Dikiş makinesiz dikiş!

Dikiş makineleri oldukça pahalı ve yer kaplayan aletler olabilir ama bu, kendi kıyafetlerinizi dikemeyeceğiniz anlamına gelmez. Dikiş makinesi olmadan kolayca dikiş dikmek için bu ipuçlarına göz atın!

Dikiş makinesiz dikiş!
Moda
08 Ağustos 2022 12:13 Güncelleme: 08 Ağustos 2022 12:14
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Dikiş yapmaya yeni başlıyorsanız ve bunun geçici bir heves olmadığını kesinleştirmeden bir makineye yatırım yapmak istemiyorsanız, öncelikle elinizde birkaç kıyafet dikmeyi deneyebilirsiniz. Sadece iğneye, ipliğe ve bunu yapmanıza yardımcı olacak birkaç ipucuna ihtiyacınız var…


1. Kaliteli iplik kullanın

Elle dikilmiş giysilerinizin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlamanın en iyi yolu, güçlü ve kaliteli iplik kullandığınızdan emin olmaktır. Güçlü iplik kullanmak kaliteli bir parçanın temeli olacak ve uzun süre dayanacak bir giysi yaratmaya yardımcı olacaktır.


2. Balmumu kullanın

İpliğinizi daha güçlü ve daha uzun süre dayanabilmenin bir başka yolu da balmumu kullanmaktır. Dikişten önce mumu ipin üzerinde gezdirerek mühürleyebilirsiniz. Bu, ipliğin daha güçlü, daha az esnek ve hatta suya dayanıklı olmasına yardımcı olur.


3. Mini dikiş makinesi kullanın

Çabuk sıkılanlardansanız ve hızlı olmak istiyorsanız tipi bir dikiş makinesi yardımcı olabilir. büyük bir zımbaya benzeyen bu makinelerin çıkardığı işlere şaşırabilirsiniz.


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4. Düz dikiş tercih edin

Bu dikiş türünün el dikişi olarak anılmasının bir nedeni var. Elinizde dikim yaparken çok şaşalı dikiş türleriyle vakit kaybetmek yerine ürüne odaklanın ve düz el dikişi tercih edin.


5. Çizginizi çekin

Elde dikiş yaparken kayan kumaşlar ve uzayan süreler yüzünden her zaman doğru dikiş payını ve kenar mesafesini korumak zor olabilir. Dikime başlamadan önce düz çizgilerle kendinize yol gösterin ve stresi azaltın.


6. Talimatları her zamanki gibi takip edin

Bir desen kullanıyorsanız, talimatları bir dikiş makinesi kullanıyormuş gibi takip edebilirsiniz. Bu talimatlar ürünü daha güçlü kılmak için düşünülmüş şeyler olduğundan, kolaya kaçmayın ve adım atlamayın.


Dikmesi en kolay şeyler

Elinizde bir makine yoksa sizi daha az uğraştıracak, daha kolay kıyafetler ve modeller tercih edebilirsiniz. Pantolon gibi daha çok kompartımana sahip olan kıyafetlerdense A kesim bir etek, oldukça kolay kalıbı ve az dikiş gereksinimiyle gözdeniz olabilir. Sadece kendinizi denemek istiyorsanız bir yastık kılıfı ile dikiş becerinizi arttırabilirsiniz. Küçükken bebeklerinize neler diktiğinizi hatırlayın, o zaman yapabiliyorsanız şimdi de yapabilirsiniz!



Kaynak: "7 Tips To Make Clothes Without A Sewing Machine". Şuradan alındı: https://craftysewingsew.co.uk/7-tips-to-make-clothes-without-a-sewing-machine/.


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