Mükemmel evlilik nasıl olur?

Mutlu bir yuva kurmak herkesin hayali. Peki mükemmel evlilik nasıl olur? Kusursuz evlilik için neler yapılmalı?

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Mükemmel evlilik nasıl olur?

Mükemmeliyetçilik kişiye hata yapma hakkı tanımayan, performans ve başarının her zaman en üst düzeyde olmasını gerektiren bir düşünce ve davranış biçimi. Mükemmeliyetçi kişilerin çok yüksek ve genellikle rasyonel olmayan hedefleri de var. Bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir çaba harcıyor ve ulaşamadıklarında da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Mükemmeliyetçilik kişisel olarak yaşandığında belki bireyin kendi kendine yaşadığı ve dışarıyı çok da fazla rahatsız etmeyen bir durumken, evlilik söz konusu olduğunda ilişkiye direkt etki ediyor. Çünkü belirlenen gerçek dışı standartlara karşıdakinin uymasını bekleme eğilimi var. Karşılanması çoğu zaman imkânsız olan beklentileri hem kendilerinin hem de eşlerinin mutsuz olmasına neden oluyor.

 

İlişkiye mükemmeliyetçi eş açısından bakarsak, başlangıçtaki sorunları görmezden gelip her şeyin mükemmel ve ideal bir şekilde ilerleyeceğine dair inancı ve bu konudaki çabası bir süre devam edecektir. Ancak gelişmeler onu tatmin etmedikçe ilişkiden şikâyet etmeye, yeni idealler oluşturmaya ve mutsuz olmaya başlarlar. Partnerlerden birinin mükemmel olma durumu çocuğun doğması ile karşısındakine de geçer. Mükemmel bir çocuğu tarif eden ne ise mükemmeliyetçi ebeveyn onu sağlamaya çalışır… Çocuğu ile ilgili de daima bir beklenti içinde olur. Tatmin olmaz ve hatta en küçük başarısızlıktan üzüntü duyarlar. Beklentileri neredeyse hiçbir zaman karşılanamayan mükemmeliyetçi eşlerin, bunun sonucunda gösterdikleri tutum ve davranışlar da büyük ölçüde negatif olur. Yapılan bir araştırmaya göre, çiftlere, eşlerinin mükemmeliyetçi olup olmadığı sorulmuş ve bu soruya ‘evet’ cevabı verenlerin çoğunluğu eşlerinin ilişkilerindeki problemlerle ilgilenirken ‘iğneleme’ ve ‘aşağılama’ sözleri kullandığı saptanmış. Bu tarz davranışlar ilişkiye büyük ölçüde zarar vermekte ve çiftlerin ilişkilerinden daha az tatmin olmalarına neden olmakta. Eşlerinin mükemmeliyetçi olduğunu belirten kişiler aynı zamanda ilişkilerinden mutsuz olduklarını çünkü asla beklentileri karşılayamadıklarını ifade etmişler.

 

 

EVLENMEDEN ÖNCE SORULACAK SORULAR...

 

Mükemmeliyetçi evlilikler ve rasyonel olmayan inançlar:

 

Ya hep ya hiç düşüncesi:

Olayları sadece doğru ya da yanlış olarak görme eğilimindedirler. Aşırı katı standartlar ve esnek olamama durumu söz konusudur. Beklentileri, hedefleri esnetme konusunda güçlük yaşarlar. 

 

Zihin okuma:

Eşlerinin zihinlerini okuduklarını; genellikle de kendileri hakkında olumsuz yargılar edinebileceklerini düşünürler. 

 

Zorunluluklar:

İşlerin nasıl olması gerektiği konusunda kurallar koyarlar; bu kurallar bozulduğunda da suçluluk ve yetersizlik yaşarlar. 

 

Aşırı sorumlu hissetme ve kontrol:

Eşlerinin hata yapmalarından ve zarar görmelerinden kendilerini sorumlu tutarlar; onların davranış ve düşüncelerini kontrol etmek gerektiğini düşünürler. Eşlerine güvenme güçlüğü: Bir işi yaparken eşlerine görev verme ya da iş paylaşımı konusunda güçlük yaşarlar.

 

Uygun olmayan karşılaştırma:

Kendilerini sürekli diğer insanlarla karşılaştırırlar ve bunun sonucunda da daha fazla olumsuz duygu yaşarlar.

 

Bardağın dolu tarafını görme zamanı! 

Evlilikte mükemmeliyetçi bir tutum içinde olmak bir süre sonra ilişkinizle ilgili kaygılı ve mutsuz olmanıza neden olacaktır. Araştırmalar, mükemmeliyetçi kişilerin istedikleri noktaya ulaşamadıkları sürece kendilerini değersiz hissettiklerini bununda sonunda depresyon gibi rahatsızlıklara neden olabileceğini gösteriyor. Mükemmeliyetçilik hem size hem de ilişkinize faydadan çok zarar getiren bu duruma dönüştüyse aşağıdaki adımları atmanın zamanı gelmiş demektir.

 

  • İlişkinizde şu ana kadar daha çok olumsuza odaklandığınız değişiklik yaparak artıları düşünün.

 

  • Kendinizi yüklerden kurtarmaya çalışın.

 

  • Yarar/zarar analizi yapın. İlişkinizde sizinle veya eşinizle ilgili mükemmel olmasını istediğiniz konuların ne getirip ne götüreceğini tartın.

 

  • Standartlarınızı azaltmaya çalışabilirsiniz.

 

  • Hatalarınızın sizi geliştirdiğini ve yeni bir şeyler öğrettiğini düşünebilirsiniz.

 

Mutlu ve uzun soluklu bir evlilik için 13 basit numara
+13
Kibar olun
Tercih edebileceğiniz her durumda tavrınızı kibarlıktan yana koyun. Eşinize de en az yeni çıkmaya başladığınız bir yabancı kadar saygılı olmalısınız.

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