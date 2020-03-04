Dr. Stan Tatkin'e göre mutlu ilişkinin formülü...

İlişki Terapisti Dr. Stan Tatkin, mutlu ilişkinin ipuçlarını verdi!

+ Sonra Oku
Mutlu ilişkinin 7 formülü

İlişki terapisi alanında dünyanın önde gelen isimleri arasında yer alan ünlü psikoterapist Dr. Stan Tatkin, ömür boyu süren, sağlıklı ilişkilerin sırrını anlatmak üzere 21 Mart’ta İstanbul’a geliyor. Radisson Blu Hotel/Şişli’de saat 10.00-13.00 arası seminer düzenleyecek olan Tatkin’in mutlu ilişki formüllerini sizler için sıraladık.

 

1- Birbirinize düşman olmamak için sadece kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve korkularınızı savunmayın, partnerlerinizin de düşüncülerine ve isteklerine kulak verin.

 

 

2- Stres altındayken tartışmayı biraz rafa kaldırın çünkü birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz.

 

3- Büyük sorunlarınızı tek bir tartışmada çözmeyi beklemeyin, partnerlerinize biraz zaman verin.

 

 

 

4- Beyniniz partnerlerinizi otomatikleştirdiği için onun hakkında her şeyi bildiğinizi düşünürsünüz. Bu sizi yanıltmasın. Gerçek ilişkilerde partnerler birbirini araştırmaya devam etmeli çünkü öğrenme ve keşif ömür boyu devam eder

 

5- İlişkinin başrol oyuncuları sizsiniz. Önce sizin ihtiyaçlarınız, sonra diğerlerininki gelmeli

 

 

6- Bir ilişkiye başlamak için kendinizi sevmeyi beklemeyin çünkü ilişki size her şeyi öğretecek.

 

7- Işıklar açıkken sevişin ve partnerlerinizle göz teması kurun. Neleri değiştirebileceğinizi kendi gözlerinizle görün.

 

 

 

KÖTÜ İLİŞKİ İNSANI HASTA EDER!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Sanırım sevgilimin arkadaşına aşık oluyorum…
Sanırım sevgilimin arkadaşına aşık oluyorum…
Yabancı bir ülkede nasıl arkadaş edinilir?
Yabancı bir ülkede nasıl arkadaş edinilir?
Sevgilime blöf olsun diye kendime çiçek gönderdim
Sevgilime blöf olsun diye kendime çiçek gönderdim
Birine katlanamıyor musunuz? O aslında sizin gölgeniz
Birine katlanamıyor musunuz? O aslında sizin gölgeniz
Virginia Woolf: Aşkı sürdürenin ne olduğu üzerine
Virginia Woolf: Aşkı sürdürenin ne olduğu üzerine
Bağlanma tarzınız ilişkilerinizi nasıl etkiliyor?
Bağlanma tarzınız ilişkilerinizi nasıl etkiliyor?
Ben evlilik teklifi beklerken o başkasıyla...
Ben evlilik teklifi beklerken o başkasıyla...
Kendimi bir halt zannediyorum
Kendimi bir halt zannediyorum

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek taşıma yöntemleri
    Bebek taşıma yöntemleri

    Süresi : 43:12 İzlenme : 3260

  • Ne zaman su içilmez?
    Ne zaman su içilmez?

    Süresi : İzlenme : 8211

  • Çocuklar ne izlemeli?
    Çocuklar ne izlemeli?

    Süresi : 41:12 İzlenme : 2416

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X