Fırında kremalı yer elması

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika

Malzemeler:

1 kg yer elması

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 kutu krema, 200 ml

100 gr rendelenmiş parmesan

50 gr rendelenmiş mozarella

1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dilim bayat ekmek içi, kırıntılanmış

Yapılışı:

*Yer elmalarını geceden su dolu kaba alarak sabaha kadar bekletin (topraklarından arındırmak için). Ertesi gün patates fırçası veya kullanılmamış bulaşık süngerinin sert tarafıyla iyice ovalayın.

*25 cm lik yuvarlak, kare veya dikdörtgen fırın kabına tereyağı sürün. Yıkanan yer elmalarını birer cm lik dilimlere ayırıp fırın kabına yerleştirin.

*Krema, parmesan, mozarella, kekik, karabiber, muskat, sarımsak ve tuzu bir kaba alarak karıştırın. Karışımı yer elmalarının üzerine yayın. Üzerine kırıntılanmış ekmekler, zeytinyağı ve dilerseniz az miktarda pul biber serpiştirip önce fırın kağıdı, sonra folyo ile kaplayın.

*200 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin. Folyo ve fırın kâğıdını çıkartarak üzeri kızarana kadar yaklaşık 10 -15 dakika daha pişirin.

Notlar:

*Yer elmalarının kabukları soyulmadan pişirildiğinden topraklarından arınması için bir gece suda bekletmek gerekiyor. Akşamdan su dolu kaba koyarak unutun derim;) Sabah sadece 20 dakikada fırına girmeye hazır hale geliyor.

*Parmesan yerine eski kaşar veya İzmir tulum peyniri, mozarella yerine taze kaşar kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...