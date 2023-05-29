Cilt bakımının mental sağlığınıza 5 etkisi

Günlük temizleyici, gece maskesi ve hatta biraz renkli nemlendirici cildinizin görünümünü koruyabilir ve duygusal sağlığınız üzerinde önemli etkiler yaratabilir...

Cilt bakımının mental sağlığınıza 5 etkisi
Güzellik
Giriş: 29 Mayıs 2023 15:06 Güncelleme: 29 Mayıs 2023 15:06
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Cilt bakım rutininizi gerçekleştirirken veya sonrasında muhtemelen kendinizi biraz da olsa rahatlamış hissediyorsunuzdur ve kendinize yatırım yaptığınız için mutlu da hissediyorsunuzdur. Aslında gerçekten de mental sağlığınıza yatırım yapmış oluyorsunuz. İşte cilt bakımının zihin sağlığınız için sağladığı 5 fayda:


İstikrar sağlar

Düzenli olarak takip ettiğiniz sağlıklı rutinlerle keyiflendirilen bir gün, beden ve zihin için önemlidir. Santa Barbara'da cilt hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış lisanslı bir terapist olan Matt Traube, "Bu rutinler arasında sağlıklı beslenme alışkanlıkları, egzersiz, günlük tutma ve cilt bakımı yer alıyor" diyor. Lancet Psychiatry'nin Haziran 2018 sayısında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, günlerinin aktif bölümlerinde daha az rutine sahip olan kişilerin majör depresif ve bipolar bozukluklardan, duygudurum sorunlarından, yalnızlıktan ve mutsuzluktan muzdarip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu keşfetti. Bu alışkanlıklar sayesinde küçük ölçekte bir şeyler başarmış gibi bile hissedebilirsiniz.


Endişe döngüsüne son vermeye yardımcı olur

Günün belirli zamanlarında rahatsız edici düşüncelere kapılabilirsiniz ancak kişisel bakım ile olumsuz kalıpları kırabilirsiniz. "Anksiyete ve depresyon yaşayan hastalar genellikle durumlarının yatmadan 30 dakika ila bir saat önce şiddetlendiğini bildirirler. Bu, aslında daha fazla boş zaman geçirdikleri zamandır. Bu da birçok insan için endişeyi artırıyor" diyor Traube. Ancak yüzünüzü yıkamak, toniklemek ve nemlendirmek gibi bir eylemle meşgul olduğunuzda, yaptığınız işe odaklanırken kafanız dağılabilir. Cildinize özen gösterme eylemi ayrıca farkındalık için de bir fırsat sağlar. Farkındalık, yargılamadan şimdiki anda deneyimlediğiniz duyumlara (örneğin ılık suyun yatıştırıcı hissi) odaklandığınız zamandır.


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Modunuzu yükseltir

İyi hissettiren ve kullanmaktan keyif aldığınız ürünleri içeren bir rutin oluşturun. Örneğin, yüzünüzü temizlemek için ılık bir havlu ile hafif bir masajın etkisini hafife almayın. Ardından yüzünüze ipeksi bir nemlendiriciyi yedirmek veya maske uygulamak için fazladan zaman ayırın. Pek çok kişi, Covid 19 salgını sırasında evde maske ve peeling gibi yüz bakımlarını denemeye başladı ve evde başka kişisel bakım uygulamalarına yöneldi. New York'taki bir dermatolog olan Joyce Davis, daha konsantre bir cilt bakımı için bir maske veya reçetesiz satılan bir peeling yapmayı öneriyor. Genel olarak maskeler daha naziktirler ve size genç, tazelenmiş bir görünüm elde etmek için cildi geçici olarak dolgunlaştırabilirken evde yapılan peelingler cildinizi tazeleyebilir ve pigmentasyonu eşitlerken akneyi azaltmaya yardımcı olabilirler.


Sevdiklerinizle bağ kurmanızı sağlar

Ağustos 2018'de Psychological Science'ta yayınlanan araştırmaya göre hobiler ve eğlenceli aktiviteler peşinde koşarak sevdiklerinizle geçirilen yoğun zaman ve yüksek mutluluk seviyeleri arasında bir bağlantı bulunuyor. Neden evde bir "spa gecesi" ile cildinizi şımartmıyorsunuz? Birlikte anlamlı zaman geçirmek, kişisel tatmin duygunuzu güçlendirebilir ve aile bağlarını güçlendirebilir. Bunu herkes için eğlenceli bir deneyim haline getirebilirsiniz. Bir kutu yeni ürün satın almanıza gerek yok. Bunun yerine, zaten evinizde olan ve sevdiğiniz şeylere odaklanın. Hindistan cevizi yağı, avokado püresi veya süt kompresi gibi bir yüz maskesi yaparak cilt dostu malzemeler yaratabilirsiniz.


Kendinize güçlü bir mesaj gönderir

Yaşadığımız dünya kuşkusuz stresli ve yorucu bir yer. Bu nedenle gece geç saatlere kadar televizyon izlemek ve ardından yüzünüze su dahi çarpmadan yatağa girmek oldukça cazip geliyor olabilir. Bunun yerine kendinize az da olsa bakmaya odaklanırsanız ne olur? Traube, cildinize bakım yapmak için fazladan beş dakika ayırmanın "Ben buna değerim" algısı yarattığını ifade ediyor.


Referans: Jessica Migala & Allison Young. "5 Reasons Why a Skin-Care Routine Is Good for Your Mental Health". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/skin-beauty/5-reasons-maintaining-a-skin-care-routine-is-good-for-your-mental-health/. (21 Mart 2023).


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