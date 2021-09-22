Burçlara göre kadınlar sevgisini nasıl gösterir?

Farklı burçların aşka nasıl tepki verdiğini analiz etmek, mutlu ve tatmin edici bir ilişkiye sahip olmanızı sağlamanın en iyi yollarından biridir. Peki burçlara göre kadınlar sevgisini nasıl gösterir?

Burçlara göre kadınlar sevgisini nasıl gösterir?
Astroloji
22 Eylül 2021 Çarşamba

Aşk; kimyasal olarak, çikolatada da bulunan bir kimyasal olan feniletilamin tarafından beynimize sızmak olarak tanımlanabilir. Ardından, bu dopamin ve endorfin salınımını işaret eder. Ancak biz aşkın tanımlanamayan, sadece hissedilen bir şey olduğuna inanıyoruz. Burcunuzun, sevgiyi nasıl gösterdiğinizi ve duygularınızda ne kadar açık ve dürüst olduğunuz hakkında çok şey söylediğine inanılıyor.


Burcunuza göre hangi tavsiyeyi dinlemeniz gerekiyor?
Burcunuza göre hangi tavsiyeyi dinlemeniz gerekiyor?

Koç

Koç kadınları bağımsızdır ve açık sözlüdür. Koç burcu kadının sizi sevmesi, karşılık beklemeden sevilmek ve yoğun bir bağlılık yaşamak demektir. Tutkulu ve enerji doludur. Cömert bir aşıktır ve sevgisini sık sık dokunarak göstermeyi sever.


Boğa

Boğa kadınının çok oyuncudur ama aynı zamanda sadıktır. Boğa bir kez sevmeye karar verdiğinde, hiçbir şey onu sallayamaz. Doğru, onun sevgisini yavaş ve istikrarlı bir şekilde kazanmanız gerekecek, ancak güçlü, boyun eğmez bir sevgi ile kutsanmış olacaksınız. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse kendini adamış biri. Sevecek bir boğanız varsa, şanslısınız.


İkizler

İkizler burcu kadını, büyük olasılıkla zekâsı ile sizi cezbeder ve eğlendirir. Bir İkizler kadınına ayak uydurmak zordur ve genellikle aşkını keskin dikenlerle gizler. Bununla birlikte, eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve öfkeye sahip olsa da, aynı zamanda kararlı bir şekilde sevecektir. Keskin dilinden korkmayın, bun sizi daha çok sevdiği anlamına gelmektedir.


Yengeç

Yengeç kadınları değişken ve duygusal aşıklardır. Duygularını iyi işleyebilirler ve size tam olarak ne düşündüklerini söyleyebilirler, ancak yine de onu nasıl daha iyi hale getireceğinizi bulmanız gerekecek. İkizler, sevgisini feda ederek, partnerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının üzerine koyarak gösterir. İdeal partneri, ister bir spa günü olsun, ister kız arkadaşlarıyla küçük bir alışveriş gezisi olsun, size kendini sevmenin de gerekli olduğunu hatırlatacaktır.


Burçlara göre kadınların seks hayatı
Burçlara göre kadınların seks hayatı Burçlar ilginizi çekmese de seks...
Burçlara göre erkeklerin seks hayatı Her erkeğin seks dünyası birbiri...

Aslan

Aslan burcu, ormanın kraliçe kedisi gibi muhteşemdir. İlgi odağına konulduğunda çok rahattır. Ayrıca, bir anne kaplan gibi, sevgisine layık gördüğü kişileri korur. Ancak dikkatli olun, öfkelendiğinde, kesinlikle aslanımsı olur ve buna maruz kalacak kadar şanssız biri tarafından unutulması pek olası değildir. Kolayca sakinleşir ve aynı zamanda en iyi arkadaşınız olabilir.


Başak

Başak Merkür tarafından yönetilir ve bu burçta doğan kadınların sadece zekasıyla eşleşen bir meraklılık verir. Başaklar çok romantiklerdir. Sana kalbini verdiğinde, sonsuza kadar senindir. Aşklarını, bir aşk mektubu ya da özenle sarılmış bir hediye gibi somut şeylerle ifade etmeyi tercih ederler. Ayrıca, alçakgönüllü ve ağırbaşlı görünebilirler, ama bu sizi yanıltmasın. Onlar tutkulu aşıklardır ve bu kadar ciddi olmayı bırakmaları için bir şans verildiğinde bunu seve seve kabul edeceklerdir.


Terazi

Terazi kadınları çok oyuncudur ve karanlık bir yanı olmasına rağmen inanılmaz bir mizah anlayışı vardır. Bu hanımların, sonsuza dek mutlu bir şekilde bitse bile, düzenli bir ilişki kurmaları pek olası değildir. Teraziler her şeyi hafife alma eğilimindedir, ancak karşılıklı güven inşa edebilirseniz, size gerçek benliğini gösterecektir.


Akrep

Akrep kadınları sevişme becerileriyle tanınırlar ama sıradan şeylerden hoşlanmazlar. Küçük eğlencelerini mükemmel bir partnerle paylaşmak isterler. Hayatın birçok yönüne bu şekilde yaklaşırlar. Okul veya iş konusunda, tıpkı bir ilişkide olduğu gibi, Akrep burcunda doğan bir kadın asla ikinci en iyiye razı olmaz. Bununla birlikte, bir kez seçimini yaptıktan sonra, sonsuza kadar rahat eder. Günlük aktivitelere romantizm katarak ateşi canlı tutmayı sever.


Yay

Yay burcu bir kadın, özgür dolaşmayı sevenlerden biridir. Bunu tüm güçleriyle aşk hayatlarına taşırlar. Hemen hemen her şeye hazırdır ve sevgisini küçük kelimeler veya sözlerle göstermeyi severler. Ona küçük maceralar planlayarak, kendini özel hissettirin ve onu büyüleyin.


Oğlak

Oğlak burcunda doğan kadınlar genellikle aşkta şanssızdır. Bu, kendi hatalarından kaynaklanmıyor, sadece biraz seçici olma eğilimindeler. Oğlak burcunun en iyisini beklemesi muhtemeldir. Sert mizahları vardır. Bir partnerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olurlar, ancak ağızlarından güzel sözler duymak biraz zordur. Sizi sevdiğini söylerlerse, ciddidirler. Onu mutlu etmek için, sadece onu sevdiğinizi söylediğinizden emin olun.


Kova

Bir Kova kadını, genellikle çevresinde olup bitenlerden ayrı görünür. Sakin görünürler, romantizmden pek etkilenmezler. Çok tutkulu ama kalplerini sarılma konusunda biraz korkaktırlar. Onu kabuğundan çıkarmaya ikna etmeniz gerekecek, ancak bir kez ortaya çıkarıldığında tutkulu bir insan olacaktır.


Balık

Balık burcunda doğan kadınlar zaman zaman çok gizemli ve mesafelidir. Ama aşk söz konusu olduğunda hiç de mesafeli değiller! Yanlış kişiye aşık olma eğilimindedir ve bu şekilde karşılanmasalar bile, genellikle iyi niyetli, romantik tekliflerde bulunur. Balık kadını, aynı zamanda, ya hepsi ya da hiçbiri olmadığı sürece birine bağlanmayacak olan kadındır. Yani, onu hayatınızın her alanına davet etmeye istekli olmadığınız sürece, bir Balık kadınıyla mutlu bir ilişki kurmayı beklemeyin.


Burcunuza göre nasıl bir hayata ihtiyacınız var?

Burcunuza göre yaşamanız gereken hayatın nasıl bir hayat olduğunu merak ediyor musunuz?

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Herkes, hayattan belirli şeyler ister ve herkes, mümkün olduğunca mutlu olabilmek adına, işlerin belirli bir yolda ilerlemelerine ihtiyaç duyar. En çok para ve en büyük ev ile en iyi işe ihtiyaç duymak kadar karmaşık bir şey değildir bu. Çok daha basittir. Özünde saygıya ve Zodyak burçlarımıza göre en uygun olduğumuz ilişki türlerine bağlıdır. Eğer kendinizle mutlu olabilmek için ne tür bir hayat yaşamanız gerektiğini merak ediyorsanız, her burç hazırladığımız bu maddelere göz atın. Kendinizi ihtiyacınız olan hayatın içerisinde bulursanız, bundan sonra rahatsınız demektir.
Koç (21 Mart - 19 Nisan) Koç insanı, her günün yeni bir macera olasılığı demek olduğu bir hayata ihtiyaç duyar.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) Boğa insanı, endişelendiği şeylerin, nihayetinde kendi kendilerine çözüldükleri bir hayata ihtiyaç duyar.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran) İkizler insanı, yaptığı şeyler yüzünden yargılanmayacağı bir hayata ihtiyaç duyar. Kendine karşı dürüst ve rahat olabilmeyi ister.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) Yengeç insanı, işlerini yavaşça ya da hızlı bir şekilde - canı nasıl isterse - sürdürebileceği bir hayata ihtiyaç duyar. Kendi alanın içerisinde huzurludur.
Aslan (23 Haziran - 22 Ağustos) Aslan insanı, değer gördüğünü, çevresindeki insanlar için önemli olduğunu hissettiği bir hayata ihtiyaç duyar.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) Başak insanı, kolaylıkla stres atabileceği ve kontrolünde olmayan şeyler için endişelenmeyi bırakabileceği bir hayata ihtiyaç duyar.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) Terazi insanı, kabul gördüğü ve huzur bulabildiği bir hayata ihtiyaç duyar.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım) Akrep insanı, kalbini açabileceği bir hayata ihtiyaç duyar. Sunabileceği her şeyi paylaşabileceği bir insana ihtiyaç duyar.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık) Yay insanı, ne olmak istiyorsa, kim olmak istiyorsa olabildiği bir hayata ihtiyaç duyar.
Oğlak (22 Aralık - 20 Ocak) Oğlak insanı, dünya için ürettiği her şeyin kendine geri döndüğü ve kendisinden bir şeyler üretebildiği bir hayata ihtiyaç duyar.
Kova (21 Ocak - 18 Şubat) Kova insanı, istediği gibi davranabilecek özgürlüğünün olduğu bir hayata ihtiyaç duyar. Yaptığı her şey için birisine hesap vermekten nefret eder.
Balık (19 Şubat - 20 Mart) Balık, sevdiği kişinin gece-gündüz yakınında olduğu bir hayata ihtiyaç duyar.

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