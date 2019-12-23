Düğün davetiyesi nasıl olmalı?

Mutlu beraberliğinizi misafirlerinize duyururken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte düğün davetlileri listesini hazırlarken ve davetiye seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

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Düğününüze misafirlerinizi davet etmenin şık yolları

Düğün veya nikâh töreninize katılacak misafirlerinizin listesini hazırlamak düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Bütçenizi doğrudan etkileyecek olan listenizi yaparken dikkat etmeniz gereken unsurlar vardır.  Kusursuz ve stressiz bir hazırlık süreci yaşamak istiyorsanız aşağıdaki hatırlatmalarıma kulak vermenizi öneriyoruz.

 

Herkesi çağırmak zorunda değilsiniz!

Her şeyden önce “çağırmazsak hayatta olmaz, çok ayıp olur” düşüncesine veda etmelisiniz. Unutmayın ki bu sizin düğününüz; en yakınlarınızla olmak, en özel gecenizde sizi mutlu eden insanları görmeyi istemeniz en doğal hakkınız! Ayrıca misafirlerinizin yakınlık derecesi düğününüzün çok daha samimi geçmesini sağlayacaktır. Müstakbel eşiniz ile birlikte düğünden yaklaşık 3 -4 ay kadar önce oturup misafirlerinizi yakınlık derecesine göre gruplandırmalısınız. Gruplandırmayı yakın akrabalarınız, arkadaşlarınız, resmi iş ilişkinizin olduğu insanlar, yeni tanıdığınız kişiler şeklinde yapabilirsiniz. Listeler bittiğinde çıkan sonuca göre eğer ihtiyaç varsa, aile büyüklerinize de danışarak elemelere başlayabilirsiniz. Kişi sayısı ortaya çıktığında hayalinizdeki düğüne ne kadar yakın olduğunuz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi kişi sayısı ile mekânın bütçesini karşılaştırma zamanı.

 

Davetiye seçerken...

Davetiyeniz için özel tasarımlar düşünüyorsanız düğününüzle ilgili diğer detayları da belirlemelisiniz. Davetiyenize ilham kaynağı olacak detayları şöyle bir toparlayıp ona göre bir tasarım planlayabilirsiniz. Gelinliğinizde kullanılan tüller, el buketinizdeki çiçekler, pastanızda kullanmak istediğiniz tema ve süslemeler… Tüm bunlardan kombine yapılan bir tasarım etkileyici olacaktır. Davetiye seçiminde düğününüzün yeri, dekorasyonun tarzı ve rengi de etkili olacaktır. Mekânın dekorasyonunda mor ağırlıklı olacaksa davetiye kâğıdınız da neden mor olmasın? Unutmayın mükemmellik ayrıntılarda gizlidir.

 

Nikaha çağıracağınız kişilerden bazıları nikah yemeğine davetli değilse...

Nikâh ve düğün davetini ayrı yerlerde yapacaksanız ve belli kişiler yalnızca nikâha davetli ise gözden kaçırmamanız gereken şey; bu kişilerin davetiyelerinde düğünün yerinin ve zamanının belirtilmemiş olmasıdır. Davetiyelerinizin ve zarflarının adedine karar verirken son dakikada aklınıza gelebilecek isimler olabileceğini, davetiyeler yazılırken hatalar yapılabileceğini unutmayın ve yüzde 10 kadar bir artış olabileceğini hesaba katın.

 

Davetiyeleri ne zaman dağıtmaya başlamalı?

Bu pek çok çiftin pek dikkat etmediği ve maalesef bazen son ana kadar kalabilen bir iştir. Davetiyelerin düğün tarihinden yaklaşık bir ay kadar önce dağıtılmaya başlanması gerekir. Ayrıca şehir dışındaki konuklarınızın davetiyelerini öncelikli olarak göndermeyi unutmamalısınız. Son zamanlarda davetiye gönderimi kargo ile yapılıyor. Bir kargo şirketi ile anlaşarak kapı kapı dolaşma zahmetinden kurtulabilirsiniz. Davetli isimlerini mümkünse bir kaligrafi yazdırtmanızı öneririz çünkü hat sanatı ile yazılmış isimler her zaman daha zarif, özenli ve şık olur.

 

Düğün davetiye sözü nasıl olmalı?

Misafirleriniz düğününüz hakkındaki ilk fikre davetiyeniz ile ulaşırlar. Düğününüzün genel havası hatta enerjisi bile davetiyeniz ile yansır! Peki, davetiyenizin metnini düşündünüz mü?  İçerik her ne olursa olsun her davetiye içeriğinde bulunması gereken bazı ayrıntılar vardır; Kim? Ne zaman? Nerede?... Davetiyenizde mutlaka düğün sahiplerinin isimleri, düğün saati ve yeri, ayrıca düğününüzün tarzı (yemekli yemeksiz, kokteyl…) belirtilmelidir. Ayrıca arzunuza göre isterseniz LCV isim ve telefonunu, çiçekle ilgili ayrıntıları, çocuk katılımı ile ilgili detayları ve son olarak giyim konusunda istekleriniz varsa bunları da belirtebilirsiniz.

 

İşte bazı davetiye sözü önerileri...

Evlilik törenimizde bizimle beraber olmanızı ve bizi onurlandırmanızı diliyoruz.

Yasam boyu sürmesini dilediğimiz beraberliğimizin bu ilk gününde biz "Evet" derken sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız…

 

DAVETİYE SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

 

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Bu mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız

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