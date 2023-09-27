Google'ın 25. doğum günü

27 Eylül 2023 günü Google’a giren, başka bir deyişle “Googlelayan” herkes Google’ın 25. Yıl için hazırladığı özel Doodle ile karşılaştı. Google'ın 25. yıl doodle'ında 25 yıl boyunca olan logo değişimleri de yansıtıldı.

Google, dünyanın ilk arama motoru olmasa da World wide web dünyasına çığır açtı ve Google+, haritalar, Gmail, Drive ve döküman servisleriyle öncü haline geldi. Dijital dünyada varolmak ve kendini göstermek isteyenlerin iş yapış tarzını peşinden sürükleyen algoritması Google’ı hala benzersiz bir “şey” halinde tuttuğunu söylemek sanıyoruz ki yanlış olmaz.

“Her şey bir arama ile başladı”

Google’ın 25. Yılı için ay boyunca yayınlanan mesajlarda şirket CEO’su Sundar Pichai, bugün tartışılan ve üzerinde çalışılan birçok konunun gelecekte sıradan hale gelmesini hedefleri arasında gösterdi. Google blog’da çalışanlara hitaben yayımladığı “Sorular, omuz silkmeler ve sırada ne var: Çeyrek asırlık değişim” başlıklı yazısında Pichai “Larry ve Sergei misyonumuzu ilk olarak 25 yıl önce belirledi; Dünyadaki bilgiyi düzenlemek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek.” dedi ve aramanın halen şirketin çekirdek misyonu olsa da sunulan tüm servislere yönelik bir gelecek misyonunu hatırlattı. CEO, güncel olarak üzerinde çalıştıkları konuların gelecek yıllarda sıradanlaşmasını umduğunu ifade ederek sınırların ötesini işaret etti. Yapay zekâ teknolojisinin son günlerde sorgulamalara maruz kaldığını belirten Pichai, bunun da sıradan hale gelmesini beklediğini ifade etti.

“2048 yılında, dünyanın herhangi bir yerindeki bir genç yapay zekâyla inşa ettiğimiz şeylere bakıp omuz silkerse, başardığımızı bileceğiz ve işimize geri döneceğiz.”

Google’ın kuruluşu

Şirketin kuruluş hikâyesinde, bilişim devleriyle ilgili klasik bir mekân söz konusu; bir evin garajı… Ancak öncesinde, Google’ın üniversite koridorlarında yeşerdiğini söylemek yanlış olmaz. 1995 yılında Stanford Üniversitesi’nde yolları kesişen Larry Page ve Sergey Brin, tanıştıkları ilk aylarda hemen bir ortaklığa girmeseler de ilerleyen aylarda bir proje üzerinde çalışmaya başladılar. Öğrenci yurdunda yürüttükleri çalışmalarla bir arama motoru oluşturdular. Google’ın kurulmasından önce Yahoo! ve Altavista gibi arama motorları yaygın olarak kullanılıyordu. Bu arama motorları, haber/yaşam portalı görüntüsüne sahip birer giriş sayfası üzerinde yer alıyordu. Larry Page ve Sergey Brin, World Wide Web'deki bağımsız sayfaların önem derecesini belirleyen bir arama motoru oluşturarak Google’ın altyapısını hazırladılar. Bu arama motoruna ise Google değil, Backrub adını verdiler.

“Tüm dünyadaki bilgileri düzenlemek"

Google adı, 1 rakamı ve ardından gelen 100 tane sıfıra ilişkin matematiksel ifadenin biraz oynanmasıyla ortaya çıktı; Larry Page ile Sergey Brin’in, "tüm dünyadaki bilgileri düzenlemek ve bunları herkes için erişilebilir kılarak kullanışlı hale getirmek" misyonunu uygun bir şekilde yansıtan Google, birkaç yıl içinde hem kurucularının içinde olduğu akademik topluluğun hem de Silikon Vadisi yatırımcılarının dikkatini çekti. Ağustos 1998'de, Sun firmasının kurucu ortağı Andy Bechtolsheim, Google kurucularına 100.000 ABD doları tutarında bir çek yazdı ve Google Inc. Google Inc. 27 Eylül 1998’de resmi olarak kuruldu. Bu yatırımla bir ekip kuruldu ve 16. Çalışan ve daha sonraları Google’ın CEO’su olan Susan Wojcicki'nin sahibi olduğu, Kaliforniya Menlo Park banliyösündeki bir evin garajı ofis haline getirdi.

İlk doodle

Google’ın ilk doodle’ı ekip hakkında bilgi veriyodu. Tüm ekibin işten kaçıp Burning Man Festivali'nde eğlendiğini duyuran ilk Doodle’dan 25. Yıl doodle’ına kadar 60.000'den fazla çalışana sahip bir şirket haline geldi ancak “herkes için teknoloji” olarak ifade ettikleri tutkusundan vazgeçmedi.

Google CEO’su

Google’ın CEO’su Sundar Pichai Ağustos 2015’ten beri bu görevi yürütüyor. Çalışanlar tarafından sevildiği söylenen liderin ilginç bir özelliği var. Dijital devin yöneticisi olsa da basılı gazete okumayı da seviyor. Teknolojik haber sitesi Recode'a bunu şöyle ifade etmiş: “İnanın ya da inanmayın, her sabah basılı bir makale okurum.”