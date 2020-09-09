Dünya mutfakları: Rengarenk Hint mutfağı

Hindistan; 25 eyaleti, 7 bölgesi, 18 başlıca dili, 7 başlıca inanç şekli ile dünyada en çok çeşitliliğe sahip ülkelerden biridir ve bu muazzam çeşitlilik yemek kültürüne de yansımıştır. Kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemleri ile ortaya çıkan yemekler sadece bölgeler arasında değil şehirden şehre hatta mahalleden mahalleye bile farklılık gösterir. Tüketilen yemekler bile dinsel gruplara göre de farklılık göstermektedir. Hint mutfağı, genellikle bol baharatlı yemeklerden oluşan bir mutfaktır. Tatlıdan tavuğa kadar tüm yemekler baharatlıdır. Tatlılar tarçın ağırlıklı ve tavuklar köri ağırlıklıdır. Hinduluk dini sebebiyle fazla dana eti kullanılmaz. Tavuk eti ağrlıktadır.

İnsanları, müziği, dansları, renkleri, festivalleri ve Bollywood’u ile dünyanın özel yerlerindendir Hindistan. Bu özel yerin çok özel bir de mutfağı vardır. Çoğu kişi nedense ön yargılıdır; yiyeceğinin çok yakıcı ya da tatsız olacağının ya da ne olduğu belirsiz bir şey yiyeceğinin korkusunu taşır.

Hint mutfağından bir tarif: Tavuk Tikka Masala

Tavuk Tikka Masala için malzemeler (4 kişilik):

700 gr tavuk göğüs eti

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

2,5 cm’lik kök zencefil

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Gram masala sos:

1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı kişniş tohumu

1 adet kakule

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet karanfil

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet kuru acı biber / çili biberi

2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Gram masala sos:

Keten tohumu, kişniş tohumu , kimyon tohumu ve karabiberi küçük bir tavanın içerisine alın ve 3-4 dakika sürekli çevirerek ısıtın. Isıttığınız baharatları bir havana alın ve içerisine ayıkladığınız kakuleyi, defne yaprağını, karanfili, pul biberi ve çili biberi ekleyerek toz haline gelene kadar dövün. Baharatlar toz halini aldığında toz kırmızı biber , zerdeçalı ekleyin. Gram masala sosunuz hazır.

1- Tavuk göğüslerini güzelce yıkayın ve kurulayın. Göğüslerin üzerlerinde yağ varsa yağlarını ayıklayın. Tavuk etlerini 3 cm’lik küpler halinde doğrayın. Derin bir kabın içerisine 4 yemek kaşığı yoğurdu alın ve hazırladığınız baharat karışımından 2 yemek kaşığı kadar ekleyin. Tavukları da bu kaba alın ve karıştırın. Tavukların sosla tamamen karıştığından emin olduktan sonra kabın ağzını bir streç filmle kaplayın ve 4-6 saat kadar dinlendirin.

Tikka sosu için: Derin bir tencerede yağı kızdırın ve soğan , sarımsak ve rendelenmiş olan zencefili 5 dakika kadar kavurun. Kalan baharat karışımını yani gram masala sosunu da tencereye ilave edin ve 2 dakika kadar karıştırarak kavurun ardından domates salçasını ilave edin kısık ateşte 15 dakika ağır ağır pişirin

2- 2 yemek kaşığı tereyağını ben-mari ile veya oda sıcaklığında eritin. Marineden aldığınız tavukları şişe dizmeye başlayın. Izgaranızın önceden ısınmış olmasına dikkat edin. Erimiş tereyağını bir fırça yardımıyla tavukların üzerine tamamen sürün. Tavukları arkalı önlü ızgarada 15 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.

3- Tikka sosunuz piştikten sonra bir mikser yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar püre haline getirin. Ve tikka sosunu derin bir tencereye alın. Üzerine ızgarada pişirdiğiniz tavukları ilave edin.1 yemek kaşığı limon suyunu ilave edin. Çok kısık ateşte 3 dakika kadar sos ve tavuklar birbirlerine tatlarını geçirene kadar çevirerek pişirin.

4- Yemeğiniz hazır. Dilerseniz sade pirinç pilavı , lavaş ekmeği, tandır ekmeği gibi ürünlerle sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Not: Tikka soslu tavuğu hazırlamak için ilk önce tikka sosunu hazırlamak gerekiyor. Tikka sosun yapımı içinde gram masala denilen baharat karışımını hazırlamanız gerekmektedir. Bazı marketlerde hazır olarak bulunabilen bu sosu dilerseniz hazır alabilir dilerseniz kendiniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer sosu hazır kullanacaksanız sadece yoğurtla karıştırıp ocağa almanız yeterli olacaktır.