınıza masaj yapın. Fazlalıkları pamuk veya temiz bir bezle alın. Bakımı elinize birkaç damla zeytinyağı damlatarak ovarak bitirin.

Zeytinyağı ile güzellik çözümleri bunlarla bitmiyor. Saç ve cilt için farklı durumlarda da zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Kabaran saçlara zeytinyağı ile müdahale

Elektriklenen ve kabaran kuru saçlar için doğal bir çözüm arıyorsanız, az miktarda zeytinyağı işinizi görür. Birkaç damla zeytinyağını avucunuza damlatın ve avuç içlerinizi birbirine sürün. Banyodan sonra hafif nemli haldeyken ellerinizle saç uçlarınızı ovalayın. Fazla gelirse kâğıt havlu kullanarak aşağı doğru silin. İnce bir tarak yardımıyla tarayın ve ardından saç kurutma işlemini yapın.

Makyaj çıkarıcı olarak zeytinyağı kullanılabilir mi?

Gecenin bir yarısı eve döndünüz ve bir de baktınız ki makyaj çıkarıcınız bitmiş. Bir parça zeytinyağı, makyaj çıkarmak için kurtarıcınız olabilir. Cildi kurutan kimyasal ürünlerin aksine, cildi besleyen yapısıyla zeytinyağı ağır makyajı bile çıkarmada etkili olur. Makyaj pamuğuna az miktar damlatarak, dairesel hareketlerle nazikçe uygulayın. Özellikle de kuru kirpik dipleri için iyi bir besleyici özelliğe sahiptir.

Saç ve cilde yapışan lekeleri çıkarmak için ne yapmalı?

Ellere bulaşan saç boyasını veya benzeri kalıcı lekeleri çıkarmak için kimyasal içermeyen ve cildinize iyi gelen bir leke çıkarıcı arıyorsanız zeytinyağı oldukça işe bir çözümdür. Çocuklarla yapılan oyun hamuru gibi el işi faaliyetlerinden sonra da ellere sakız gibi yapışan malzemeler için de zeytinyağını bir temizleyici olarak kullanmak iyi bir fikir. Birkaç damla zeytinyağını 1 çay şekeri ile karıştırın ve bir macun kıvamına getirerek etkili bir peeling kremi gibi kullanın. Ellerden kurumuş maddeleri çıkarmak için oldukça doğal bir çözüm.

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