Fırında kuzu güveç nasıl yapılır?

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30- 35 dakika

Pişirme süresi: 1,5 saat

Malzemeler:

500 gr kuzu eti

3 orta boy patlıcan + 1 tatlı kaşığı tuz

250 gr taze fasulye

2 orta boy sakız kabağı

1 kapya biber

2 çarliston biber

1 baş sarımsak

2 - 3 sap taze soğan

4 orta boy domates

3 - 4 adet kıvırcık marul yaprağı

Salçalı sosu için;

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı kurutulmuş reyhan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 bardak sıcak su, 100 ml

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Patlıcanları alacalı soyarak dilimleyip suya alın, üzerini aşana kadar su ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyin. Acısı çıkana kadar yaklaşık 20 dakika suda bekletin.

*Bu arada diğer sebzeleri yıkayın. Kabakların kabuklarını tırtıllı bıçak veya sebze soyucusu ile kazıyarak doğrayın. Fasulyeyi ayıklayıp ikiye bölün. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyarak bütün bırakın. Taze soğanı kabaca doğrayın.

*Salçalı sos malzemelerini bir kâseye alarak karıştırın.

*Patlıcanları sudan geçirerek hafifçe sıkın.

*Güvecin dibine etleri yerleştirin. Üzerlerine sırayla fasulye, patlıcan, kabak, biber ve sarımsakları alın. Elinizle hafifçe bastırarak yerleşmelerini sağlayın. Üzerine taze soğanları serpiştirip salçalı sosu dökün. Dilimlenmiş domatesleri yerleştirin, 1 yemek kaşığı zeytinyağı akıtarak kıvırcık marullarla kaplayın. Fırın kâğıdını güvecin kapağı genişliğinde keserek üzerini kaplayıp kapağını kapatın (güveciniz kapaklı değilse fırın kâğıdının üzerini folyo ile kaplayın).

*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fanlı fırında 1,5 saat pişirin (ilk 30 dakikadan sonra fırın ısısını 170 dereceye düşürün).

Notlar:

*Önceden pişirip yaklaşık 1 saat dinlendirirseniz daha lezzetli oluyor.

*Güveç yerine fırına dayanıklı herhangi bir fırın kabında pişirebilirsiniz.

*Güveçte kullandığım kuzu eti yağlı olduğundan zeytinyağını çok az ilave ettim, etiniz yağsız ise zeytinyağı miktarını artırabilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...