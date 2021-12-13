Fırın poşetinde hardallı portakallı hindi

Hardallı portakallı hindiyi yılbaşı akşamı veya daha sonrası için yanında haşlanmış sebzeler ve kestaneli iç pilavla başlı başına doyurucu bir menü olarak hazırlayabilirsiniz. Kestaneli pilavın tarifini de önümüzdeki günlerde paylaşırım sizlerle...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 2 saat

Malzemeler:

1 kg hindi göğüs veya but

1 yemek kaşığı bal

1 büyük portakalın suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 yemek kaşığı dolusu taneli hardal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

7 - 8 adet tane karabiber

4 - 5 diş sarımsak

1 adet büyük boy fırında pişirme poşeti

2 - 3 adet orta boy patates

Yapılışı:

*Hindi etini yıkayıp geniş bir kaba alın, üzerine patates haricindeki sos malzemelerini ekleyip iyice ovalayın. Etin birkaç yerine bıçakla hafif oyuklar açarak sarımsakları bu oyuklara yerleştirin.

*Fırın pişirme poşetini tepsiye alın, üzerindeki talimata göre içine un serpin. Sosa bulanmış hindi etini poşete geçirip dibindeki sosu da etin üzerine aktarın. Ön hazırlığını yaptığımız soslu hindiyi bu şekilde bir gece buzdolabında bekletiyoruz.

*Ertesi gün etin yanlarına dilediğiniz kadar patates ekleyin, poşetin üzerini birkaç yerinden delerek fırına verin, ısıyı 200 dereceye ayarlayın. 15 dakika sonra ısıyı 180 dereceye düşürerek yaklaşık 2 saat pişirin.

*Fırından çıkartıp 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimlere ayırın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...