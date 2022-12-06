Engelliler haftası

Merhabalar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü diye kutlanıyor. Kutlanıyor derken maalesef ülkemizde kutlanıyor demek biraz zor gibi… Resmi rakamlara göre 12.5 milyon engelli var ve bunların büyük bir çoğunluğu eve kapanmış durumda.

Engellilerin birçok sorunu var gerek o eve kapanan engellilerin gerekse dışarı çıkıp çalışan engellilerin özellikle dışarıya çıkıp engelli asansörü yollara döşenen görme engelliler için yapılan şeritleri lütfen ama lütfen sadece engelliler kullansın. Artık ben buradan bu tür haberler yazmak istemiyorum.

Tabii evde kalan engelliler içinde yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yararlı işler yapmak için gereken desteği aile ve devletimiz yardımcı olmak zorunda. Bu saydığım bazı sorunlar çoğu Avrupa devletlerinde yıllar öncesinden çözülmüş. Hatta ben yaklaşık bundan 25 sene evvel Almanya ve Hollanda’ya gittiğimde çoktan çözmüş ve” daha iyisini nasıl yaparız?”ı düşünüyorlardı. Tabii engel türlerine göre sistematik bir çalışma yapılabilir. Örneğin yürüme engelli bireyler için evden rahatça çıkabileceği yollar kısa da olsa tatil yapabilecekleri hem tedavi hem tatil köyü projesi yapılsa sosyalleşmek adına büyük bir adım olabilir. 39 yaşında bir engelli birey olarak gördüğüm şu ki Avrupa ülkelerinin gerisindeyiz ancak gerek devlet gerekse toplum olarak bilinçlenme adına güzel adımlar atılıyor. Gelecek yıl daha iyi bir 3 Aralık geçiririz diye umut ediyorum.

Bu arada bu yılki son yazım sizlere şimdiden mutlu yıllar dilemek istiyorum. Yeni yılda yine HTHAYAT ailesinde olup düşüncelerimi aktaracağım. Bana bu fırsatı sunduğu için HTHAYAT aileme bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Herkese engelsiz bir ay ve yıl diliyorum.