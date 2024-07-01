En yaygın diş problemleri nelerdir?

Bu içerik Diş Hekimi Gülcan Usal tarafından kaleme alınmıştır.

1- Diş çürükleri

Ağızda bulunan bakteriler, tüketilen şeker ve nişastalı yiyeceklerle birleşerek diş yüzeyinde plak oluşturur. Plaktaki bakteriler şekerleri fermente ederek asit üretir. Asitler, diş minesine saldırarak mineral kaybına ve demineralizasyona yol açar. Plak temizlenmezse, mine zayıflar ve çürük oluşur. Çürük dentin tabakasına ulaştığında hızla yayılır ve pulpa tabakasına ilerleyerek enfeksiyona ve ağrıya neden olabilir. Tedavi edilmezse, enfeksiyon diş köküne ve çevresine yayılıp apselere yol açar.

Diş çürüklerine nasıl önlem alınabilir?

- Düzenli diş fırçalamak,

- Sağlıklı beslenme (Basit karbonhidratlardan ve asidik yiyecek ve içecekten kaçınmak),

- Günde iki kez diş macunu ile dişleri fırçalamak,

- Günde bir kez diş ipi kullanmak,

- Günde iki kez ağız gargarası kullanmak,

- Ve 6 ayda bir diş hekimine gidip diş taşlarını (plakları) temizletmek ve ağız içini kontrol ettirmek.

2- Diş hassasiyeti

Sıcak, soğuk, tatlı veya asidik yiyecek ve içeceklerin tüketimi sırasında dişlerde ağrı ve rahatsızlık hissedilmesidir. Diş hassasiyeti, genellikle aşağıdaki sebeplerden kaynaklanır:

- Aşınmış diş minesi: Sert fırçalama veya asidik yiyecekler nedeniyle.

- Gingival resesyon: Diş etlerinin çekilmesi.

- Diş çürükleri: Dişin sinirlerine ulaşan çürükler.

- Diş sıkma (bruksizm): Diş minesinin aşınmasına neden olur.

Diş hassasiyetine nasıl önlem alınabilir?

- Nazikçe doğru fırçalama tekniği ile fırçalama yapmak ve düşük asitli diyet tercih etmek,

- Ağız bakımını evde tam uygulamak (yukarıda yazıldığı gibi),

- Düzenli diş hekimi kontrolleri yaptırmak: Örneğin çürük gibi potansiyel sorunları erken tespit etmek veya sıkmaya karşı Splint (Gece plağı) yaptırmak.

3- Diş apsesi

Dişin kökünde veya diş etinde oluşan enfeksiyondur. Genellikle şiddetli ağrıya neden olur ve tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Diş apsesini önlemek için nasıl önlem alınabilir?

- Düzenli diş fırçalamak,

- Sağlıklı beslenme (basit karbonhidratlardan ve asidik yiyecek ve içecekten kaçınmak),

- Günde iki kez diş macunu ile dişleri fırçalamak,

- Günde bir kez diş ipi kullanmak,

- Günde iki kez ağız gargarası kullanmak,

- Ve 6 ayda bir diş hekimine gidip diş taşlarını (plakları) temizletmek ve ağız içini kontrol ettirmek.

4- Diş eti hastalıkları (Periodontal hastalıklar)

Diş eti hastalıkları, diş yüzeyinde biriken plakların temizlenmemesi sonucu oluşur. Plaktaki bakteriler sadece çürüğe değil diş etinde iltihaplanmaya da neden olur, bu da gingivitis olarak adlandırılır. Tedavi edilmezse, iltihap derinleşir ve periodontitis gelişir, bu durumda diş eti ve kemik yapısı zarar görebilir.

Diş eti hastalıklarına nasıl önlem alınabilir?

- Sağlıklı beslenme (basit karbonhidratlardan ve asidik yiyecek ve içecekten kaçınmak),

- Günde iki kez diş macunu ile dişleri fırçalamak,

- Günde bir kez diş ipi kullanmak,

- Günde iki kez ağız gargarası kullanmak,

- Ve 6 ayda bir diş hekimine gidip diş taşlarını (plakları) temizletmek ve ağız içini kontrol ettirmek,

- Tüm bunlara ek olarak C-Vitamini takviyesi kullanmak.

5- Diş taşı ve plak

Dişlerde biriken plaklar zamanla sertleşerek diş taşına dönüşür ve diş eti hastalıklarına neden olabilir.

Diş taşı ve plaklara karşı nasıl önlem alınabilir?

Sağlıklı beslenme (basit karbonhidratlardan ve asidik yiyecek ve içecekten kaçınmak),

- Günde iki kez diş macunu ile dişleri fırçalamak,

- Günde bir kez diş ipi kullanmak,

- Günde iki kere ağız gargarası kullanmak,

- Ve 6 ayda bir diş hekimine gidip diş taşlarını (plakları) temizletmek ve ağız içini kontrol ettirmek,

- C-Vitamini takviyesi kullanmak.

6- Diş kırıkları ve çatlakları

Travma, sert yiyecekler veya diş sıkma alışkanlığı gibi nedenlerle dişlerde meydana gelen kırık ve çatlaklardır.

Önlemek için:

Sadece diş sıkma için ve ona bağlı kırık çatlaklar için Splint kullanılması önerilir. Diğerleri için dikkatli olmak lazım.

7- Diş renklenmesi/sararması

Dişlerin yüzeyinde oluşan lekeler ve renk değişiklikleridir. Sigara içme, kahve, çay ve kırmızı şarap tüketimi gibi faktörler bu durumu tetikleyebilir ve ana renginiz de doğuştan sarı olabilir.

Diş sararmasını önlemek için nasıl önlem alınır?

- Dış faktörlerden (yiyecek, içecek, tütün ürünleri) oluşan leke ve renklerin diş yüzeyinde yer etmemesi için 6 ayda bir diş taşı temizliği yaptırmak.

- Doğuştan sarı renkli dişler için beyazlatma yaptırmak.

8- Diş gıcırdatma (Bruksizm)

Gündüz ve/veya gece sırasında dişlerin sıkılması veya gıcırdatılması sonucu dişlerde aşınma ve ağrıya neden olan bir durumdur.

Diş gıcırdatma ya karşı nasıl önlem alınır?

-Splint kullanımı,

-Bağırsak florası da diş sıkmaya sebep olabileceği için sağlıklı beslenme ve düzenli uyku düzeni ve stres yönetimi önerilir.

9- CMD (Çene eklem rahatsızlıkları)

Hasta genellikle çene ekleminden kaynaklandığını bilmeden baş, boyun, sırt ağrıları ve kulak çınlaması gibi sorunlar yaşar.

Çene eklem rahatsızlıklarını önlemek için ne yapmak gerekir?

Splint tedavisi ve akabinde gerekli olan tedaviler (kişiye göre değişmektedir).