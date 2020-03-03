Güçlü kadın olmak...

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Güçlü kadın olmak...
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Önceki yüzyıllarda doğası gereği güçlü olan erkekti ve kadın daha naif, korunmaya muhtaçtı. Modern yaşamla birlikte “güçlü kadın” kavramı da hayatımıza girdi ve günümüz dünyasında idealleştirilen bir kavram haline geldi.

 

Aslında kadını güçlü kılan, çalışma hayatında daha çok yer edinmesini sağlayan ve özgürleştiren medeniyet bir yandan da yalnız kalmasına neden oldu. Çünkü güçlü kadın parasını kendi kazanır, hiç kimseye özellikle de bir erkeğe asla muhtaç olmaz, idealleri ve hayalleri için ne gerekiyorsa yapar, gecesini gündüzüne katar çalışır. Özgürlüğünü kısıtlamazsa evlenir, hatta çocuk yapar ama aynı zamanda kariyerine de devam eder. Bir yandan maillerini cevaplarken diğer yandan çocuğunu yedirebilir. Bir sorunla mı karşılaştı, uğraşır ve mutlaka sorunu çözer ama kendi başına. Bir erkek mi üzdü, biraz ağlar acısını çeker ama hayatına kaldığı yerden devam eder. Ciddi bir ayrılık yaşadığı gecenin sabahında hiçbir şey olmamış gibi işine gider. Bütün gece uykusuz kalır, çocuk ile uğraşır ama ertesi gün en şık haliyle sunuma gider. Buraya kadar her şey güzel görünüyor. Ancak yanıldığımız bir nokta var. Evet, güçlü olmalıyız. Aynı zamanda zeki, pratik, bakımlı ve başarılı. Hem iş hayatında hem de özel hayatta takdir edilen, saygı duyulan güçlü kadın. Çünkü güçlü kadın mutlu kadındır algısı kabul görmektedir.

 

Peki ya zorlandığımız anlar, güçsüz, yalnız hissettiğimiz, ağladığımız ve birilerine ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. Bunların üstesinden de biz tek başımıza mı gelmeliyiz? Bu anlarda hayatımızı kolaylaştıracak, bizi anlayacak, ilgi gösterecek ve bize değerli olduğumuzu hissettirecek birileri olmamalı mı hayatımızda?

 

“Sen dert etme ben hallederim”

 

“Çözeriz bunu da, toparla kendini”

 

Diyecek, elimizden tutup kaldıracak birilerine ihtiyacımız var. Çünkü güçlü kadın olmak oldukça yorucu. Çocuğumuz, dostumuz, eşimiz, ailemiz, kısacası bize değer veren birileri olmalı yanımızda. Onlar varken daha da güçlüyüz biz. Evet, güçlü olmak gerek bu hayatta. Ancak bazen dinlenmeli, tazelenmeli ve daha güçlü dönmeliyiz.

 

Güçlü kadınlar, her şeyi kendi başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Bırakın etrafınızdakiler hayatınız kolaylaştırsın!

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