"Bana gerçekten aşık mı?" sorusunun yanıtı...

Bir senaryo düşünün: Biriyle tanıştınız, görüşmeye devam edecek kadar hoşlandınız ancak karşı taraf kısa sürede size karşı büyük hisler beslemeye başladı. Siz bir adım atıyorsanız karşı taraf adet koşuyor! İltifatlar, jestler, hediyelerle karşınızdakinin size sırılsıklam âşık olduğundan eminsiniz.

Bu sadece romantizminin başlangıcı gibi görünse de, "Love Bombing" olarak bilinir ve Türkçe’ye "Aşk Bombardımanı" olarak çevrilebilir. İlk bakışta bunda bir sorun görmeyebilirsiniz ancak durum pek de öyle değil.

Love Bombing nedir?

Bu durum, narsist ve istismarcı kişiler tarafından kullanılan manipülatif bir taktiklerden biridir, bir ilişkinin başlangıcı için fazla hatta abartılı ilgi ve şefkat durumunu tanımlar. Bu kişiler, hedeflerindeki kişinin sevgisini ve dikkatini idealize edilmiş bir imaj sunarak elde etmeye çalışırlar. Peki amaçları ne? Hedefledikleri kişiler üzerinde güç kazanarak kendi egolarını geliştirmek.

Aşk bombardımanı büyük ölçüde bilinçsiz bir davranıştır. Narsist kişi, hedefindeki kişiyi elde etmek için elinden geleni yapar. Daha sonra, kişiyi gerçekten elde ettiklerini hissettiklerinde ve ilişkide kendilerini güvende hissettiklerinde, narsist tipik olarak değişir ve çok zor, manipülatif bir hale bürünürler.

Bunun neresi kötü?

Böyle bir duruma maruz kalan kişi için ilk bakış bir sorun yokmuş gibi gözükebilir. Kişinin davranışları kendinizi özel, ihtiyaç duyulan, sevilen, değerli ve değerli hissettirir ve bunlar bir kişinin benlik saygısına katkıda bulunan ve onu artıran tüm bileşenlerdir. Birisi size bir şey verirse, karşılığında ona eşit veya daha büyük bir şey borçlu olduğunuzu hissedersiniz. Yani partneriniz size aşırı sevgi ve ilgi gösteriyorsa, yaşadığınız sorunlara rağmen sizin de bu davranışı, özveriyi veya 'sadakati' vermeniz gerektiğini hissedersiniz.

Kimi insanlar bunu sevginin dile getirilmesi, duyguların açığa vurumu olarak görür ama asıl sorun burada altta yatan gerçek bir duygu olmayışıdır. Sağlıklı ilişkiler zamanla ilerler ve çoğu duygu zamanla kazanılır ancak bu durumda, kişi aşkın zamanla gelişmesine izin vermez. Ayrıca davranışların altındaki motivasyon karşı tarafa sevgiyi göstermek değil, onu kendilerine bağımlı bir hale getirecek kadar etkilemektir. Kişi bunu başardığı zaman, gösterdiği ilgi ve alakayı geri çeker ve siz, size aşık olan birini nasıl soğuttuğunuzu düşünmek zorunda hissedebilirsiniz.

Genel olarak, diğerlerinden gerçekten daha iyi veya daha fazla hak ettiğini hissetme, düzenli olarak hayranlık arama ve ardından kişinin etkisini tam olarak kavramadan veya pişmanlık duymadan başkalarını incitme döngüsü ile karakterize edilir. Bu aşk bombardımanı da çoğu zaman naristik bir kişilikten kaynaklanır. Bu kişiler çabucak yakın bir bağ kurarlar, genellikle birbirine bağımlı eğilimleri olan veya savunmasız görünen ve bir "kurtarıcı" bekleyen insanları seçerler. Daha sonra, kendilerine bağlanılmasını sağladıklarında kontrolü ele almaya başlayacaklardır. Ancak bu davranışlar her zaman kesin olarak narsistik kişilik bozukluğunu göstermez. Bazen bu aşırı ilgi ve sevgi gösterileri, çözülmemiş bir acı ve travmadan gelir. İlişkilerdeki davranış kalıplarını tanımlayan bağlanma tarzımız ve bunun ne kadar bilincinde olduğumuz bizi yönlendirebilir. Örneğin; güvensiz bağlanma stiline sahip biri, partnerinin onları terk edeceği korkusuyla ilişkiyi çabucak "güvence altına almak" için aşırıya kaçabilir. Sorun şu ki, her şeyde olduğu gibi sevginin aşırısı da partneri bunaltabilir ve onları uzaklaştırabilir, bu da bir tür kendi kendini gerçekleştiren kehanete yol açar.

Öte yandan,ü daha kaçınmacı bağlanma stiline sahip biri, yakınlık düzeyi üzerinde kontrol sahibi hissetmek için bu durumu kullanabilir ve partnerleri karşılık verdiğinde, yakınlıktan bunalmış hissedebilirler. Daha sonra, onlara kızmaya ve uzaklaştırmaya başlayabilirler.

Love Bombing yaşadığınızı nasıl anlarsınız?

Bu durum ilişkide ilan-ı aşkın çok erken gelmesi gibi görülebilir, ayrıca pahalı hediyeler almak, bir kişinin işine veya evine sürekli olarak çiçekler göndermek veya bir araya geldikten hemen sonra birlikte yaşamak veya evlenmek istemek gibi hızlı adımlarla tanınabilir. Bu davranışları tanımak için duyduklarınıza dikkat etmek isteyebilirsiniz. Manipülatörler tesadüf olamayacak bir sıklıkta şu cümleleri kurarlar:

"Sadece her zaman seninle olmak istiyorum." Sınırlar veya boşluk istediğiniz için kendinizi suçlu hissediyorsanız, bu iyiye işaret değil.

"Seni kontrol etmeyi seviyorum çünkü endişeleniyorum." Başınıza neler geldiğini bilmek istemeleri normal ancak sürekli olarak nerede olduğunuzu kontrol ediyor, sosyal medya sayfalarını kontrol ediyor veya şifrenizi öğrenmek istiyorlarsa, düşünmelisiniz.

"Birbirimiz için yaratılmışız." İşler çok hızlı gerçekten yoğun hissediyorsa veya erkenden onların ruh eşi olduğunuzu söylerlerse dikkatli olun.

"Sonsuza kadar sen ve ben varız, değil mi?" Sizden bir söz almak, ilişkide kalmanızı kendi fikrinizmiş gibi sunmak için harika bir yol.

Referanslar:

Lauren L'amıe & Taylor Andrews. “Everything You Need to Know About Love Bombing and Why It’s So Dangerous”Şuradan alındı: https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a26988344/love-bombing-signs-definition/ (08.02.2022).

Sarah Simon. “Is It Love, Or Love Bombing?”. Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/love-bombing-5217952 (08.02.2022).