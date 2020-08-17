Depresyonun fiziksel belirtileri nelerdir?

Ciddi bir ruhsal hastalık olan depresyonun genellikle duygusal belirtileri dikkate alınır ancak, fiziksel belirtiler de önemli işaretler olarak kabul edilmelidir.

Depresyonun fiziksel belirtileri nelerdir?
Sağlık
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Depresyon sadece ruh halimizi değil, fiziksel durumumuzu da etkileyen bir hastalıktır. Yalnızca duygusal semptomlara odaklanıldığında fiziksel belirtiler gözden kaçırılabilir ya da birçok fiziksel semptom, sıradan ağrılarla karıştırılarak yanlış tedavilere yönlendirebilir.


Depresyon, beyinde duygusal bilgiyi işleyen sinir hücrelerinin ve bu hücrelerin kullandığı yolların doğru çalışmaması ile ilişkilendirilen bir rahatsızlık. Beyindeki bazı bağlantılar aynı zamanda fiziksel ağrıyı hissetme şeklimizi de etkilediğinden, depresyondaki kişilerin ağrıyı diğer insanlara kıyasla daha farklı deneyimlediği düşünülüyor.


Herkesin depresyon hakkında bilmesi gerekenler
Herkesin depresyon hakkında bilmesi gerekenler

Depresyonun fiziksel belirtileri arasında şunlar sayılabilir:


  • Kronik ağrılar ortaya çıkabilir ya da bir süredir devam eden kronik ağrılar daha da şiddetlenebilir.

  • Baş ağrısı şikayeti de depresyondaki hastalarda yaygındır. Özellikle migren ağrıları çekiyorsanız, depresyon durumunda baş ağrıları yoğunlaşabilir.

  • Sırt-bel ağrıları, genel olarak kas ağrıları ve eklem ağrıları da depresyonda yaygındır.

  • Göğüs ağrıları genellikle kalp, mide ya da akciğer rahatsızlıkları ile ilişkilendirilir ancak depresyon da ciddi göğüs ağrısı hissine neden olabilir.

    #habericireklam#300x250#400#right#
  • Sindirim sorunları, özellikle geçmeyen ishal ya da kabızlık görülebilir.

  • Yorgunluk ve halsizlik şikayeti depresyon hastalarında yaygındır. Uykuya dalmakta güçlük, az ve kalitesiz uyku uzun vadede vücutta kalıcı yorgunluğa neden olabilir.

  • Depresyon aynı zamanda iştahı da doğrudan etkileyebilir. Kimilerinde aşırı yeme isteği ve kilo alımı görülürken kimilerinde iştah kesilmesi ile birlikte aşırı kilo kaybı görülebilir.

  • Baş dönmesi ve sersemlik hissi de depresyon belirtileri ile birlikte yaygın görülen rahatsızlıklar arasındadır.

  • Yapılan bazı araştırmalar depresyonun göz rahatsızlıklarını da tetikleyebileceğini doğruluyor. Gözlerde bulanıklık hissi, görüş kaybı gibi belirtiler de depresyona işaret edebilir.

Depresyona bağlı fiziksel rahatsızlıklar nasıl tedavi edilir?

Uzmanlar, özellikle ifade edilemeyen duygusal stresin, depresyonun fiziksel belirtilerini daha da şiddetlendirdiği konusunda hemfikir. Bu yüzden, yaşadığınız fiziksel rahatsızlıkların depresyondan kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorsanız vakit kaybetmeden bir psikolog ya da psikiyatristten destek almanız gerekir. Doktorunuz fiziksel semptomlarınızı araştırmak için gerekli testleri önerdikten sonra size uygun olan tedavi konusunda da sizi yönlendirecektir. Bazı durumlarda depresyonun fiziksel belirtilerini azaltmak için vitamin ve mineral takviyeleri de önerilebilir, bazen ciddi fiziksel rahatsızlıklarla karıştırılan depresyon belirtileri kolay bir antidepresan tedavisi ile iyileştirilebilir. En doğru yöntemin hangisi olduğuna detaylıca görüşeceğiniz doktorunuz karar verecektir.


Depresyonda mısınız?
Depresyonda mısınız?


Referanslar: ''Depression: Recognizing the Physical Signs'' (16 Ekim 2018) Şuradan alındı: https://www.webmd.com/depression/physical-symptoms

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.