Doğum kontrol hapı ve depresyon ilişkisi

Düzenli olarak kullanılan doğum kontrol hapı ve bazı diğer hormonlu doğum kontrol yöntemlerinin depresyon ve intihar eğilimi ile ilişkili olabileceği tartışılıyor.

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Doğum kontrol hapları ruh halini etkiler mi?

Depresyon hastalığının bilinen tek bir sebebi yok. Genetik, çevresel ve biyokimyasal faktörler hastalığın gelişmesinde çeşitli şekillerde etkili olabiliyorlar. Özellikle doğurgan çağındaki kadınlarda depresyon riskinin daha yüksek olduğu biliniyor ve bu yaşlarda doğum kontrol hapı kullanmanın da depresyon riskini artırdığına dair bazı araştırmalar mevcut.

 

Doğum kontrol haplarının bilinen yan etkileri arasında baş ağrısı, meme hassasiyeti, mide bulantısı, düzensiz lekelenme şeklinde gerçekleşen vajinal kanamalar ve cinsel isteğin azalması gibi semptomlar sayılabiliyor. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda depresyon ve benzeri eğilimler görülebildiğini de ortaya çıkardı.

 

American Journal of Emidemiology’de yayınlanan bir araştırmada, doğum kontrol hapı ve diğer hormon takviyesi içeren doğum kontrol yöntemlerini kullanan genç kadınların kullanmayanlara kıyasla depresyon yaşama ihtimalinin daha fazla olduğu kanıtlandı. Ruh halinde meydana gelen değişimler, stres ve gerginlikte artış, depresyon belirtileri veya intihar eğiliminde artış şeklinde görülebiliyor. Psychoneuroendocrinology Dergisi’nde yayınlanan bir başka araştırmada da hormonal doğum kontrolü kullanan kadınların daha fazla negatif ruh hali değişimleri ve yorgunluk belirtisi gösterdiği gözlemlendi.

 

Özellikle geçmişinde depresyon ve benzeri ruhsal rahatsızlıklar öyküsü bulunan kadınların doğum kontrol haplarının yan etkilerinden etkilenme riskinin daha fazla olduğu düşünülüyor. Öte yandan, hormonal değişimlere bağlı olarak gelişen ruhsal rahatsızlıklar olan Premenstrual Disforik Bozukluk (PMDD) ve lohusa depresyonu gibi durumlarda, doğum kontrol hapı hormonları dengeleyerek belirtilerin azaltılmasında destek olacak şekilde de kullanılabiliyor.

 

Doğum kontrol hapı depresyona neden olur mu?

Elbette doğum kontrol hapı kullanmaya başlayan her kadının depresyon ve benzeri ruhsal hastalıklara yakalanması söz konusu değil. Ancak bilimsel çalışmalar, riskin arttığını doğruluyor. Konu ile ilgili yapılacak en doğru şey, doğum kontrol hapı kullanmadan önce bir uzmana danışmak. Fiziksel ve ruhsal olarak doğum kontrol hapı kullanmaya uygun olup olmadığınızı doktorunuza danışmanız en doğru seçenek olacaktır. Aynı şekilde, hapı kullanmaya başladıktan sonra yaşadığınız fiziksel ve ruhsal değişiklikleri not etmek ve yan etkilerin 2-3 aydan uzun sürmesi durumunda doktorunuzu bilgilendirmek de önemli. Eğer uzun zamandır doğum kontrol hapı kullanıyor ve sürekli olarak gergin, endişeli veya mutsuz hissediyorsanız, doktorunuza danışarak farklı bir doğum kontrol yöntemi uygulamayı denemek iyi bir seçim olabilir.

 

DOĞUM KONTROL HAPININ YAN ETKİLERİNDEN KORUNMAK

 

Referanslar:

Nancy Schimelpfening. "Can Birth Control Pills Cause Depression?". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/birth-control-pills-and-depression-3972803 (24.03.2020)

Monique Tello. "Can hormonal birth control trigger depression?". Şuradan alındı: https://www.health.harvard.edu/blog/can-hormonal-birth-control-trigger-depression-2016101710514 (17.10.2016)

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