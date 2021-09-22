Burçlara göre kadınlar sevgisini nasıl gösterir?

Aşk; kimyasal olarak, çikolatada da bulunan bir kimyasal olan feniletilamin tarafından beynimize sızmak olarak tanımlanabilir. Ardından, bu dopamin ve endorfin salınımını işaret eder. Ancak biz aşkın tanımlanamayan, sadece hissedilen bir şey olduğuna inanıyoruz. Burcunuzun, sevgiyi nasıl gösterdiğinizi ve duygularınızda ne kadar açık ve dürüst olduğunuz hakkında çok şey söylediğine inanılıyor.

Koç

Koç kadınları bağımsızdır ve açık sözlüdür. Koç burcu kadının sizi sevmesi, karşılık beklemeden sevilmek ve yoğun bir bağlılık yaşamak demektir. Tutkulu ve enerji doludur. Cömert bir aşıktır ve sevgisini sık sık dokunarak göstermeyi sever.

Boğa

Boğa kadınının çok oyuncudur ama aynı zamanda sadıktır. Boğa bir kez sevmeye karar verdiğinde, hiçbir şey onu sallayamaz. Doğru, onun sevgisini yavaş ve istikrarlı bir şekilde kazanmanız gerekecek, ancak güçlü, boyun eğmez bir sevgi ile kutsanmış olacaksınız. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse kendini adamış biri. Sevecek bir boğanız varsa, şanslısınız.

İkizler

İkizler burcu kadını, büyük olasılıkla zekâsı ile sizi cezbeder ve eğlendirir. Bir İkizler kadınına ayak uydurmak zordur ve genellikle aşkını keskin dikenlerle gizler. Bununla birlikte, eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve öfkeye sahip olsa da, aynı zamanda kararlı bir şekilde sevecektir. Keskin dilinden korkmayın, bun sizi daha çok sevdiği anlamına gelmektedir.

Yengeç

Yengeç kadınları değişken ve duygusal aşıklardır. Duygularını iyi işleyebilirler ve size tam olarak ne düşündüklerini söyleyebilirler, ancak yine de onu nasıl daha iyi hale getireceğinizi bulmanız gerekecek. İkizler, sevgisini feda ederek, partnerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının üzerine koyarak gösterir. İdeal partneri, ister bir spa günü olsun, ister kız arkadaşlarıyla küçük bir alışveriş gezisi olsun, size kendini sevmenin de gerekli olduğunu hatırlatacaktır.

Aslan

Aslan burcu, ormanın kraliçe kedisi gibi muhteşemdir. İlgi odağına konulduğunda çok rahattır. Ayrıca, bir anne kaplan gibi, sevgisine layık gördüğü kişileri korur. Ancak dikkatli olun, öfkelendiğinde, kesinlikle aslanımsı olur ve buna maruz kalacak kadar şanssız biri tarafından unutulması pek olası değildir. Kolayca sakinleşir ve aynı zamanda en iyi arkadaşınız olabilir.

Başak

Başak Merkür tarafından yönetilir ve bu burçta doğan kadınların sadece zekasıyla eşleşen bir meraklılık verir. Başaklar çok romantiklerdir. Sana kalbini verdiğinde, sonsuza kadar senindir. Aşklarını, bir aşk mektubu ya da özenle sarılmış bir hediye gibi somut şeylerle ifade etmeyi tercih ederler. Ayrıca, alçakgönüllü ve ağırbaşlı görünebilirler, ama bu sizi yanıltmasın. Onlar tutkulu aşıklardır ve bu kadar ciddi olmayı bırakmaları için bir şans verildiğinde bunu seve seve kabul edeceklerdir.

Terazi

Terazi kadınları çok oyuncudur ve karanlık bir yanı olmasına rağmen inanılmaz bir mizah anlayışı vardır. Bu hanımların, sonsuza dek mutlu bir şekilde bitse bile, düzenli bir ilişki kurmaları pek olası değildir. Teraziler her şeyi hafife alma eğilimindedir, ancak karşılıklı güven inşa edebilirseniz, size gerçek benliğini gösterecektir.

Akrep

Akrep kadınları sevişme becerileriyle tanınırlar ama sıradan şeylerden hoşlanmazlar. Küçük eğlencelerini mükemmel bir partnerle paylaşmak isterler. Hayatın birçok yönüne bu şekilde yaklaşırlar. Okul veya iş konusunda, tıpkı bir ilişkide olduğu gibi, Akrep burcunda doğan bir kadın asla ikinci en iyiye razı olmaz. Bununla birlikte, bir kez seçimini yaptıktan sonra, sonsuza kadar rahat eder. Günlük aktivitelere romantizm katarak ateşi canlı tutmayı sever.

Yay

Yay burcu bir kadın, özgür dolaşmayı sevenlerden biridir. Bunu tüm güçleriyle aşk hayatlarına taşırlar. Hemen hemen her şeye hazırdır ve sevgisini küçük kelimeler veya sözlerle göstermeyi severler. Ona küçük maceralar planlayarak, kendini özel hissettirin ve onu büyüleyin.

Oğlak

Oğlak burcunda doğan kadınlar genellikle aşkta şanssızdır. Bu, kendi hatalarından kaynaklanmıyor, sadece biraz seçici olma eğilimindeler. Oğlak burcunun en iyisini beklemesi muhtemeldir. Sert mizahları vardır. Bir partnerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olurlar, ancak ağızlarından güzel sözler duymak biraz zordur. Sizi sevdiğini söylerlerse, ciddidirler. Onu mutlu etmek için, sadece onu sevdiğinizi söylediğinizden emin olun.

Kova

Bir Kova kadını, genellikle çevresinde olup bitenlerden ayrı görünür. Sakin görünürler, romantizmden pek etkilenmezler. Çok tutkulu ama kalplerini sarılma konusunda biraz korkaktırlar. Onu kabuğundan çıkarmaya ikna etmeniz gerekecek, ancak bir kez ortaya çıkarıldığında tutkulu bir insan olacaktır.

Balık

Balık burcunda doğan kadınlar zaman zaman çok gizemli ve mesafelidir. Ama aşk söz konusu olduğunda hiç de mesafeli değiller! Yanlış kişiye aşık olma eğilimindedir ve bu şekilde karşılanmasalar bile, genellikle iyi niyetli, romantik tekliflerde bulunur. Balık kadını, aynı zamanda, ya hepsi ya da hiçbiri olmadığı sürece birine bağlanmayacak olan kadındır. Yani, onu hayatınızın her alanına davet etmeye istekli olmadığınız sürece, bir Balık kadınıyla mutlu bir ilişki kurmayı beklemeyin.