Depresyonun fiziksel belirtileri nelerdir?

Depresyon sadece ruh halimizi değil, fiziksel durumumuzu da etkileyen bir hastalıktır. Yalnızca duygusal semptomlara odaklanıldığında fiziksel belirtiler gözden kaçırılabilir ya da birçok fiziksel semptom, sıradan ağrılarla karıştırılarak yanlış tedavilere yönlendirebilir.

Depresyon, beyinde duygusal bilgiyi işleyen sinir hücrelerinin ve bu hücrelerin kullandığı yolların doğru çalışmaması ile ilişkilendirilen bir rahatsızlık. Beyindeki bazı bağlantılar aynı zamanda fiziksel ağrıyı hissetme şeklimizi de etkilediğinden, depresyondaki kişilerin ağrıyı diğer insanlara kıyasla daha farklı deneyimlediği düşünülüyor.

Depresyonun fiziksel belirtileri arasında şunlar sayılabilir:

Kronik ağrılar ortaya çıkabilir ya da bir süredir devam eden kronik ağrılar daha da şiddetlenebilir.

Baş ağrısı şikayeti de depresyondaki hastalarda yaygındır. Özellikle migren ağrıları çekiyorsanız, depresyon durumunda baş ağrıları yoğunlaşabilir.

Sırt-bel ağrıları, genel olarak kas ağrıları ve eklem ağrıları da depresyonda yaygındır.

Göğüs ağrıları genellikle kalp, mide ya da akciğer rahatsızlıkları ile ilişkilendirilir ancak depresyon da ciddi göğüs ağrısı hissine neden olabilir. #habericireklam#300x250#400#right#

#habericireklam#300x250#400#right# Sindirim sorunları, özellikle geçmeyen ishal ya da kabızlık görülebilir.

Yorgunluk ve halsizlik şikayeti depresyon hastalarında yaygındır. Uykuya dalmakta güçlük, az ve kalitesiz uyku uzun vadede vücutta kalıcı yorgunluğa neden olabilir.

Depresyon aynı zamanda iştahı da doğrudan etkileyebilir. Kimilerinde aşırı yeme isteği ve kilo alımı görülürken kimilerinde iştah kesilmesi ile birlikte aşırı kilo kaybı görülebilir.

Baş dönmesi ve sersemlik hissi de depresyon belirtileri ile birlikte yaygın görülen rahatsızlıklar arasındadır.

Yapılan bazı araştırmalar depresyonun göz rahatsızlıklarını da tetikleyebileceğini doğruluyor. Gözlerde bulanıklık hissi, görüş kaybı gibi belirtiler de depresyona işaret edebilir.

Depresyona bağlı fiziksel rahatsızlıklar nasıl tedavi edilir?

Uzmanlar, özellikle ifade edilemeyen duygusal stresin, depresyonun fiziksel belirtilerini daha da şiddetlendirdiği konusunda hemfikir. Bu yüzden, yaşadığınız fiziksel rahatsızlıkların depresyondan kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorsanız vakit kaybetmeden bir psikolog ya da psikiyatristten destek almanız gerekir. Doktorunuz fiziksel semptomlarınızı araştırmak için gerekli testleri önerdikten sonra size uygun olan tedavi konusunda da sizi yönlendirecektir. Bazı durumlarda depresyonun fiziksel belirtilerini azaltmak için vitamin ve mineral takviyeleri de önerilebilir, bazen ciddi fiziksel rahatsızlıklarla karıştırılan depresyon belirtileri kolay bir antidepresan tedavisi ile iyileştirilebilir. En doğru yöntemin hangisi olduğuna detaylıca görüşeceğiniz doktorunuz karar verecektir.

Referanslar: ''Depression: Recognizing the Physical Signs'' (16 Ekim 2018) Şuradan alındı: https://www.webmd.com/depression/physical-symptoms