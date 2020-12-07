Fırında kremalı yer elması

Müjgan Yurtseven'in et veya tavuk yemeklerinin yanına hazırlayabileceğiniz pratik ve leziz fırın yemeği...

Fırında kremalı yer elması
Yaşam
07 Aralık 2020 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika


Malzemeler:

  • 1 kg yer elması

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 1 kutu krema, 200 ml

  • 100 gr rendelenmiş parmesan

  • 50 gr rendelenmiş mozarella

  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı muskat

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 dilim bayat ekmek içi, kırıntılanmış




Yapılışı:

*Yer elmalarını geceden su dolu kaba alarak sabaha kadar bekletin (topraklarından arındırmak için). Ertesi gün patates fırçası veya kullanılmamış bulaşık süngerinin sert tarafıyla iyice ovalayın.


*25 cm lik yuvarlak, kare veya dikdörtgen fırın kabına tereyağı sürün. Yıkanan yer elmalarını birer cm lik dilimlere ayırıp fırın kabına yerleştirin.


*Krema, parmesan, mozarella, kekik, karabiber, muskat, sarımsak ve tuzu bir kaba alarak karıştırın. Karışımı yer elmalarının üzerine yayın. Üzerine kırıntılanmış ekmekler, zeytinyağı ve dilerseniz az miktarda pul biber serpiştirip önce fırın kağıdı, sonra folyo ile kaplayın.


*200 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin. Folyo ve fırın kâğıdını çıkartarak üzeri kızarana kadar yaklaşık 10 -15 dakika daha pişirin.


Notlar:

*Yer elmalarının kabukları soyulmadan pişirildiğinden topraklarından arınması için bir gece suda bekletmek gerekiyor. Akşamdan su dolu kaba koyarak unutun derim;) Sabah sadece 20 dakikada fırına girmeye hazır hale geliyor.


*Parmesan yerine eski kaşar veya İzmir tulum peyniri, mozarella yerine taze kaşar kullanabilirsiniz.



Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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