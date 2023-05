Hangi burç nasıl anne olur?

Her burcun ayrı kişilik özellikleri bulunuyor her annenin de kendi deneyimlerinden, yaşanmışlıklarından, bildiklerinden yola çıkarak yaptığı annelik farklı oluyor. Ancak burcumuzun özelliklerinin anneliğimize bir etkisinin olma ihtimali oldukça yüksek. İşte burçlara göre annelik özellikleri...

Koç burcu nasıl anne olur?

Bir Koç kadını anne olduğunda, ne yapacağını bilerek doğmuş gibi hisseder. Bu pek çok kişiye sürpriz gelebilir ama Koç kadını, anneliğin öne çıkaracağı şefkatli bir yapıya sahiptir ve çocuklarını teselli etme konusunda çok iyidir. Yeni doğan bebeğini anlamakta oldukça başarılıdır. Koç burcu annesi pek çok şeyin üstesinden gelebilir. Zodyakın en bağımsız burçlarından biridir ve çocuklarını içeren hemen hemen her durumu halledebilir. Koç anneleri onlara genellikle haklarını savunmayı, istedikleri şey için savaşmayı ve başkalarının bir şeyler yapmasını beklememeyi öğretir

Ateş grubuna mensup Koç anneleri korkusuzdur. Başka bir insanın ihtiyaçlarını ve isteklerini kendinizinkinin önüne koymaya alışmak, Koç burcu için anneliğin zorlu bir parçası olabilir. Kendilerine zaman ayırmak veya iş ile ev arasında denge kurmak bir Koç annesi için önemlidir. Koç burcu bir annenin olduğu bir evde hayır, hayır demektir ve hiçbir yalvarma kararı değiştirmeyecektir. Koç burcu annesi, yaptığı her şeyde en iyi olmaya çalışan rekabetçi bir annedir ve bu koruma içgüdülerinden kaynaklanır ancak Koç annelerinin ara sıra bu ateşli öfkeyi yönetmesi gerekir. Kendine ve çocuklara karşı biraz sabırlı olmak Koç burcuna iyi gelebilir. Koç anneleri, kendi kendine yeterliliği teşvik etme eğilimindedir ve kendisi olmak veya yaşam hedeflerini gerçekleştirmek için asla izin istemez. Koç annelerinin ebeveynlik tarzını ateşli, rekabetçi ve güçlü olarak özetleyebiliriz.

Ünlü Koç burcu anneleri:

Victoria Beckham

sarah jessica parker

Jennifer Garner

Mariah Carey

Celine Dion

Nurgül Yeşilçay

Pelin Akil

Özge Özpirinççi

Bengü

Ceyda Düvenci

Boğa burcu nasıl anne olur?

Boğa burcu anneleri koruyucu, bağımsız ve rutinle başa çıkma konusunda oldukça başarılıdır. Boğa burcu anneleri güvenli ortama büyük önem verir. Henüz doğumdan önce ev, çocuklarının güvenliği için hazır olur ve çocukluk döneminde güvenli bir ortam yaratılır. Boğa anneleri her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıdır. Çocuklar büyüdüğünde ise bir şeyler yapmak isterlerse onları durdurmaz çünkü bağımsızlığa değer verir. Ancak, çocuklarının güvende kalmasını her zaman sağlayacaktır.

Boğa burcu insanları hayattaki güzel şeylerle uğraşmaktan geri durmazlar. Lüks oteller, kaliteli restoranlar ve şık giysiler hayatlarının bir parçasıdır. Bu nedenle anne olduklarında da çocuk için her zaman yapılabilecek en iyisi neyse onu yapma odaklıdır. Boğalar doğal liderlerdir. Meslek hayatında sıklıkla önemli roller üstlenir ve aynı zamanda çok çalışmayı da sever. Özel hayatında da durum farklı değildir. Cana yakın ve tatlı olmalarına rağmen çocukları evin patronunun kim olduğunu asla unutmazlar Boğa burcu anneleri otoritesinin asla sorgulanmaması gerektiğini çocuklarına aşılar.

Yemek, içmek ve damak tadı boğa anneleri için önemli olduğundan, hem kendileri kilo almaya meyilli olabilir, hem de çocukları etkili beslenmeyle küçük yaşta kilolu olabilirler. Sevdiklerine şefkatle yaklaşmayı seven bu anneler, çocuklarına yakın olmaktan ve dokunmaktan çok hoşlanırlar, sevgilerini akıtmak onlar için önemlidir. Çocuklarına sahip olmayı küçük yaşta öğretirler. Sabırsız, aceleci tavırlardan hoşlanmayan bu anneler, böyle bir çocuğa sahip olduklarında, kendilerini huzursuz hissederler. Yumuşak yaklaşımları, güzel sesleriyle en rahatsız ve huzursuz çocukları bile yatıştırabilirler. Çocuklarına aşırı bağlılık ve düşkünlük gösteren bu güzel anneler, çocukları büyüse bile, kendilerinden uzaklaşmalarına dayanamaz ve içten içe kıskançlık duyabilirler. Aile geleneklerinden ve ideallerinden zor kurtulan bu anneler, çocuklarına da bu duyguyu aşılarlar…

Ünlü Boğa burcu anneleri:

Kraliçe 2. Elizabeth

Adele

Janet Jackson

Uma Thurman

Renee Zellweger

Michelle Pfeiffer

Esra Erol

Nükhet Duru

Demet Akalın

İkizler burcu nasıl anne olur?

İkizler burcu anneleri sakin ve hareketlidir ancak aynı zamanda çabuk sıkılırlar. Çevrelerindeki dünyayı merak eden bağımsız bireyler yaratmaya odaklanırlar. Yoğundurlar, sürprizleri severler ve pek çok aktivite yaparlar. İkizler burcu bir annenin çocuklarıyla çoğu zaman yakın bir bağı vardır çünkü onlar için en önemli şey arkadaş olmalarıdır ve bazen sınır koymakta zorlanırlar.

İkizler, zodyaktaki iletişim burçlarından biridir. Konuşma ve sosyal bir yaşam sürme dürtüsüne sahiptirler. Bununla birlikte, küçük bir çocuk tüm enerjinizi ve zamanınızı talep edeceğinden, annelik yalnız bir deneyim olabilir. Bir İkizler annesi, evine uğrarsanız veya onu kahve içmeye davet edip onu dinlerseniz çok memnun olacaktır. Bu, burçtaki en konuşkan burçtur ve birkaç saat konuşma şansı onlar için çok şey ifade eder. İkizler harika öğretmenlerdir, eğitimi eğlenceli hale getirmek için elinden geleni yaparlar. İkizler burcu yaratıcı burçlardan biridir. Uyarlanabilirler ve zaman zaman kendilerini yeniden üretebilirler. İkizler annelerinin zihinleri her zaman meşguldür ve onlara entelektüel olarak ilham veren aktivitelerden hoşlanırlar.

Ünlü İkizler burcu anneleri:

Angelina Jolie

Nicole Kidman

Heidi Klum

Katie Price

Mel B

Fahriye Evcen

Gülşen

Nilüfer

Yengeç burcu nasıl anne olur?

Yengeç kadınları anne olmak için doğar desek yeridir. Yengeç burcu olan kadınlar hassastır, doğal annelik içgüdülerine sahiptir ve koruyucudur. Yengeç kadınlarının çocukları olduğunda, bu özellikler daha da güçlenir. Bir Yengeç annesi her zaman ailesini ilk sıraya koyar. Bu burçta doğan insanlar güçlü geleneksel değerlere sahiptir ve onları aileleri ve evleri kadar hiçbir şey mutlu edemez. Bir Yengeç annesini hiçbir şey aile içindeki kavgalardan daha fazla incitemez.

Yengeç annesi sevgi dolu ve sevecendir. Ailesini her şeyden üstün tutar ve çocukları onun en değerli hazinesidir. Yengeç anneleri oldukça sabırlıdır ve durum ne olursa olsun çocuklarını sakince dinleyebilirler. Ailesinin her zaman güvende olmasına her zaman özen gösterir.

Ünlü Yengeç burcu anneleri:

Meryl Streep

Princess Diana

Jessica Simpson

Pamela Anderson

Sezen Aksu

Yıldız Tilbe

Tuba Büyüküstün

Aslan burcu nasıl anne olur?

Aslan kadınları ilgi odağı olmayı ve herkesin dikkatini çekmeyi sever. Yaratıcıdır ve hayat doludurlar çocukları, enerji dolu bir insanın yanında olmayı çok sevecekler ve güvenebilecekleri tek kişinin anneleri olduğunu bilirler. Aslan anneleri çocukları için ne gibi sınırlar konulması gerektiğini iyi bilir.

Her ebeveyn çocuğuyla gurur duyar ancak Aslan burcunda anneler bu konuda biraz fazladır. Çocuğuna dair hemen hemen her şeyi paylaşabilirler. Aslan annesi için bir çocuk onun sanat eseridir ve bunu dünyaya göstermekten çekinmezler. Aslan burcu bir annenin en iyi özelliklerinden biri de çocukları ile iyi bir bağ kurabilmeleridir. Çocukları, annelerine bir şey söylemekten korkmaları gerekmediğini bilirler.

Güçlü kişilikleri bazen çocuklarının kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olsa bile, her konuda size yardımcı olabilen bir annedir aslan burcu aneleri. İyi ahlak ve dini değerler konusunu da erken yaşta çocuklarına aşılamayı iyi bilirler. Aslan annelerine çocuklarını asla şikayet etmeyin ve onların hatalarını söylemeyin, bunu kabul etmekte zorlanabilirler. Saygıya çok önem verirler. Kaç yaşına gelirseniz gelin, her zaman Aslan annesinin onayını almanız gerekebilir.

Ünlü Aslan burcu anneleri:

Whitney Houston

Madonna

Sandra Bullock

Meryem Uzerli

Sibel Can

Sinem Kobal

Gupse Özay

Deniz Akkaya

Başak burcu nasıl anne olur?

Başak burcu zodyaktaki en mükemmeliyetçi burçtur. Başak kadını anne olduğunda her şeyi planlar ve en düzenli anne olur. Başak kadını anne olacağını bilerek, kendine daha çok bakarak, çocuğuna iyi bir oda hazırlayarak, zamanında kontrollerini yaptırarak anne olur. Başak kadınları fedakar annelerdir ve çocuklarının yanında sevgilerini ifade ederler. Çocuğunun güvenli ve temiz bir ortamda büyümesini amaçlarlar. Başak burcu anneleri hangi iş verilirse verilsin o işi yapmak için elinden gelenin en iyisini yapar. Aynı anda birden fazla iş yapar, böylece herhangi bir görevi hızlıca tamamlayabilir. Çocuklarını tüm programlara katılmaya teşvik eder, her zaman herkese yardım etmeye hazırdır bu nedenle çocukları, başları derde girerse annelerinin her şeyle ilgileneceğini bilir.

Oldukça titiz olan bu anneler, daha küçük yaşta çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini öğretirler. İyi bir öğretmendirler ama duygularını sıcak bir şekilde karşı tarafa aktarmakta zorlanırlar. Aşırı eleştiri yapmak onların doğalarında vardır keza mükemmeliyetçidirler. Bir başak burcu annesinin çocuğuna baktığınızda kirli, dağınık ve lekeli hiçbir şey göremezsiniz. Onu bu hayatta en sinirlendiren şeyde onun bu titizliğinin ve özverisinin anlaşılmamasıdır.

Ünlü Başak burcu anneleri:

Beyonce

Nicole Richie

Jennifer Hudson

Salma Hayek

Bergüzar Korel

Pınar Altuğ

Gülben Ergen

Terazi burcu nasıl anne olur?

Terazi burcu bir anneyle, çocuklar yaratıcı bir ortamda büyür ve annelerinin sağlayabileceği tüm entelektüel uyarımı alırlar. Terazi burcu bir anne adil kararlar verir ve çocukları kavga ettiğinde her zaman doğru kararları verir. Terazi anneleri konuşmanın hala sorunları çözmenin en iyi yolu olduğuna inanır. Terazi kadını, anne olduğunda çocuğunun zekasını harekete geçirme odaklı hareket eder. Çocuğunu her yarışmaya katılmaya teşvik eder, çocuğuna bilgisini artıracak yeni kitaplara yatırım yapar.

Terazi burcu anneleri her işi çok dikkatli bir şekilde ve ancak her türlü onayladıktan sonra yapar. Tek istediği, çocuklarının ve ailesinin her zaman mutlu olmasıdır. Kendi şartlarına göre yaşamayı sever. Terazi burcu bir kadın anne olduğunda çocuğunun her zaman en güzel kıyafetleri giymesini ve herkesin çocuğuna hayran olmasını ister. Terazi kadını adaletsizlikten nefret eder ve kardeşler veya diğer çocuklar arasındaki anlaşmazlıklarla baş etmeye hazırdır. Bir anne olarak Terazi annesi her iki tarafı da dinleyecek ve ardından uygun kararı verecektir. Terazi burcu bir anne için hiçbir konu çocuğunun mutluluğundan daha önemli değildir. Terazi kadınları çok sabırlıdır, bu yüzden işleri kolayca düzeltebilirler.

Ünlü Terazi burcu anneleri:

Catherine Zeta Jones

Gwyneth Paltrow

Kate Winslett

Gwen Stefani

Hazal Kaya

Ebru Gündeş

Nil Karaibrahimgil

Pelin Karahan

Hülya Avşar

Zuhal Topal

Akrep burcu nasıl anne olur?

Akrep kadını çoğunlukla sakin kalmayı sever. Anne olduğunda sakin yapısı nedeniyle çocuğunun geleceğini kolaylıkla planlayabilir. Ancak Akrep burcu olan annelerin yüksek beklentilerini karşılamak çok zordur. Akrepler doğuştan liderdir ve Akrep kadını anne olduktan sonra çocuklarını korkusuz yetiştirmek ister. Akrep kadını hamile olduğunu öğrendiğinde çocuğunun geleceği için en iyi planları yapar. Çocuğunu düzgün bir şekilde büyütmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Akrep anneleri sır tutmada oldukça başarılıdır. Çocukları ona güvenebilir ve bakış açılarını onunla kolayca paylaşabilir. Akrep burcu anneler, çocuklarına yeteneklerini geliştirmeleri konusunda destek olur.

Her annenin çocuklarına sevgisini gösterme şekli farklıdır. Bir Akrep annenin sevgisini gösterme biçimi ise çocuklarını korumaktır. Akrep burcu anneler her zaman çocuklarının güvende olduğundan, çocuğu oynarken, çevresinde yaralanma olmadığından emin olmalıdır. Akrep bir annenin çocukları, onunla kalarak ailelerini nasıl koruyacaklarını bilirler. Çocukları diğer çocuklara rol model olurlar.

Ünlü Akrep burcu anneleri:

Demi Moore

Hillary Clinton

Julie Roberts

Calista Flockhart

Şevval Sam

Arzum Onan

Yay burcu nasıl anne olur?

Yay burcu kadınları cesur ve iyimserdir ve bunlar bir annenin en iyi özellikleridir. Kendisi gibi çocuklarına da her şeyi yapmaları için ilham verirler. Yay burcu anneler çocuklarına başkalarına karşı anlayışlı olmayı öğretir. Yay burcu hevesli, pozitif ve maceracıdır. Çocuklarına her zaman yol gösterir. Her zaman çocuklarını mutlu etmeyi planlar. Yay, yeni bir şeyler öğrenebileceğiniz en pozitif annedir. Çocuklarına da aynı tutuma sahip olmayı öğretirler.

Yay burcu annesi, kültürlerle ilgili her şeye hevesli ve çok meraklıdır. Farklı insanlarla tanışmayı ve yeni diller öğrenmeyi severler. Çocuklarını sahne programları yapmaya teşvik ederler. Yay burcu anneler, çocuklarıyla bir güven bağı kurar, bu sayede çocukları onunla kolayca bir şeyler paylaşabilir. Çocuklarına kişisel olarak saygı duyar ve hata yaptıklarında düzeltmeleri için onlara bir şans verir. Çocuklarına doğru tavsiyelerde bulunur ve çocuklarının arkadaşlarına da iyi bir danışman olurlar. Yay burcu anneler adil kararlar almada oldukça başarılıdır. Her zaman tüm aile üyelerine karşı adil olmaya çalışır. Çocukları, annelerinin kararlarının her zaman doğru olduğunu bildikleri için annelerinin hiçbir kararını sorgulamazlar.

Ünlü Yay burcu anneleri:

Katie Holmes

Britney Spears

Christina Aguilera

Azra Akın

Tuba Ünsal

Ayşe Arman

Oğlak burcu nasıl anne olur?

Oğlak burcu çalışkan burçtur ve bu özellik onların anneliğini çok iyi tanımlar. Çocuklarıyla ilgilenmeyi en önemli şey olarak görür ve bunun için çok çaba harcarlar. Oğlak burcu anneleri çocuklarının eğitimi konusunda çok bilinçli davranırlar ve çocuklarına bakmayı en büyük sorumlulukları olarak görürler. Oğlak burcu bir anne, çocuğuna daha iyi bakmak için elinden gelen her şeyi yapar. Ailesini mutlu etmek için çalışır. Çocuklarına her şeyden daha çok önem verir. Çocuklarına zamanında çalışmayı öğretir. Oğlak anneleri çocukları için koruyucudur. Çocuk bir yerde oynuyorsa, çocuğunun doğru yerde oynayıp oynamadığından emin olmaları gerekir.

Oğlak burcunun annesi çok şefkatlidir ve çocuklarının da onun sevgisini anlamasını ve onu eşit derecede sevmesini ister. Çocuğuna olan sevgisini göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmaz ve çocuğu onu unutmasın diye elinden geleni yapar. Oğlak burcu anneler çocuğunun başının dertte olduğunu hissederse çok sinirlenir ve başa çıkmakta zorlanır. Çocuklarının sorunlarını dinler, kusurları varsa onları anlamaya çalışır.

Ünlü Oğlak burcu anneleri:

Michelle Obama

Kate Moss

Annie Lennox

Christy Turlington Burns

Donna Summer

Demet Akbağ

Seda Sayan

Çağla Şıkel

Ebru Şallı

Kova burcu nasıl anne olur?

Kova kadınları çok zekidir. Zamanını yeni şeyler öğrenerek ve yeni yerlere giderek geçirmeyi çok severler. Anne olduğu ilk dönemde sadece çocuğuna odaklanmayı tercih ederler. Çocuğuna en iyi hayatı vermek Kova burcu bir annenin önceliğidir. Kova kadınları arkadaş canlısıdır ve bu anneler yeni arkadaşlar edinmekte iyidir. Çocuklarına dostça davranır. Kova burcu anneler çocuklarına herkesle birlikte olmayı öğretir.

Kova burcu bir anne aynı anda birden fazla şey yapabilir. Anne olduktan sonra her kadın birlikte çok iş yapar ama Kovalar her işi çok sorumluluk alarak ve kendi becerisiyle yapar. Kova burcu bir anne, çocuklarının hangi yaşta ne öğrenmesi gerektiğini bilir. Çocuklarına yeni şeyler öğretmenin yeni ve eğlenceli yollarını bulur. Kova burcu bir anne, çocuklarını küçük şeylerle nasıl mutlu edeceğini bilir. Çocuklarına bir şeyler öğretmek için yeni yollar dener ve onlara o şeyi kolayca öğretir. Kova burcu annelerinin çocukları her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye hazırdır.

Ünlü Kova burcu anneleri:

Christy Brinkley

Alicia Keyes

Sheryl Crow

Elizabeth Banks

Yasemin Özilhan

Sedef Avcı

Balık burcu nasıl anne olur?

Balık kadınları genellikle harika annelerdir. Çok şefkatlidirler ve çocuklarına ihtiyaç duydukları tüm sevgiyi verirler. Çocukları kendine güvenen bireyler olurlar. Çocuklarına her türlü kolaylığı sağlar ama onlara sınırlar da koyar. Balık anneleri çocuklarına her gün yeni hikayeler anlatmayı sever. Çocuklarına yeni şeyler öğrenmeleri için zaman ayırır. Balık burcu anneler için hayatında hiç kimse çocuklarından daha önemli değildir ve bu nedenle çocuğuna sevgisini göstermenin yeni yollarını her zaman bulur. Çocuklarını olabileceği en iyi insan yapmayı hedefler.

Balık burcu bir anne, çocuklarının duygularını çok iyi anlar ve onları asla hafife almaz. Küçük yaralar alsalar bile çocuklarına çok iyi bakar. Balık burcu bir anne çocuklarıyla nasıl iletişim kuracağını bilir ve bu nedenle çocukları onunla özgürce konuşabilir. Balık burcu anneleri, çocukları onu ne kadar rahatsız etse de çoğunlukla sakindir. Çocuklarını kimsenin çocuğu ile kıyaslamaz, her zaman dürüsttür ve çocuklarına her zaman doğruyu söylemeyi öğretir. Hiçbir koşulda çocuklarına yalan söylemez.

Ünlü Balık burcu anneleri:

Cindy Crawford

Kristen Davis

Rachel Weisz

Dina Manzo

Işın Karaca

Aydan Şener

