Evcil hayvanını evimde istemiyorum

Evleneceğim kişinin evcil hayvanını evimde istemiyorum...

Evcil hayvanını evimde istemiyorum
İlişki
09 Eylül 2021 Perşembe

Merhaba. Ben 28 yaşında bir kadınım. 4-5 ay sonra nişanlımla düğünüm olacak. Her şey güzel gidiyor ama tek bir sorunumuz var: Nişanlımın evcil hayvanı. Nişanlımın 1 yaşında bir köpeği var, doğdunda hemen sahiplenmiş ve o zamandan beri birlikte yaşıyorlar. Birbirlerine inanılmaz bir bağlılıkları var. Biz tatile gittiğimizde bile kimseye emanet edemiyor ve bizimle birlikte getiriyor.


Ben açıkçası köpeğe hiç alışamadım. Aslında hayvan seven bir insanım ama pek yakından temas etmeyi sevdiğim de söylenemez. Bu biraz korkudan kaynaklansa da biraz da köpeğe ısınamamamdan kaynaklanıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu durumu ona birlikte olduğumuzdan beri söyleyemedim.


Bir ev aldık ve şimdiden dayayıp döşemeye başladık ama evimizin bahçesi yok. Mecburen evin içinde yaşayacak yani bizle. Ona ayrı bir köşe yapmamız gerek uyuması için, alıştırmamamız gerek. Sanırım artık bunun için çok geç çünkü nişanlım onunla birlikte uyuyor, onunla birlikte uyanıyor.


Bana umerım ne yapmam gerektiğini birisi söyler. Bu durumda olan insanlar vardır diye düşünüyorum. Acaba nişanlılarıyla bu durumu nasıl paylaşmışlardır? Nişanlıları bu konuda ne demişlerdir? Bir de bunun ilişki boyutu var. Ya bu durumu büyük bir sorun haline getirip benden ayrılırsa? Ne yapmam gerektiğini anlamış değilim açıkçası...


Rumuz: Kiraz

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