Mutlu ilişkinin 7 formülü

İlişki terapisi alanında dünyanın önde gelen isimleri arasında yer alan ünlü psikoterapist Dr. Stan Tatkin, ömür boyu süren, sağlıklı ilişkilerin sırrını anlatmak üzere 21 Mart’ta İstanbul’a geliyor. Radisson Blu Hotel/Şişli’de saat 10.00-13.00 arası seminer düzenleyecek olan Tatkin’in mutlu ilişki formüllerini sizler için sıraladık.
1- Birbirinize düşman olmamak için sadece kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve korkularınızı savunmayın, partnerlerinizin de düşüncülerine ve isteklerine kulak verin.
2- Stres altındayken tartışmayı biraz rafa kaldırın çünkü birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz.
3- Büyük sorunlarınızı tek bir tartışmada çözmeyi beklemeyin, partnerlerinize biraz zaman verin.
4- Beyniniz partnerlerinizi otomatikleştirdiği için onun hakkında her şeyi bildiğinizi düşünürsünüz. Bu sizi yanıltmasın. Gerçek ilişkilerde partnerler birbirini araştırmaya devam etmeli çünkü öğrenme ve keşif ömür boyu devam eder
5- İlişkinin başrol oyuncuları sizsiniz. Önce sizin ihtiyaçlarınız, sonra diğerlerininki gelmeli
6- Bir ilişkiye başlamak için kendinizi sevmeyi beklemeyin çünkü ilişki size her şeyi öğretecek.
7- Işıklar açıkken sevişin ve partnerlerinizle göz teması kurun. Neleri değiştirebileceğinizi kendi gözlerinizle görün.