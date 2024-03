Evcil hayvanınızın sizinle uyumasına izin vermeli misiniz?

Araştırmalar, evcil hayvan ile yatak paylaşmanın pek çok insan tarafından popüler bir uygulama olduğunu göstermiştir. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, evcil hayvan sahibi katılımcıların %56'sı evcil hayvanlarının yataklarında uyuduğunu söylerken, 2022 yılında yapılan bir ankette de katılımcıların %46'sı aynı şeyi söylemiştir.

Uzmanlar, evcil hayvan ile aynı yatağı paylaşmanın birtakım riskleri ve faydaları olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, Veteriner hekim ve hayvan hastanesi yöneticisi Jamie Whittenburg tarafından yapılan açıklamada; evcil hayvanınızın sizinle aynı yatakta uyumasına izin verip vermemeniz gerektiğine dair bir kural veya herkese uyan tek bir cevap olmadığını söyledi. Whittenburg, bu uygulamanın parazitlerin bulaşması gibi bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebileceğini de ekledi. Öte yandan, hem evcil hayvan hem de sahibi için bağlanma ve ruh sağlığı açısından faydaları da olabilir.

Kararın esasen kişisel tercihin yanı sıra evcil hayvanın davranışına ve sağlıkla ilgili hususlara bağlıdır. Her evcil hayvan ebeveyninin durumu göz önünde bulundurması ve kendileri ve evcil hayvanları için en iyi kararı vermesi gerekiyor. Alerji uzmanları ve veteriner hekimlere göre, evcil hayvanla birlikte uyumanın potansiyel riskleri hakkında bilmeniz gerekenler ve riskleri azaltmak için yapabilecekleriniz...

Evcil hayvan ile birlikte uyumak sağlık açısından riskleri olabilir

Evcil hayvanlarımızı ne kadar seversek sevelim, onlarla aynı yatağı paylaşmanın her zaman en sağlıklı seçim olmayabilir. Bu durum özellikle önceden mevcut bazı sağlık sorunları veya endişeleri olan kişiler için geçerlidir.

Kötüleşen alerji belirtileri

Pek çok insan alerjisi olmasına rağmen evcil hayvanlarla birlikte yaşamaktadır. Evcil hayvan alerjisi olan birinin evcil hayvanı ile birlikte uyumaya karar vermesi halinde, bunun kaşıntılı gözler, hapşırma veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyon semptomlarını tetikleyebilir. Gece boyunca sürekli (evcil hayvan tüyü ve kepeğine) maruz kalmak, alerjinizi ve astımınızı önemli ölçüde kötüleştirecektir.

Alerji, immünoloji ve astım uzmanı Michelle Yasharpour yaptığı açıklamada, bir kişinin evcil hayvan tüylerine alerjisi olmasa bile, evcil hayvanla uyumanın yine de bu sorunlara neden olabileceğini söyledi. Evcil hayvanlar, sahiplerini kürklerinde biriken toz akarları, polen ve küf gibi diğer alerjenlere maruz bırakabilir. Uyurken maruz kalmak da yine alerji semptomlarını tetikleyebilir.

Parazitlere ve zoonotik hastalıklara maruz kalma

Evcil hayvanınız ile aynı yatakta uyumanın sizi parazitlere maruz bırakacağını, aynı zamanda pire, kene ve solucan gibi hayvan türleri ile karşılaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Evcil hayvanlar ayrıca leptospiroz, salmonelloz ve bartonelloz gibi bazı zoonotik hastalıkları da taşıyabilir ve bu hastalıkları diğer enfekte hayvanlardan veya kontamine ortamlardan kapabilirler.

Whittenburg, enfekte bir evcil hayvanın "ağızlarında ve tüylerinde, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler olmak üzere bazı bireyler için potansiyel tehlike oluşturabilecek bakteriler taşıyabileceğini" açıkladı. İstenmeyen bakterilerle temas etme riskinin, ev hayvanlarının aksine dışarıda dolaşan evcil hayvanlarda daha belirgin olduğunu da sözlerine ekledi.

Genel olarak, veterinerler tarafından uygun şekilde tedavi edilen ve gerekli tüm tıbbi müdahaleyi gören evcil hayvanların insanlara bulaşabilecek parazitleri taşıma olasılığı çok düşüktür. Ancak bu sıfır değildir.

Uyku problemi yaşayabilirsiniz

Geceleri evcil hayvanlar hareket edebilir, sizi yalayabilir, tırmalayabilir ya da yatakta çok fazla yer kaplayabilir. Bunlarda potansiyel olarak sahiplerinin uykusunda bölünmelere neden olabilmektedir.

Aslında araştırmalar, evcil hayvan sahipliğinin daha kötü uyku kalitesiyle ilişkili olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. 2023 yılında yapılan bir anket, evcil hayvan sahiplerinin üçte birinin "sıklıkla" veya "her zaman" evcil hayvanları nedeniyle uyku bozukluğu yaşadığını ortaya koymuştur.

Evcil hayvan ile aynı yatağı paylaşmak yararlı da olabilir

Evcil hayvanlarla uyumanın bazı dezavantajları olsa da, ruh sağlığı, öz saygı ve daha az depresyon ve anksiyete gibi bazı faydaları da bulunmaktadır.

Birçok evcil hayvan ebeveyni, evcil hayvanlarının geceleri yanlarında uyumasına izin vererek kendilerini rahat hissediyor. Evcil hayvanların yatakta olması kaygıyı azaltabilir ve sahiplerine bir koruma veya rahatlık hissi verebilir. Yatakta bir evcil hayvan olması bu güvenlik veya rahatlık hissini artırabileceğinden, bazı araştırmalar evcil hayvanların uyku kalitesi üzerinde olumlu veya nötr bir etkisi olabileceğini bile öne sürmüştür.

Özellikle köpekler için 2017 yılında yapılan küçük bir araştırma, köpeklerin yatakta belirli pozisyonlarda uyuduklarında sahiplerinin uykusu üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya koymuştur.

Peki evcil hayvan ile aynı yatağı paylaşmanın risklerini nasıl azaltırız?

Uzmanlar, evcil hayvanınızın yatakta uyumasına izin vermeye devam edip etmeyeceğinizden emin değilseniz, hiç başlamamanızın daha iyi olacağını tavsiye ediyor. Bununla birlikte, tüylü dostunuz ile birlikte uyumak bir alışkanlık haline geldiyse, sağlık risklerini azaltmak ve herkes için uyku kalitesini artırmak için yapabileceğiniz şeyler vardır.

Alerji semptomları sizin için endişe yaratıyorsa; çarşaflarınızı sık sık yıkayarak, bir HEPA hava temizleyici kullanarak ve evcil hayvanlarını sık sık yıkayarak tüy veya diğer alerjenlerin birikmesini azaltabilisiniz. Evcil hayvan sahipleri ayrıca alerji semptomlarının etkisini azaltmak için reçetesiz antihistaminikler almayı, alerji iğneleri veya immünoterapiyi denemeyi düşünebilirler.

Hastalıklar ve parazitleri kontrol etmek biraz daha zordur, ancak insanlar evcil hayvanlarının olası enfeksiyonlardan korunduğundan emin olmak için aşılarını ve veteriner ziyaretlerini güncel tutmalıdır. Hala ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz veya birlikte uyuma sorunlarını yönetmek için yardıma ihtiyacınız varsa, size fikir verebilecek ve bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olabilecek veteriner hekiminizle iletişime geçin.

Kaynak: Nick Blackmer. “Should You Let Your Pets Sleep in Bed With You? Here's What Experts Have to Say”: Şuradan alındı: https://www.health.com/sleeping-in-bed-with-pets-health-risks-8419730. (02.02.2024).