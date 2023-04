Boğa burcunun özellikleri nelerdir?

Boğa burcunun tarihi: 21 Nisan – 21 Mayıs

Boğa burcunun grubu: Toprak

Boğa burcunun yönetici gezegeni: Venüs

Boğa burcunun rengi: Açık mavi

Boğa burcunun uğurlu taşı: Elmas

Boğa burcunun şanslı sayısı: 6

Boğa burcunun şanslı günü: Cuma

Boğa burcunun kişilik özellikleri

Dik başlı

Ayakları yere basan

Azimli

Güvenilir

Sadık

Ateşli

İnatçı

Sabırlı

Mükemmeliyetçi

Sakin

Boğa burcunun kişilik özelliklerine dair daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız: 10 maddeyle Boğa burcu!

Boğa burcu iş hayatında nasıldır?

Boğa burcu, toprak grubu özelliklerini işyerinde de taşır. Sadece çok değil, akıllıca da çalıştığı için kariyer basamaklarını tırmanması pek zaman almaz. Daha bağımsız, güç sahibi olabilecekleri mesleklere yönelirler. Pozisyonları ve unvanlarıyla gurur duyar, bundan sıkça bahsederler. Bir kazançları olduğu sürece motive olup sıkı çalışabilirler. Grup çalışmalarında atmosferi yumuşatan, herkesin içindeki ilhamı ortaya çıkarmak için uygun bir ortam oluşturan kişi olurlar.

Boğa burcu aşk hayatında nasıldır?

Gezegeni Venüs olan bir burçtan beklenebileceği gibi Boğa burcu; sevgi ve şefkati derinden, yoğun yaşar. Kendilerini arkadaşlıklar ve aşk yoluyla geliştiren ve ortaya koyan Boğalar, son derece ilişki odaklı yaşarlar. Aşk hayatında, karşılarındaki insandan en büyük beklentileri istikrar ve nezakettir. Oldukça sadık bir burç olan Boğa, partneri için her şeyi göze alabilir ve bunun karşılığında tam bir sadakat bekler. Ömürlük ilişkiler kurmaya yatkındırlar ve ayrılık düşüncesini pek sevmezler.

Boğa burcunun en çok anlaştığı burçlar hangileridir? Boğa burcunun diğer burçlarla ilişkisi nasıldır?

Boğa burcu Koç burcu ile nasıl anlaşır?

Koç biraz daha ağırdan aldığı ve çok fevri davranmadığı sürece Boğa, Koç’un yüksek tempolu yaşam tarzına ayak uydurabilir. Aksi takdirde Boğa, Koç burcunun hızından yorulur ve hızla değişen duygularıyla başa çıkamaz.

Boğa burcu Boğa burcu ile nasıl anlaşır?

İki Boğa bir araya geldiğinde iki inatçı, boynuzlarını tokuşturabilir. Öte yandan, beraber geçirdikleri zaman son derece unutulmaz olabilir. İşler iyi gittiğinde, beraber oldukça entelektüel ve şık bir imaj çizerler.

Boğa burcu İkizler burcu ile nasıl anlaşır?

Toprak burcu Boğa, bir hava burcu olan İkizler’i lezzetli yemekler gibi dünya zevkleriyle etkiler. Buna karşılık, İkizler Boğa'yı mizah duygusu ve hikâye anlatıcılığıyla eğlendirir. Birlikte, hem zihni hem karnı doyuran, güzel sohbetlerin aktığı bir ziyafet yaratabilirler.

Boğa burcu Yengeç burcu ile nasıl anlaşır?

Bu iki ilişki odaklı burç arasında mükemmel bir ilişki veya dostluk kurulabilir. Beraberliklerini yürütmek için daim ilişkilerine özen gösterirler. Farklılıklar ve ayrı düştükleri konular üzerinde çalışmaya isteklidirler.

Boğa burcu Aslan burcu ile nasıl anlaşır?

Boğa ve Aslan arasındaki ilişki fırtınalı olabilir. Bu iki burç birbirlerini anlamak için zaman ayırmayı seçerse ortada bir güç savaşı olmaz ancak birbirlerine karşı özensiz davranırlarsa tartışmalar kaçınılmazdır.

Boğa burcu ile Başak burcu nasıl anlaşır?

Bu iki toprak burcunun bir yıldızların ötesinde bir bağlantısı var. Boğa, Başak'ın ihtiyaçlarına saygı duyduğunu ve arzularını dinlediğini görür. Başak, Boğa'nın onu risk almaya ve hayatın daha güzel tarafının tadını çıkarmaya teşvik etmesinden hoşlanır.

Boğa burcu ile Terazi burcu nasıl anlaşır?

Bu burçların her ikisi de Venüs gezegeni tarafından yönetilir, bu da benzer öncelikleri ve hobileri olduğu anlamına gelir. Konu ne olursa olsun, Boğa ve Terazi önlerine çıkan güzel günleri kutlamaya bayılırlar ve her zaman bir kutlama sebebi bulabilirler.

Boğa burcu ile Akrep burcu nasıl anlaşır?

Zıtlıklar, bu ateşli işaretler bir araya geldiğinde birbirini çeker. Birbirlerine sıkı sıkıya sarılmaktan hoşlanırlar. Hem Boğa hem de Akrep, sevdikleri insanlara ve şeylere sahip olma eğilimindedir ve bu birbirlerini içerecektir.

Boğa burcu ile Yay burcu nasıl anlaşır?

Yay özgür olmayı özlediğinden ve Boğa istikrar istediğinden, aralarında bir arkadaşlık veya ilişki zor olabilir. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı kaldıkları ve farklılıklarına saygı duydukları sürece bir bağ mümkündür.

Boğa burcu ile Oğlak burcu nasıl anlaşır?

Bu burçların her ikisi de otoriter olabileceğinden, birbirlerine karşı kontrolü bırakmakta zorlanabilirler. Eğer diğer kişinin kendi hayatını yaşamasına izin vermeyi başarırlarsa, ilişki uzun süreli ve tatmin edici olabilir.

Boğa burcu ile Kova burcu nasıl anlaşır?

Bu iki burç birbirini motive edebilir. Boğa, kariyer hedeflerine ulaşmada alışılmışın dışına çıkmak için Kova'dan ilham alır. Kova burcu, sabit bir burç olarak sadık bir dost olan Boğa tarafından duygusal bir seviyede görüldüğünü ve desteklendiğini hisseder.

Boğa burcu ile Balık burcu nasıl anlaşır?

Bu eşleşme oldukça iyi bir arkadaşlık ortaya koyabilir. Sanatsal temalarla bağ kurarken, birbirlerinin hayallerine ve hedeflerine saygı duyarlar. Bununla birlikte, Balık burcunun tembel havası, Boğa'nın katılığıyla çatışabilir.

Boğa burcu ünlüler

Dünyaca ünlü boğa burcu ünlüleri arasında Adele, Jessica Alba, Cher, George Clooney ve Kraliçe İkinci Elizabeth sayılabilir. Boğa burcu olan Türk ünlüler ise:

Boğa burcu ünlüleri 21 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında doğan Boğa burcu ünlülerini sizin için derledik... 16 Demet Evgar Esra Erol Can Bonomo Ziynet Sali Aslı Enver Jülide Ateş İlber Ortaylı Cem Yılmaz Halit Ergenç Tolga Çevik Rüştü Reçber Damla Sönmez Mehmet Günsür Nükhet Duru Demet Akalın Oğuzhan Koç

Boğa burcu kadını nasıldır?

Bir Boğa kadınını hemen fark edebilirsiniz. İlgi çekmekte ve bunu taşımakta oldukça başarılıdırlar. Bunu oldukça zahmetsiz bir şekilde yaparlar ve doğallıklarını asla kaybetmezler. Toprak burcunun ateşli ve aynı zamanda şefkatli yapısını oldukça iyi yansıtırlar. Dışarıya karşı biraz daha soğuk davranıp kendilerini gerçekten güvende hissettikleri yerde açılma eğilimindedirler. Kaostan ve dramadan uzak, kapalı bir çevrede huzurla yaşamayı seçerler. Enerjilerini ve zamanlarını çok önemserler ve sadece bunu hak eden, az sayıda insana ayırmayı tercih ederler. Boğa kadının ilgisini çekebilir: Boğa burcu için makyaj tüyoları ve Boğa burcu kadınına aşık olmak için 5 neden

Boğa burcu erkeği nasıldır?

Dışarıdan oldukça soğuk, katı ve kırılmaz görünseler de Boğa erkekleri gezegenleri Venüs’ün özelliklerine sahip çıkar. Genellikle oldukça uyumludurlar ve savaşmaktansa sevişmeyi tercih ederler. Risk almayı sevmezler, kaostan hoşlanmazlar ve çok çabalamadığınız sürece bir Boğa erkeğiyle sorun yaşamak çok kolay değildir. Nitekim tartışma bir kere başlamış olursa bu sefer de inatçılıkları geri adım atmalarına asla izin vermez. Değişimden çok hoşlanmazlar ve yıllarını benzer şeyler yaparak geçirebilirler.

Boğa burcunun seks hayatı nasıldır?

Hem oldukça şehvetli hem de kendi halinde… Tüm enerjisini özel birine yönelten Boğa burcu kadının seks hayatı ve Boğa burcu erkeğinin seks hayatı için: Boğa burcunun seks hayatı nasıldır?

Boğa burcunun günlük yorumunu ve yükselen burç yorumunuzu okumak için: Boğa burcu günlük yorumu

Boğa burcu nasıl anne olur?

Her konuda olduğu gibi annelikte de dışarıdan soğuk ancak içeriden oldukça yumuşak ve sıcaklardır. Şefkatlerini göstermekten çekinmezler, çocuklarına fiziksel sevgiyi öğretiler ve bundan hoşlanırlar. Yemek, kendilerini için önemli olduğundan çocuklarını da sağlıklı ve lezzetli şeylerle beslemek için büyük bir çaba harcalar. Genel olarak sahip olmayı seven bir burç olan Boğalar, çocuklarına karşı biraz fazla korumacı olabilirler. Zaman zaman çocuklarının sevdiği kişileri kıskanabilirler. Çocuklarını bir bakıcıya emanet etmek onlar için oldukça zorlu bir deneyimdir. Sabırlı ve şefkatli yapıları sayesinde çocuklar tarafından oldukça sevilirler ancak aynı zamanda sınırlarını korumayı ve kurallarını koymayı da bilirler. Boğa burcu bir anne tarafından yetiştirilen çocuklar hayat hazır ve duygusal olarak da güçlü olurlar.

Boğa burcu nasıl baba olur?

Boğa burcu erkekleri, çocukları için daima yaslanabilecekleri sağlam bir duvar gibidirler. Katı kuralları olabilir ancak mantıklı sebeplere dayanan bu kurallar genelde baskıcı olmaktan uzaktır. Evcimendirler ve aileleri için bir şeyler yapmayı severler. Hafta sonlarını çocuklarına ayırmaktan mutluluk duyarlar. Çocuklarla ilgilenirken kendi içlerindeki çocuğu açığa çıkarabilirler ve ömür boyu hatırlanacak baba-çocuk aktiviteleri yaratabilirler. Çok nadiren sinirlenirler ve sakinleştiklerinde özür dilemeyi bilirler. Tam bir aile babası olan boğa burcu erkeği hakkında daha fazlası için: Hangi burç nasıl baba olur?

