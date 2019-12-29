Kış düğününe özel öneriler...

Büyülü düğününüz için sizlere kesinlikle mükemmel ve standart düğün geleneklerine aykırı, tamamen yenilikçi ve kuralları değiştiren 6 kış düğünü fikrimiz var.

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Kış düğününe özel öneriler...

Düğününüzü elinizde olmayan imkanlardan dolayı kış aylarına aksattınız ya da bir an önce evlenmek istiyorsunuz. Hava koşulları malum, kapalı bir mekanda elbette düğününüzü yapabilirsiniz ama unutulmaz bir kış düğünü istiyorsanız işte size alternatif fikirler...

Buz kraliçesi

Kar sezonunda evlenmeyi seçenlerdenseniz kesinlikle bir buz kraliçesi olmalısınız. Fotoğraf çekiminizin de karların içinde olması fikrini düşünmeniz gerekir. Misafirleriniz için yanan varillerle düğün alanınızı hazırlayabilir, iç ısıtan sıcak içecek servisi yapabilirsiniz.

 

Noel gibi bir düğün

Aslında yeni yılı ve düğününüzü aynı güne getirseniz ne harika olurdu değil mi? En sevilen ve heyecan duyulan 2 özel günü aynı anda kutlamak. Tabii, yeni yıl ruhu özgür bir ruhtur ama sizin aşırıya kaçmamanız gerekir. Sonuçta yeni hayatınıza ilk adımı atıyorsunuz ve ertesi gün çok yorgun, mide ağrıları çeken bir insan olarak uyanmamalısınız. Bir otelin balo salonunu tutabilir, içeriyi yeni yıl ruhuna özgün süsletebilirsiniz. Bu, Aralık ayının son günü olmak zorunda da değil. Aralık ayı içerisinde erken yeni yıl partisi kutlayabilirsiniz.

 

KIŞ DÜĞÜNÜ NASIL OLUR?

 

Kış temalı düğün süslemeleri

Kozalaklar, odunsu aksan, kırmızı, yeşil, altın renkleri, çam dallar, ökse otu, küçük kardan adamlar... Daha çok kış temalı fikirler var yeter ki yaratıcılığınızı kullanın. Belki ilk dansınız sırasında kar havası veren köpükler bile yağabilir... Neden olmasın?

 

Düğün mekanı seçimi

Sizin ya da dostlarınızın çiftlik evleri ya da dağ evleri... En sevdikleriniz bir arada, şömine yanıyor ya da barbekü soğuğun ortasında sizin için cızırdıyor. Çok samimi değil mi?

 

İSTANBUL’DAKİ KIŞ DÜĞÜN MEKANLARI

 

 

Kış düğün organizasyonu nasıl yapılmalı?
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Düğün mekanı seçerken kış trafiğine dikkat edin. Merkezi yerleri seçmek misafirlerinizin ulaşımı için büyük kolaylık sağlaycaktır. 

 

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