Ekim ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay çok önemli ve yazısını ayrıca yazdığım bir Güneş Tutulması var ama onun dışında aşırı etkileşimli bir gökyüzü olduğunu söyleyemem. Merkür ve Güneş Ekim sonunda her zaman olduğu gibi Akrep’e geçecek. Akrep sezonu başlayacak. Venüs’ü de Akrep’ten Yay’a geçerken göreceğiz ay ortasında. Yani ilk yarı ilişkiler açısından biraz sert ve krizli, ikinci yarı çok daha iyimser, sosyal ve maceracı diyebilirim.

Bunların dışında iki gezegen yön değiştirecek. Jüpiter geri harekete Plüton ileri harekete başlayacak. Plüton’un ileri hareketi haritamızda öncelikle Oğlak, daha sonra Kova burcu nerelerde ise orada belirgin dönüşümsel olayların ilerlemeye başladığına işaret ediyor. Plüton Kova burcuna bu ay geçmeyecek.

Jüpiter ise geri harekete giderek biraz kısmeti ve şansı geri plana çekecek gibi gözüküyor. Büyüme gerçekleştirdiğimiz, şans’ın bizimle olduğu yerlerde biraz daha yavaşlama, ilerleyen konuların sekteye uğraması gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Haritamızdaki ikizler burcunun olduğu eve bakmak gerekli.

Ay’ın son günlerinde ise Mars’ın Uranüs ve Neptün ile uyumlu açılar kuracağını görüyoruz. Bu etkiler Mars’ın 20’sinden itibaren başlıyor ve Kasım ortasına kadar sürüyor gibi düşünebiliriz. Bu iki açı da yaratıcılığımızı aşırı şekilde iyileştirecek, aldığımız kararlarda, girişimlerimizde bize güç, sezgi ve akıl yardımcı olacak, muhtemelen doğru kararları vereceğiz diyebilirim. Bu dönemde yapılacak girişimler için güç sizinle birlikte diyebilirim.

Ekim ay’ının önemli gökyüzü açıları;

1 Ekim - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

4 Ekim - Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

6 Ekim - Merkür Mars Karesi:

Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

8 Ekim - Venüs Mars Üçgeni:

İkili ilişkilerde tutkulu, doğru zamanlamalar yaptığımız, uyumlu ve erotik bir dönem. Ayrıca çekiciliğimizin de yüksek olduğu ikili ilişkileri başlatmak açısından oldukça güzel bir zaman.

8 Ekim - Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

8 Ekim - Merkür Chiron Karşıtlığı:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

9 Ekim - Jüpiter geri harekete başlıyor!

12 Ekim - Plüton ileri harekete başlıyor!

12 Ekim - Jüpiter Chiron Altmışlığı:

Öğrenme ve iyileşme devam ediyor. Yaralarımız konusunda çok daha iyimseriz ve bu yaraların hayatımıza katkılarını hissediyoruz ve onları lehimize kullanıyoruz.

13 Ekim - Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

13 Ekim - Merkür Akrep'te!

13 Ekim - Mars Chiron Karesi:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi sözkonusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

14 Ekim - Güneş Chiron Karşıtlığı:

Yine yaralanmalara açık, kendimizi ortaya koymak konusunda yaratıcı olduğumuz kadar özgüvenimizin de biraz sallantıda olabileceği zamanlardayız.

14 Ekim - Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

14 Ekim - Güneş Mars Karesi:

Güneş Mars karesi gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

15 Ekim - Venüs Uranüs Karşıtlığı:

İkili ilişkilerle ilgili sürpriz gelişebilecek durumlar, sürdürülebilirliği engelleyen, taraflardan birinin veya her ikisinin de tutarsız ve sıkılgan davranabileceği, bir o kadar da ikili ilişkilerde heyecan ve eğlenceyi artıran bir açı.

16 Ekim - Venüs Neptün Üçgeni:

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

17 Ekim - Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

17 Ekim - Venüs Yay'da!

22 Ekim - Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

22 Ekim - Merkür Satürn Üçgeni:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

22 Ekim - Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

23 Ekim - Güneş Akrep'te!

25 Ekim - Mars Uranüs Altmışlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

28 Ekim - Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

28 Ekim - Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

31 Ekim - Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

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