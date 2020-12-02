Ellen Page kimdir?

2014 yılında Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu açıklayan Ellen Page, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile artık Elliot adını kullanacağını duyurdu.

Son olarak Netflix yapımı The Umbrella Academy ile seyirci karşısına çıkan ve 2007 yılında rol aldığı Juno filmiyle Akademi Ödülü kazanan Ellen Page, yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum.

Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Trans topluluğunda pek çok kişi tarafından etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım."

İşte Elliot Page'nin o paylaşımı